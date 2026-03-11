Алина проводит ещё 1 экскурсию

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в пещеру от 10 человек,а нас было 4. Но несмотря на это,наш гид договорился и провел на в пещеру. За это ему огромная благодарность! В Абхазии уже были не первый раз и можно сказать поехали еще раз только ради пещеры)) Когда выбирали организатора экскурсии на Трипстере,многие нам отказали в пещере… или не давали 100% гарантии что мы ее посетим. Данный организатор безо всякого сказал,что мы вас отвезем,можете не переживать,включим вас в список)

Конечно так как мы поехали в пещеру,нас предупредили что мы не попадём в Монастырь Новоафонский,но мы с этим согласились. Экскурсия в связи с пожеланиями группы немного разделилась в конце для каждого. Те кто идут в пещеру в новом Афоне не идут в монастырь,не увидят заброшенную жд станцию,рукотворный водопад (пещера занимает минимум 1,5ч). А те кто не идут в пещеру-увидят все по программе. Вот это клиентоориентированность🔥Пожелание-убрать/сократить локации на дегустации вина,сыра,меда. Вместо них как раз посетить все локации,который невозможно посетить по таймингу. Либо включить пещеру как основную локацию по программе,это будет в разы увлекательнее!!!! Спасибо за программу😍