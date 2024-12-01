3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующие Змейковские водопады
Проведите день в тишине и спокойствии Кавказских гор, вдали от городской суеты. Узнайте о местной флоре и истории Сочи, наслаждаясь водопадами
Начало: Экскурсия начинается в центральном Сочи. Заберу от...
«Вы узнаете о программах заповедника, частью которых является Сочинский национальный парк, и впечатлитесь красотой южной природы»
26 фев в 08:30
27 фев в 08:00
6400₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
К Змейковским водопадам - на мотоцикле из Сочи
С ветерком добраться до национального парка и насладиться природой
«Сочинский национальный парк (60–90 минут)»
22 фев в 08:00
23 фев в 08:00
8000₽ за человека
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие по национальному парку: из Сочи - на озеро Рица
По главным живописным локациям Абхазии - в небольшой группе с местным жителем
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
21 фев в 08:00
2700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 декабря 2024Анна спасибо! Красиво, не пишу отзвы, но Анна грамотный гид!!! Спасибо!!! Рада знакомству с ней!!! Экскурсию рекомендую! Еще раз Анна спасибо
- ММихаил4 ноября 2024Оценку ставлю пять. Все прошло хорошо. Быстро (день в день) договорились, все организовали. Хорошая, удобная машина. У нас образовался свободный
- ММария22 июня 2024Отличная поездка! С Анной было очень комфортно, все рассказала, все что хотели посмотрели, поплавали в горной реке!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Национальные парки»
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