27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с историями старинных особняков и погрузиться в современную атмосферу города

Сергей
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Сергей – ваш гид
Все знают достопримечательности курортного Сочи, но я предлагаю вам заглянуть за фасад города в поисках его самых романтичных и фотогеничных закоулков.

Вы прогуляетесь по ухоженным городским паркам и осмотрите дореволюционные дачи стиля модерн, хранящие былое очарование, вековые тайны и атмосферу ушедшей эпохи.

А я расскажу вам о старом и современном Сочи.
От 1200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в парке Ривьера
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У этой экскурсии27 отзывов
4.26
Путеводная нить старого Сочи
Путеводная нить старого Сочи

Что вас ожидает

Прогулка в декорациях сочинских особняков
В центре нашего маршрута — дореволюционные дачи и особняки, оставшиеся Сочи в наследство от эпохи модерна. Вы увидите красивейшие виллы, которые уже более 100 лет хранят свои любопытные, а порой и жутковатые истории: дачу певицы Барсовой, сохранившую богемную атмосферу 50-х годов, изящную виллу «Вера», окруженную тенистой зеленью, дачу Фронштейна, где был открыт первый в городе пансионат, а позже — расположился центр сочинского революционного движения. Вы рассмотрите фасад дачи-замка доктора Якобсона с мансардой и фахверковыми резными галереями, а в парке встретитесь с яркой и помпезной дачей Хлудова работы архитектора-модерниста Льва Кекушева, в облике которой совмещаются «пряничное» древнерусское зодчество и модерн.

Необычные объекты и современная жизнь Сочи
Мы прогуляемся по городской набережной мимо Зимнего театра, пройдем по дорожкам курортного парка Ривьера и романтичному Комсомольскому скверу, рассматривая необычные и часто забавные сочинские памятники, посвященные морским жителям, туристам, Коню в пальто и другим персонажам. А на площади Искусств среди фонтанов и экзотических растений вы даже пройдете мини-квест, связанный с интересными скульптурами, которые здесь сконцентрированы. По пути я не только расскажу любопытные факты о сочинских достопримечательностях, но и помогу вам сориентироваться в городе, а также понять, чем живет современный Сочи: вы узнаете о местных праздниках и традициях, о ресторанах с самой вкусной кухней, сувенирных магазинчиках и особенностях сочинского быта.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию) — посещение дачи Барсовой (150 руб. с человека).

