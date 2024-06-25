Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.

Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.

Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.

Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).

Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски.

Увлекательное путешествие в Абхазию Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Если Вы из Лазаревского, то добираетесь до Сочи самостоятельно. Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса если вас до 6 человек, можно так же поехать на джипе если вас до 4 человек. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важно знать: