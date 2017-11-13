3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прикоснуться к первозданной красоте нерукотворных жилищ древних людей и ощутить единение с природой

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
В окрестностях города Сочи находится огромное количество уникальных природных заповедников и мест, где побывать просто необходимо.

Например, Воронцовские пещеры — самые крупные в Краснодарском крае.

Их протяженность — около 12 километров, а глубина — 240 метров.

По протяженности они занимают шестое место среди пещер России.

15-20 тысяч лет назад в них жили первобытные люди.

Если вы тонко чувствуете нерукотворную красоту природы, то нашу экскурсию в Воронцовские пещеры и Навалищенский каньон обязательно включите в свою программу.
9700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Путешествие в Воронцовские пещеры и Навалищенский каньон
Путешествие в Воронцовские пещеры и Навалищенский каньон

Программа

  • Вы увидите несколько соединяющихся между собой пещер, среди которых залы Тишины, Медвежий, Овальный и Прометей.
  • Так много хорошо сохранившихся сталактитов и сталагмитов вы не увидите даже в широко известных Новоафонских пещерах. Все они хорошо подсвечены и можно рассмотреть самые мелкие детали.
  • В Лабиринтовой пещере вы увидите самые большие сталактиты и сталагмиты, размер которых достигает шести метров! Известковые образования причудливых форм создают совершенно нереальный пейзаж вокруг. Вы оказываетесь в волшебном царстве камней.
  • Летучие мыши, висящие в укромных уголках пещеры, дополняют картину. Прохладная тишина пещер и высокие своды заставляют почувствовать всю мощь природы.
  • Вы также увидите стоянку древнего человека и останки пещерного медведя, обитавшего здесь тысячи лет назад.
  • Насладившись видами пещеры, мы отправимся в Навалищенский каньон. Это уникальное явление природы появилось много тысячелетий назад, но до сих пор поражает своей первозданной красотой. Его окружает древний реликтовый лес, в котором можно увидеть деревья и растения, занесенные в Красную книгу.

Я расскажу вам, как образовались древние карстовые пещеры, почему сталактиты растут сверху вниз, а сталагмиты снизу вверх. Вы узнаете как и где жили древние люди. По дороге на Белые скалы вы услышите историю этого края, а также информацию о флоре и фауне здешних мест.

В результате вы узнаете, какие потрясающие нерукотворные памятники окружают Сочи, прикоснетесь к первозданной красоте древнейших каньонов и пещер и насладитесь единением с дикой природой, которого так не хватает в городской жизни.

Организационные детали

Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.

Путешествие в Воронцовские пещеры и Навалищенский каньон
Путешествие в Воронцовские пещеры и Навалищенский каньон
Путешествие в Воронцовские пещеры и Навалищенский каньон
Путешествие в Воронцовские пещеры и Навалищенский каньон
Путешествие в Воронцовские пещеры и Навалищенский каньон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Очень люблю Сочи и Абхазию. С удовольствием покажу все самые интересные уголки. Вы услышите интересные факты из истории, узнаете красивые легенды и насладитесь красотой и великолепием здешних мест. Будет интересно, обещаю! Все экскурсии составляются с учетом пожеланий моих гостей, поэтому мы можем внести в экскурсии любые корректировки.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 ноября 2017
Обзорная экскурсия по знАковым окрестностям города Сочи. Первая остановка – Воронцовские пещеры, действительно впечатляющее зрелище, оборудованная дорожка и освещение. Постоянная температура +12 градусов, поэтому одежда должна быть соответствующей. Но пещеру мы осматривали самостоятельно, экскурсовод ожидала нас у выхода. В продолжение экскурсии мы заехали на частную чайную плантацию в районе Хосты, где узнали об истории выращивания чая и продегустировали несколько сортов местного напитка с вареньем и баранками. Чай действительно вкусный и ароматный, рекомендую особенно зеленый. Там же можно понравившейся сорт чая купить. Далее нас подвезли к каньону Чертовы Ворота, расположенному в пяти километрах от посёлка Хоста у реки Хостинки, но углубляться в заповедник не стали, хотя очень хотелось прогуляться да и тропинка предполагала отличную прогулку, но мы потолкались у турбазы и поехали домой. В Навалищенский каньон нас почему-то не повезли. Итог: поездка вроде насыщенная, но получился какой-то предварительный просмотр и остался «легкий голод»)). В следующий приезд мы обязательно вернемся на эти места, скорее всего самостоятельно Они этого заслуживают!! И еще: в стоимость экскурсии (9000 руб.), как я полагала, должно быть всё включено, однако, вход в пещеры 350 руб. с человека, проход по дорожке к пещере по 100 руб. с человека, чай с вареньем нам обошелся в 800 руб. Казалось бы мелочь……
13 августа 2017
Очень понравилось
Наталья
2 августа 2016
Огромное спасибо Татьяне за экскурсию! Были в Воронцовских пещерах и Навалищенском каньоне 1 августа. Благодаря Татьяне увидели природу необыкновенной красоты, море эмоций! Очень понравилась организация экскурсии, Татьяна интересный рассказчик.

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