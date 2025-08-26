Мои заказы

Путешествие по национальному парку: из Сочи - на озеро Рица

Абхазия - страна удивительной природной красоты. Вас ждут ущелья, каньоны, водопады и озёра. Ваша мини-группа начнёт путь из Сочи
Абхазия славится своей природной красотой, и эта экскурсия - идеальный способ увидеть её лучшие места. Путешествие начинается в Сочи, откуда вы отправитесь в мини-группе к озеру Рица.

По пути вы посетите
читать дальше

знаменитый ресторан «Гагрипш», насладитесь видами Бзыбского ущелья и Юпшарского каньона, а также увидите Голубое озеро и водопады. В сопровождении опытного гида вы узнаете о местной культуре и обычаях. Трансфер и страховка включены в стоимость

4.4
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚐 Комфортный трансфер из Сочи
  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🗺️ Интересный маршрут с гидом
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фото
  • 🧳 Удобно для граждан РФ, Беларуси и Казахстана
Путешествие по национальному парку: из Сочи - на озеро Рица© Екатерина
Путешествие по национальному парку: из Сочи - на озеро Рица© Екатерина
Путешествие по национальному парку: из Сочи - на озеро Рица© Екатерина
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Ресторан «Гагрипш»
  • Парк принца Ольденбургского
  • Колоннада
  • Мандариновый сад
  • Бзыбское ущелье
  • Водопад Девичьи слёзы
  • Стеклянный мост
  • Качели над рекой Бзыбь
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Водопад Мужские слёзы
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз
  • Озеро Рица

Описание экскурсии

Поездка пройдёт по такому маршруту:

  • Ресторан «Гагрипш»
  • Парк принца Ольденбургского
  • Колоннада
  • Мандариновый сад
  • Бзыбское ущелье
  • Водопад Девичьи слёзы
  • Дегустация абхазской продукции (по желанию)
  • Стеклянный мост
  • Качели над рекой Бзыбь
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Водопад Мужские слёзы
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз
  • Озеро Рица

В дороге вас будет сопровождать гид-водитель нашей команды. Он расскажет об особенностях местной жизни, обычаях и культуре своей страны.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе марки Ford, Toyota, Volkswagen и страховка
  • Экскурсия доступна для граждан РФ, Беларуси и Казахстана. Для пересечения границы необходимо при себе иметь оригиналы документов (паспорт или загранпаспорт)

Дополнительные расходы:

  • экосбор в Рицинском нацпарке — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка с 8 до 12 лет
  • полёт на зиплайне — 1000 ₽ (по желанию)
  • катание на катамаранах по Рице — 500 ₽ (по желанию)
  • обед — по желанию

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет из Центрального и Хостинского районов2700 ₽
Стандартный билет из Адлера и ПГТ Сириус2100 ₽
Стандартный билет из Красной Поляны3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Сочи
Провела экскурсии для 1423 туристов
Добрый день! Меня зовут Катерина, и я с огромной радостью помогу вам распланировать отдых. Я руковожу командой 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела. Работаем мы более 5 лет. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и гостям. Наша цель — подарить людям положительные эмоции, а также незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
2
1
1
К
Ксения
26 авг 2025
Никакого трансфера до границы! Туда и обратно из Адлера добирались сами! Заявленное время не выдержано! Информации об Абхазии минимум, который можно узнать и из интернета!
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Добрый день!
Приносим свои извинения за сложившуюся форс-мажорную ситуацию, сломалась машина, которая должна была забирать Вас и других туристов. Для того
читать дальше

чтобы максимально не упускать время, водитель попросил Вас добраться до границы (стоимость такси мы Вам возместили). Иногда так случается, техника есть техника. Нагнать время из-за данной ситуации не получилось, мы сожалеем, что у Вас не осталось положительных впечатлений от поездки,

Александра
Александра
21 авг 2025
Великолепная экскурсия. Очень клиенто-ориентированная организация, которая подстраивается даже под очень сложные ситуации (мы опоздали по времени, но не смотря на это все состоялось). Гид Ислам исполнил полностью все наши запросы,
читать дальше

и показал не только места по экскурсионному маршруту, но и индивидуально, там где нам хотелось остановиться и посмотреть. Получилась яркая по эмоциям и по вкусовым ощущениям экскурсия, мы дегустировали местную продукцию, пробовали новые для себя продукты. Потрясающая природа, комфортные условия передвижения и интересный рассказ гида о местности и не только. Места конечно в Абхазии нереально красивые. Рекомендую однозначно.

