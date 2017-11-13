3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Обзорная экскурсия по знАковым окрестностям города Сочи. Первая остановка – Воронцовские пещеры, действительно впечатляющее зрелище, оборудованная дорожка и освещение. Постоянная температура +12 градусов, поэтому одежда должна быть соответствующей. Но пещеру мы осматривали самостоятельно, экскурсовод ожидала нас у выхода. В продолжение экскурсии мы заехали на частную чайную плантацию в районе Хосты, где узнали об истории выращивания чая и продегустировали несколько сортов местного напитка с вареньем и баранками. Чай действительно вкусный и ароматный, рекомендую особенно зеленый. Там же можно понравившейся сорт чая купить. Далее нас подвезли к каньону Чертовы Ворота, расположенному в пяти километрах от посёлка Хоста у реки Хостинки, но углубляться в заповедник не стали, хотя очень хотелось прогуляться да и тропинка предполагала отличную прогулку, но мы потолкались у турбазы и поехали домой. В Навалищенский каньон нас почему-то не повезли. Итог: поездка вроде насыщенная, но получился какой-то предварительный просмотр и остался «легкий голод»)). В следующий приезд мы обязательно вернемся на эти места, скорее всего самостоятельно Они этого заслуживают!! И еще: в стоимость экскурсии (9000 руб.), как я полагала, должно быть всё включено, однако, вход в пещеры 350 руб. с человека, проход по дорожке к пещере по 100 руб. с человека, чай с вареньем нам обошелся в 800 руб. Казалось бы мелочь……