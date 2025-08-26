К Ксения Никакого трансфера до границы! Туда и обратно из Адлера добирались сами! Заявленное время не выдержано! Информации об Абхазии минимум, который можно узнать и из интернета! Екатерина Ответ организатора:

Приносим свои извинения за сложившуюся форс-мажорную ситуацию, сломалась машина, которая должна была забирать Вас и других туристов. Для того чтобы максимально не упускать время, водитель попросил Вас добраться до границы (стоимость такси мы Вам возместили). Иногда так случается, техника есть техника. Нагнать время из-за данной ситуации не получилось, мы сожалеем, что у Вас не осталось положительных впечатлений от поездки, Добрый день!Приносим свои извинения за сложившуюся форс-мажорную ситуацию, сломалась машина, которая должна была забирать Вас и других туристов. Для того

Александра и показал не только места по экскурсионному маршруту, но и индивидуально, там где нам хотелось остановиться и посмотреть. Получилась яркая по эмоциям и по вкусовым ощущениям экскурсия, мы дегустировали местную продукцию, пробовали новые для себя продукты. Потрясающая природа, комфортные условия передвижения и интересный рассказ гида о местности и не только. Места конечно в Абхазии нереально красивые. Рекомендую однозначно. Великолепная экскурсия. Очень клиенто-ориентированная организация, которая подстраивается даже под очень сложные ситуации (мы опоздали по времени, но не смотря на это все состоялось). Гид Ислам исполнил полностью все наши запросы,

Алена У нас был гид, Саид- отличный парень! останавливал там, где нам было интересно и пропускал те маршруты, которые нас не интересовали! Рассказывал историю мест, и отвечал на вопросы! В целом маршрут камфорный, единственное, будьте готовы, что будете стоять на границе, все зависит от множества факторов!

А Александра Отличная экскурсия. Я была с сыном 12 лет, даже ему понравилось, а он у меня не любитель экскурсий.

Миша прекрасный гид: очень много рассказывает, подстраивается под вас, помогает.

Локаций было так много, что я сейчас не смогу посчитать - везде очень красиво!

Светлана Очень понравилась экскурсия. Саид- прекрасный рассказчик, знает и любит свой край, умеет заинтересовать фактами, вовремя подсказать где что и как и, конечно, пошутить. Время пролетело незаметно, устали кончено, но это приятная усталость от впечатлений и красивых видов Абхазии. Всем рекомендуем данную экскурсию.

А Анна Экскурсию могу рекомендовать.

Все понравилось.

Гид Рашит - колоритный местный нид, со всеми местными особенностями, рекомендую однозначно.

Экскурсия была малой группой на микроавтобусе, в целом микрик старый.

Границу прошли пешком.

Ездили в гагры + горы, естественно завозили в рекламные локации типа меда и вина, чая, но это тут стандарт)

Природа класс, сама страна прекрасна.

Огромное спасибо за экскурсию и гиду Рашиту отдельное.

Елена А территория экскурсии не из простых, достаточно малолюдно было в марте…, встречаются странные женщины, похожие на цыганок, которые предлагают купить у них красные ниточки, а потом не знаешь, чем закончится, мы их сторонились. Машина была достаточно старая. Пишу отзыв позже, не помню модель. Ну какая то стремная экскурсия была. Хорошо, что все обошлось) Прошло все нормально. Но, как оказалось, гид, проводивший экскурсию, даже не знает Екатерину. Она думаю, его тоже. Наверно набирают клиентов и распределяют… Немного это напрягает, если что, не найдешь крайнего.