Великолепная экскурсия. Очень клиенто-ориентированная организация, которая подстраивается даже под очень сложные ситуации (мы опоздали по времени,Великолепная экскурсия. Очень клиенто-ориентированная организация, которая подстраивается даже под очень сложные ситуации (мы опоздали по времени,Великолепная экскурсия. Очень клиенто-ориентированная организация, которая подстраивается даже под очень сложные ситуации (мы опоздали по времени,Великолепная экскурсия. Очень клиенто-ориентированная организация, которая подстраивается даже под очень сложные ситуации (мы опоздали по времени,
Алена
Алена
3 авг 2025
У нас был гид, Саид- отличный парень! останавливал там, где нам было интересно и пропускал те маршруты, которые нас не интересовали! Рассказывал историю мест, и отвечал на вопросы! В целом маршрут камфорный, единственное, будьте готовы, что будете стоять на границе, все зависит от множества факторов!
А
Александра
26 июн 2025
Отличная экскурсия. Я была с сыном 12 лет, даже ему понравилось, а он у меня не любитель экскурсий.
Миша прекрасный гид: очень много рассказывает, подстраивается под вас, помогает.
Локаций было так много, что я сейчас не смогу посчитать - везде очень красиво!
Светлана
Светлана
21 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. Саид- прекрасный рассказчик, знает и любит свой край, умеет заинтересовать фактами, вовремя подсказать где что и как и, конечно, пошутить. Время пролетело незаметно, устали кончено, но это приятная усталость от впечатлений и красивых видов Абхазии. Всем рекомендуем данную экскурсию.
Очень понравилась экскурсия. Саид- прекрасный рассказчик, знает и любит свой край, умеет заинтересовать фактами, вовремя подсказатьОчень понравилась экскурсия. Саид- прекрасный рассказчик, знает и любит свой край, умеет заинтересовать фактами, вовремя подсказать
А
Анна
13 июн 2025
Экскурсию могу рекомендовать.
Все понравилось.
Гид Рашит - колоритный местный нид, со всеми местными особенностями, рекомендую однозначно.
Экскурсия была малой группой на микроавтобусе, в целом микрик старый.
Границу прошли пешком.
Ездили в гагры + горы, естественно завозили в рекламные локации типа меда и вина, чая, но это тут стандарт)
Природа класс, сама страна прекрасна.
Огромное спасибо за экскурсию и гиду Рашиту отдельное.
Экскурсию могу рекомендовать.Экскурсию могу рекомендовать.Экскурсию могу рекомендовать.Экскурсию могу рекомендовать.Экскурсию могу рекомендовать.
Елена
Елена
6 июн 2025
Прошло все нормально. Но, как оказалось, гид, проводивший экскурсию, даже не знает Екатерину. Она думаю, его тоже. Наверно набирают клиентов и распределяют… Немного это напрягает, если что, не найдешь крайнего.
читать дальше

А территория экскурсии не из простых, достаточно малолюдно было в марте…, встречаются странные женщины, похожие на цыганок, которые предлагают купить у них красные ниточки, а потом не знаешь, чем закончится, мы их сторонились. Машина была достаточно старая. Пишу отзыв позже, не помню модель. Ну какая то стремная экскурсия была. Хорошо, что все обошлось)

Вера
Вера
14 мар 2025
Заказ № 4620954
Прекрасный маршрут, заботливый водитель-экскурсовод Эрик. Мы только подумаем, а Эрик уже сделал доя нас. Одарил подарками, завёз в прекрасный Абхазский дворик. Эрик деликатный экскурсовод, дипломат в отношениях, волшебник в исполнении желаний.

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии из Сочи

Через Гагру на озеро Рица - в индивидуальном формате
На машине
9 часов
254 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Через Гагру на озеро Рица - в индивидуальном формате
Из Сочи или Адлера - к красотам горной Абхазии и самым живописным уголкам региона
Начало: У вашего отеля
12 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
от 14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Сочи - в Гагру, Новый Афон и на озеро Рица за красотой и наследием Абхазии
На машине
12 часов
200 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сочи - в Гагру, Новый Афон и на озеро Рица за красотой и наследием Абхазии
Познакомиться с историей, обычаями и кухней региона в поездке по самым живописным местам
Начало: От отеля, где вы остановились
Завтра в 08:30
12 ноя в 08:30
от 16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная поездка по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
На машине
Конные прогулки
10 часов
85 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная поездка по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
Перезагрузиться на природе без толп туристов - на озере Рица, у Гегского водопада и в горных долинах
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи