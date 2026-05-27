Описание Фото Ответы на вопросы Путь к озеру Рица — это путешествие через горное царство и шумную реку Бзыбь. Вы увидите Юпшарский каньон, подвесной мост и водопады «Мужские» и «Девичьи слезы». Главная цель — бирюзовая гладь высокогорного озера, окруженного лесом и величественными горами.



Вас ждет вид на Рицу с нетуристической стороны, дегустация абхазского меда и смотровая «Прощай, Родина!» с панорамой бескрайних просторов.

Данил Ваш гид в Сочи Индивидуальная экскурсия 18 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 9 часов 1-7 человек На автомобиле

Описание экскурсии Если вы не видели Рицу, значит вы не были в Абхазии: реальность превзойдет все ожидания! Высокогорная красавица, которая поражает точно в сердце, как только взору открывается бирюзовая гладь… На минуту представьте атмосферу: кругом - величественные горы, которые заряжают энергией, дарят чувство свободы и невероятной уверенности, что вы можете абсолютно все! Спускаемся глазами чуть ниже: озеро, укутанное по краям лесом, словно одеялом… И вот уже ощущение всепоглощающего спокойствия, умиротворенности и единение с нетронутой природой! Подобный инь-ян ощущений я получаю от каждой поездки сюда (а их, поверьте, на моем счету ого-го!) Не запомнить невозможно! Передать словами нереально! Поэтому я приглашаю вас это ПРОЧУВСТВВАТЬ! К тому же сам путь к абхазской жемчужине уже является сплошной достопрмечательностью – всю дорогу мы будем восхищаться горным царством в сопровождении реки Бзыбь, которая образует шумные водопады… ▪ Пощекочите нервишки на подвесном мосту над рекой Бзыбь ▪ Полюбуетесь мощью Юпшарского каньона ▪ Проникнитесь трагической историей возникновения водопадов Мужские и Девичьи слезы ▪ Замрете «в моменте» на смотровой «Прощай, Родина!», глядя на бескрайние горные просторы ▪ Увидите необычайное озеро Рица с «нетуристической» стороны ▪ Насладитесь вкусом натурального абхазского мёда Страна души ждёт тебя 😉

