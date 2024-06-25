Предлагаю вам идеальный маршрут на один день, который позволит вам влюбиться в Абхазию.
Вы посетите все главные достопримечательности — старую и новую Гагры, каньоны, водопады, ущелья, подвесные мосты, голубое озеро и озеро Рица. По вашему желанию можем заехать за настоящим вином, чаем, медом, сыром и фруктами.
Вы посетите все главные достопримечательности — старую и новую Гагры, каньоны, водопады, ущелья, подвесные мосты, голубое озеро и озеро Рица. По вашему желанию можем заехать за настоящим вином, чаем, медом, сыром и фруктами.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00, 05:00
Описание экскурсии
Увлекательное путешествие в Абхазию Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Если Вы из Лазаревского, то добираетесь до Сочи самостоятельно. Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса если вас до 6 человек, можно так же поехать на джипе если вас до 4 человек. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важно знать:
- Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
- Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
- Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
- Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски.
В любой день, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Гагра
- Крепость Абаата, ресторан «Гагрипш», Колонада
- Приморский парк принца Ольденбургского
- Действующий храм VI века
- Водопад Девичьи слезы
- Водопад Мужские слезы
- Реки Псоу, Бзыбь, Мега и Юпшара
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Смотровая площадка «Прощай Родина»
- Озеро Рица
- Водопад Молочный
- Дача Сталина
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Билет въезда в Рицинский национальный реликтовый парк (700 руб. - взрослый, 200 руб. - детский)
- Трансфер из Красной поляны - 4000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: От места проживания туристов
Завершение: По месту проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям - свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить
- Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
- Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию
- Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд)
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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