Путеводная нить старого Сочи
Путеводная нить старого Сочи
Путеводная нить старого Сочи
Путеводная нить старого Сочи
Путеводная нить старого Сочи
Путеводная нить старого Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в парке Ривьера.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Работаю учителем географии более 10 лет, более 7 лет живу в Сочи и уже четвертый год провожу экскурсии. На моих прогулках вы узнаете не только об экскурсионных объектах, но и о том, чем живет современный Сочи: о ценах, недвижимости, об интересных местах города и его необычных заведениях. А бесплатным бонусом к экскурсиям станет фотосессия на зеркальный фотоаппарат.
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Интересный рассказ о прошлом, настоящем и вероятном будущем Сочи в форме дружеской беседы. Маршрут продуман грамотно, можно увидеть не только броские городские объекты, но и жемчужины старого города, спрятанные от непосвященных глаз в глубине застройки. Добросовестные ответы на вопросы, чувство юмора, такт - всё это подкупает во время экскурсии Сергея. Спасибо.
18 февраля 2020
Чуть больше в рассказе историй из прошлой жизни , фактов .
6 января 2020
Огромное спасибо Сергею за экскурсию. Очень благодарны ему за его внимательное отношение к гостям города. В начале экскурсии начался сильный дождь, но Сергей нашел возможность скорректировать ход экскурсии, чтобы мы не промокли, но всё же познакомились с городом.
22 ноября 2019
Добрый день.Экскурсия «Путеводная нить старого Сочи» будет очень интересна тем, кто интересуется не только современными, пафосными и раскрученными местами Сочи, но и хочет увидеть город, который скрыт от основной массы приезжих, услышать старые легенды, истории и просто походить по центру Сочи, слушая интересные рассказы интеллигентного Сергея. Вся история развития Сочи всего за 2 часа прогулки!
13 ноября 2019
Замечательная экскурсия, если вы хотите за пару часов прогуляться по интересным местам старого Сочи, узнать его историю, полюбоваться видами, историческими зданиями и парками. Сергей - отличный рассказчик, чувствующий, что интересно группе, много знающий - ни один наш вопрос не поставил его в тупик. Мы получили истинное удовольствие.
Спасибо, Сергей!
17 октября 2019
Спасибо больше за познавательную экскурсию, конечно же сам по таким местам не погуляешь, просто не замечаешь иногда очевидное, а Сергей не дал пройти мимо) Единственное пожелание, немного подольше можно задержаться возле объекта, чтоб его можно было запечатлеть и не пропустить рассказ дальше))) Постараемся сами пройти по маршруту днём, чтоб рассмотреть при дневном свете, хотя в огнях многие достопримечательности просто шикарны. Ещё раз огромное спасибо за хороший и познавательный вечер!!!
14 октября 2019
Эта экскурсия стала для меня продолжением автомобильной поездки с Сергеем по его маршруту "Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи" (замечательный, запоминающийся, эксклюзивный маршрут). Вторая экскурсия - "Путеводная нить старого Сочи" - у нас прошла по сокращенной программе, потому что часть дач и музеев я уже успела посетить самостоятельно, но Сергей показал мне те виллы, которые я не видела, и рассказал об их истории. Это стало прекрасным завершением насыщенного дня. И гид замечательный. Большое спасибо!
21 сентября 2019
Данную экскурсию мы выбрали из-за профессиональной фотосессии…
«Познакомиться с достопримечательностями и запечатлеть себя на фоне старинных особняков и вилл», «А я не только расскажу вам о старом и современном Сочи, но и сделаю для вас профессиональные снимки в лучших декорациях города», «В стоимость фотопрогулки входит 20 ваших снимков в профессиональной обработке».
Экскурсия пешеходная, почти через весь центр города. Гид Сергей, встретил нас в парке Ривьера, с него же началась ознакомительная часть. Все перечислять не буду, мы посетили Морской порт, Курортный Проспект и Приморскую Набережную, прошлись по Площади Искусств, где Художественный музей. Были у здания Виллы «Веры». Поднимались к Храму Архистратига Михаила — старейшая церковь в Сочи. Посмотрели здание отреставрированного Расчетно-кассового центра. По пути проходили по скверам любуясь природой и памятниками, дошли до Зимнего театра, где завершилась пешая экскурсия. Нас восхитила архитектура, было рассказано много исторических фактов. Было интересно. Сергей показал скверы, которых с первого взгляда и не приметишь.
Расстроило отсутствие фотосессии. Остановок на фотопаузы, как таковых не было. И к сожалению «особняков и вилл» для шикарных снимков тоже. В этом деле Сергей новичок. Фотоаппарат профессиональный, но нам надо было обговорить заранее какие снимки мы хотим получить. Нам важно было увидеть панорамы, а на фото зачастую вышли портреты, где не было видно пейзажей и зданий Сочи. Обработки фоток тоже не было, нам прислали все как есть.
Вот такая краткая обзорная (в прямом смысле слова!) экскурсия у нас получилась. В принципе, основные ориентиры обозначены и по этим контурам уже легче было найти зоны для красивой фотосессии самостоятельно.
Благодарим Сергея за экскурсию и желаем творческих успехов!
Конечно же я рекомендую хоть раз в жизни его посетить. Сочи может быть интересен практически всем.
14 сентября 2019
Добрый день! Ни одного фото не сделал! Пару раз сфотографировал на мой телефон
8 сентября 2019
👍
Ещё 17 отзывов

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