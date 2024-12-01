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день и нам оперативно помогли его занять. В общем, ни к Анне, ни к экскурсии претензий нет. Единственное что не устроило по итогам, это цена. Экскурсия нам обошлась в 6400. За три часа, около двух из которых заняла дорога туда-обратно, это очень дорого.