Абхазия славится своей природной красотой, и эта экскурсия - идеальный способ увидеть её лучшие места. Путешествие начинается в Сочи, откуда вы отправитесь в мини-группе к озеру Рица.
По пути вы посетите
5 причин купить эту экскурсию
- 🚐 Комфортный трансфер из Сочи
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🗺️ Интересный маршрут с гидом
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
- 🧳 Удобно для граждан РФ, Беларуси и Казахстана
Что можно увидеть
- Ресторан «Гагрипш»
- Парк принца Ольденбургского
- Колоннада
- Мандариновый сад
- Бзыбское ущелье
- Водопад Девичьи слёзы
- Стеклянный мост
- Качели над рекой Бзыбь
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Водопад Мужские слёзы
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
Описание экскурсии
Поездка пройдёт по такому маршруту:
В дороге вас будет сопровождать гид-водитель нашей команды. Он расскажет об особенностях местной жизни, обычаях и культуре своей страны.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе марки Ford, Toyota, Volkswagen и страховка
- Экскурсия доступна для граждан РФ, Беларуси и Казахстана. Для пересечения границы необходимо при себе иметь оригиналы документов (паспорт или загранпаспорт)
Дополнительные расходы:
- экосбор в Рицинском нацпарке — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка с 8 до 12 лет
- полёт на зиплайне — 1000 ₽ (по желанию)
- катание на катамаранах по Рице — 500 ₽ (по желанию)
- обед — по желанию
ежедневно в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет из Центрального и Хостинского районов
|2700 ₽
|Стандартный билет из Адлера и ПГТ Сириус
|2100 ₽
|Стандартный билет из Красной Поляны
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Сочи
Провела экскурсии для 1423 туристов
Добрый день! Меня зовут Катерина, и я с огромной радостью помогу вам распланировать отдых. Я руковожу командой 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела. Работаем мы более 5 лет. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и гостям. Наша цель — подарить людям положительные эмоции, а также незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
26 авг 2025
Никакого трансфера до границы! Туда и обратно из Адлера добирались сами! Заявленное время не выдержано! Информации об Абхазии минимум, который можно узнать и из интернета!
Екатерина
Ответ организатора:
Добрый день!
Приносим свои извинения за сложившуюся форс-мажорную ситуацию, сломалась машина, которая должна была забирать Вас и других туристов. Для того
Александра
21 авг 2025
Великолепная экскурсия. Очень клиенто-ориентированная организация, которая подстраивается даже под очень сложные ситуации (мы опоздали по времени, но не смотря на это все состоялось). Гид Ислам исполнил полностью все наши запросы,
Алена
3 авг 2025
У нас был гид, Саид- отличный парень! останавливал там, где нам было интересно и пропускал те маршруты, которые нас не интересовали! Рассказывал историю мест, и отвечал на вопросы! В целом маршрут камфорный, единственное, будьте готовы, что будете стоять на границе, все зависит от множества факторов!
А
Александра
26 июн 2025
Отличная экскурсия. Я была с сыном 12 лет, даже ему понравилось, а он у меня не любитель экскурсий.
Миша прекрасный гид: очень много рассказывает, подстраивается под вас, помогает.
Локаций было так много, что я сейчас не смогу посчитать - везде очень красиво!
Миша прекрасный гид: очень много рассказывает, подстраивается под вас, помогает.
Светлана
21 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. Саид- прекрасный рассказчик, знает и любит свой край, умеет заинтересовать фактами, вовремя подсказать где что и как и, конечно, пошутить. Время пролетело незаметно, устали кончено, но это приятная усталость от впечатлений и красивых видов Абхазии. Всем рекомендуем данную экскурсию.
А
Анна
13 июн 2025
Экскурсию могу рекомендовать.
Все понравилось.
Гид Рашит - колоритный местный нид, со всеми местными особенностями, рекомендую однозначно.
Экскурсия была малой группой на микроавтобусе, в целом микрик старый.
Границу прошли пешком.
Ездили в гагры + горы, естественно завозили в рекламные локации типа меда и вина, чая, но это тут стандарт)
Природа класс, сама страна прекрасна.
Огромное спасибо за экскурсию и гиду Рашиту отдельное.
Елена
6 июн 2025
Прошло все нормально. Но, как оказалось, гид, проводивший экскурсию, даже не знает Екатерину. Она думаю, его тоже. Наверно набирают клиентов и распределяют… Немного это напрягает, если что, не найдешь крайнего.
Вера
14 мар 2025
Заказ № 4620954
Прекрасный маршрут, заботливый водитель-экскурсовод Эрик. Мы только подумаем, а Эрик уже сделал доя нас. Одарил подарками, завёз в прекрасный Абхазский дворик. Эрик деликатный экскурсовод, дипломат в отношениях, волшебник в исполнении желаний.
Входит в следующие категории Сочи
