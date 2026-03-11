Алина проводит ещё 1 экскурсию

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Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии

Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
Мы отправимся к главным достопримечательностям региона: вы увидите старинный ресторан в старой Гагре, загадаете желание у «плачущих» водопадов, подивитесь необычному цвету маленького Голубого озера и, конечно, увидите знаменитую Рицу — звезду Абхазии.

А в Новом Афоне вас ждут рассказы об архитектуре храмов и живописных фресках, первая ГЭС и Приморский парк.
4.8
17 отзывов
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии

Описание экскурсии

Заповедная красота

Мы посетим Старую Гагру, где вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш. Вы узнаете, как он здесь появился и какие известные личности его посещали. Следом направимся к Рицинскому национальному заповеднику. Здесь вас ждут:

  • Водопад Мужские Слёзы — сотни ручейков, бьющих из скалы — и их легенды
  • Дегустация абхазских вин, мёда и сыра
  • Голубое озеро — глубокое, необычного цвета, меняющее оттенок при разной погоде
  • Озеро Рица — визитная карточка Абхазии: окруженное зелеными горами, оно всегда крайне фотогенично.

К Новому Афону

После обеда мы посетим Новоафонский монастырь: вы услышите его историю, полюбуетесь архитектурой и внутренним убранством храмов. Также увидите рукотворный водопад, ставший одной из первых в Российской империи гидроэлектростанций, снаружи осмотрите храм Симона Кананита и прогуляетесь по Приморскому парку, где, если повезет, встретите черных лебедей.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на 20-местном мерседесе Sprinter

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено:

  • Трансфер в обе стороны
  • Дегустации мёда, вина и сыра

Дополнительные расходы:

  • Экологический сбор на озере Рица: взрослый — 1000 ₽, дети 8-11 лет — 500 ₽, дети до 8 лет — бесплатно
  • Обед (по желанию)
  • Посещение водопадов Молочный и Птичий клюв — 300 ₽ за чел. (по желанию, при плохой погоде эти водопады не посещаем)
  • Храм 10 века в селе Лыхны 300 ₽ с человека (по желанию)
  • За дополнительную плату мы можем посетить дачу Сталина (300 ₽) и Новоафонскую пещеру (взрослый — 700 ₽, дети до 8 лет — бесплатно). Уточняйте график работы при бронировании.

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

ежедневно в 05:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1900 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центральном районе Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2240 туристов
Мы с командой гидов готовы помочь вам выбрать качественный и доступный отдых в Сочи, Грузии и Абхазии. Любим общаться с людьми и стараемся найти подход к каждому клиенту. Внимательно изучаем ваши запросы и предлагаем варианты, которые обязательно порадуют и оставят только приятные и яркие впечатления.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Очень понравился тур, гид и водитель (Астамур и Унар-надеюсь, верно звпомнила) отлично справились со своими задачами)
Алина
Алина
Ответ организатора:
Благодарю за обратную связь😊 Очень рада, что вы остались довольны поездкой. Будем рады видеть вас снова🙏
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Евгения
Прекрасная экскурсия,гид-интересный рассказчик! Посетили все места по программе и даже больше❤️Была просьба- отвезти меня с мужем в Новоафонскую пещеру,кроме нас было еще двое желающих. По правилам,через гида можно бронировать поход
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в пещеру от 10 человек,а нас было 4. Но несмотря на это,наш гид договорился и провел на в пещеру. За это ему огромная благодарность! В Абхазии уже были не первый раз и можно сказать поехали еще раз только ради пещеры)) Когда выбирали организатора экскурсии на Трипстере,многие нам отказали в пещере… или не давали 100% гарантии что мы ее посетим. Данный организатор безо всякого сказал,что мы вас отвезем,можете не переживать,включим вас в список)
Конечно так как мы поехали в пещеру,нас предупредили что мы не попадём в Монастырь Новоафонский,но мы с этим согласились. Экскурсия в связи с пожеланиями группы немного разделилась в конце для каждого. Те кто идут в пещеру в новом Афоне не идут в монастырь,не увидят заброшенную жд станцию,рукотворный водопад (пещера занимает минимум 1,5ч). А те кто не идут в пещеру-увидят все по программе. Вот это клиентоориентированность🔥Пожелание-убрать/сократить локации на дегустации вина,сыра,меда. Вместо них как раз посетить все локации,который невозможно посетить по таймингу. Либо включить пещеру как основную локацию по программе,это будет в разы увлекательнее!!!! Спасибо за программу😍

