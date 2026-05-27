Путь к озеру Рица — это путешествие через горное царство и шумную реку Бзыбь. Вы увидите Юпшарский каньон, подвесной мост и водопады «Мужские» и «Девичьи слезы». Главная цель — бирюзовая гладь высокогорного озера, окруженного лесом и величественными горами.
Вас ждет вид на Рицу с нетуристической стороны, дегустация абхазского меда и смотровая «Прощай, Родина!» с панорамой бескрайних просторов.
Описание экскурсииЕсли вы не видели Рицу, значит вы не были в Абхазии: реальность превзойдет все ожидания! Высокогорная красавица, которая поражает точно в сердце, как только взору открывается бирюзовая гладь… На минуту представьте атмосферу: кругом - величественные горы, которые заряжают энергией, дарят чувство свободы и невероятной уверенности, что вы можете абсолютно все! Спускаемся глазами чуть ниже: озеро, укутанное по краям лесом, словно одеялом… И вот уже ощущение всепоглощающего спокойствия, умиротворенности и единение с нетронутой природой! Подобный инь-ян ощущений я получаю от каждой поездки сюда (а их, поверьте, на моем счету ого-го!) Не запомнить невозможно! Передать словами нереально! Поэтому я приглашаю вас это ПРОЧУВСТВВАТЬ! К тому же сам путь к абхазской жемчужине уже является сплошной достопрмечательностью – всю дорогу мы будем восхищаться горным царством в сопровождении реки Бзыбь, которая образует шумные водопады… ▪ Пощекочите нервишки на подвесном мосту над рекой Бзыбь ▪ Полюбуетесь мощью Юпшарского каньона ▪ Проникнитесь трагической историей возникновения водопадов Мужские и Девичьи слезы ▪ Замрете «в моменте» на смотровой «Прощай, Родина!», глядя на бескрайние горные просторы ▪ Увидите необычайное озеро Рица с «нетуристической» стороны ▪ Насладитесь вкусом натурального абхазского мёда Страна души ждёт тебя 😉
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колоннада в Гагре
- Парк Приморский
- Ресторан «Гагрипш»
- Водопады Девичьи и Мужские слезы
- Крепость-храм IX-X ВВ.Н. э
- Подвесной мост на реке Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Cмотровая площадка «Прощай, Родина»
- Озеро Рица
- Дача Сталина (по желанию)
Что включено
- Трансфер на комфортабельном минивэне
- Услуги профессионального гида-водителя
- Бесплатная дегустация вина, меда, сыра (по желанию)
Что не входит в цену
- Входной билет в Рицинский заповедник - 700 руб. /чел. (дети до 8 лет бесплатно)
- Входной билет в музей «Дача Сталина» - 200 руб. /чел. (дети до 8 лет бесплатно) (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Сочи/Адлере
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
