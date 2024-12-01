Национальные парки Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальные парки» в Сочи, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Чарующие Змейковские водопады
На машине
13 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующие Змейковские водопады
Проведите день в тишине и спокойствии Кавказских гор, вдали от городской суеты. Узнайте о местной флоре и истории Сочи, наслаждаясь водопадами
Начало: Экскурсия начинается в центральном Сочи. Заберу от...
«Вы узнаете о программах заповедника, частью которых является Сочинский национальный парк, и впечатлитесь красотой южной природы»
26 фев в 08:30
27 фев в 08:00
6400 за всё до 4 чел.
К Змейковским водопадам - на мотоцикле из Сочи
На мотоцикле
3 часа
Индивидуальная
К Змейковским водопадам - на мотоцикле из Сочи
С ветерком добраться до национального парка и насладиться природой
«Сочинский национальный парк (60–90 минут)»
22 фев в 08:00
23 фев в 08:00
8000 за человека
Путешествие по национальному парку: из Сочи - на озеро Рица
На машине
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие по национальному парку: из Сочи - на озеро Рица
По главным живописным локациям Абхазии - в небольшой группе с местным жителем
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
21 фев в 08:00
2700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 декабря 2024
    Чарующие Змейковские водопады
    Анна спасибо! Красиво, не пишу отзвы, но Анна грамотный гид!!! Спасибо!!! Рада знакомству с ней!!! Экскурсию рекомендую! Еще раз Анна спасибо
    Анна спасибо! Красиво, не пишу отзвы, но Анна грамотный гид!!! Спасибо!!! Рада знакомству с ней!!! Экскурсию рекомендую! Еще раз Анна спасибоАнна спасибо! Красиво, не пишу отзвы, но Анна грамотный гид!!! Спасибо!!! Рада знакомству с ней!!! Экскурсию рекомендую! Еще раз Анна спасибоАнна спасибо! Красиво, не пишу отзвы, но Анна грамотный гид!!! Спасибо!!! Рада знакомству с ней!!! Экскурсию рекомендую! Еще раз Анна спасибо
  • М
    Михаил
    4 ноября 2024
    Чарующие Змейковские водопады
    Оценку ставлю пять. Все прошло хорошо. Быстро (день в день) договорились, все организовали. Хорошая, удобная машина. У нас образовался свободный
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    день и нам оперативно помогли его занять. В общем, ни к Анне, ни к экскурсии претензий нет. Единственное что не устроило по итогам, это цена. Экскурсия нам обошлась в 6400. За три часа, около двух из которых заняла дорога туда-обратно, это очень дорого.

  • М
    Мария
    22 июня 2024
    Чарующие Змейковские водопады
    Отличная поездка! С Анной было очень комфортно, все рассказала, все что хотели посмотрели, поплавали в горной реке!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Национальные парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чарующие Змейковские водопады
  2. К Змейковским водопадам - на мотоцикле из Сочи
  3. Путешествие по национальному парку: из Сочи - на озеро Рица
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Чайная плантация
  5. Роза Хутор
  6. Юпшарский каньон
  7. Зимний Театр
  8. Олимпийский Парк
  9. Морской вокзал
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Сочи в феврале 2025
Сейчас в Сочи в категории "Национальные парки" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 8000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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