Прекрасная экскурсия,гид-интересный рассказчик! Посетили все места по программе и даже больше❤️Была просьба- отвезти меня с мужем
Прекрасная экскурсия,гид-интересный рассказчик! Посетили все места по программе и даже больше❤️Была просьба- отвезти меня с мужем
Прекрасная экскурсия,гид-интересный рассказчик! Посетили все места по программе и даже больше❤️Была просьба- отвезти меня с мужем
Прекрасная экскурсия,гид-интересный рассказчик! Посетили все места по программе и даже больше❤️Была просьба- отвезти меня с мужем
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Татьяна
Потрясающая Абхазия. Я была тут впервые и в полном восторге. Экскурсию брала, как ознакомительную, чтобы понимать ехать ли в будущем на длительный срок. И цель достигнута. Да, в этой экскурсии
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очень насыщенная программа. Но зато я смогла составить представление о стране, климате и достопримечательностях. И знаю, что именно хочу посетить в следующий визит.
Всем организаторам огромное спасибо. Обоим водителям благодарность за быстрое и безопасное вождение.
Отдельно благодарю нашего гида! Санда организовала все четко по таймингу, интересно рассказывает и с юмором.

Потрясающая Абхазия. Я была тут впервые и в полном восторге. Экскурсию брала, как ознакомительную, чтобы понимать
Потрясающая Абхазия. Я была тут впервые и в полном восторге. Экскурсию брала, как ознакомительную, чтобы понимать
Потрясающая Абхазия. Я была тут впервые и в полном восторге. Экскурсию брала, как ознакомительную, чтобы понимать
Потрясающая Абхазия. Я была тут впервые и в полном восторге. Экскурсию брала, как ознакомительную, чтобы понимать
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Анна
Экскурсия понравилась. Гид Елена интересно и подробно всё рассказывала и объясняла.
Экскурсия понравилась. Гид Елена интересно и подробно всё рассказывала и объясняла.
Экскурсия понравилась. Гид Елена интересно и подробно всё рассказывала и объясняла.
Экскурсия понравилась. Гид Елена интересно и подробно всё рассказывала и объясняла.
Экскурсия понравилась. Гид Елена интересно и подробно всё рассказывала и объясняла.
Экскурсия понравилась. Гид Елена интересно и подробно всё рассказывала и объясняла.
Экскурсия понравилась. Гид Елена интересно и подробно всё рассказывала и объясняла.
Экскурсия понравилась. Гид Елена интересно и подробно всё рассказывала и объясняла.
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Елена
Замечательная экскурсия, все продумано до мелочей, спасибо всем, экскурсоводу Остомак и водителю Вадику. Вкусные вина, сыры, шашлык!
Замечательная экскурсия, все продумано до мелочей, спасибо всем, экскурсоводу Остомак и водителю Вадику. Вкусные вина, сыры, шашлык!
Замечательная экскурсия, все продумано до мелочей, спасибо всем, экскурсоводу Остомак и водителю Вадику. Вкусные вина, сыры, шашлык!
Замечательная экскурсия, все продумано до мелочей, спасибо всем, экскурсоводу Остомак и водителю Вадику. Вкусные вина, сыры, шашлык!
Замечательная экскурсия, все продумано до мелочей, спасибо всем, экскурсоводу Остомак и водителю Вадику. Вкусные вина, сыры, шашлык!
Замечательная экскурсия, все продумано до мелочей, спасибо всем, экскурсоводу Остомак и водителю Вадику. Вкусные вина, сыры, шашлык!
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Е
Организованно, очень вежливо, подробно. Почти все понравилось.
Единственное стиль вождения, но я вижу, что в Абхазии абсолютно все так водят.
Организованно, очень вежливо, подробно. Почти все понравилось.
Организованно, очень вежливо, подробно. Почти все понравилось.
Организованно, очень вежливо, подробно. Почти все понравилось.
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