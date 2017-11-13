3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Вы увидите несколько соединяющихся между собой пещер, среди которых залы Тишины, Медвежий, Овальный и Прометей.

Так много хорошо сохранившихся сталактитов и сталагмитов вы не увидите даже в широко известных Новоафонских пещерах. Все они хорошо подсвечены и можно рассмотреть самые мелкие детали.

В Лабиринтовой пещере вы увидите самые большие сталактиты и сталагмиты, размер которых достигает шести метров! Известковые образования причудливых форм создают совершенно нереальный пейзаж вокруг. Вы оказываетесь в волшебном царстве камней.

Летучие мыши, висящие в укромных уголках пещеры, дополняют картину. Прохладная тишина пещер и высокие своды заставляют почувствовать всю мощь природы.

Вы также увидите стоянку древнего человека и останки пещерного медведя, обитавшего здесь тысячи лет назад.

Насладившись видами пещеры, мы отправимся в Навалищенский каньон. Это уникальное явление природы появилось много тысячелетий назад, но до сих пор поражает своей первозданной красотой. Его окружает древний реликтовый лес, в котором можно увидеть деревья и растения, занесенные в Красную книгу.

Я расскажу вам, как образовались древние карстовые пещеры, почему сталактиты растут сверху вниз, а сталагмиты снизу вверх. Вы узнаете как и где жили древние люди. По дороге на Белые скалы вы услышите историю этого края, а также информацию о флоре и фауне здешних мест.

В результате вы узнаете, какие потрясающие нерукотворные памятники окружают Сочи, прикоснетесь к первозданной красоте древнейших каньонов и пещер и насладитесь единением с дикой природой, которого так не хватает в городской жизни.