Алина проводит ещё 1 экскурсию

Заповедная красота Мы посетим Старую Гагру, где вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш. Вы узнаете, как он здесь появился и какие известные личности его посещали. Следом направимся к Рицинскому национальному заповеднику. Здесь вас ждут:
Водопады Мужские и Девичьи слезы — сотни ручейков, бьющих из скалы — и их легенды
Дегустация абхазских вин, мёда и сыра
Голубое озеро — глубокое, необычного цвета, меняющее оттенок при разной погоде
Смотровая площадка «Прощай, Родина!», о названии которой слагают небылицы, и Юпшарский каньон с нависающими скалами — не зря его прозвали «каменный мешок»
Озеро Рица — визитная карточка Абхазии: окруженное зелеными горами, оно всегда крайне фотогенично.
К Новому Афону После обеда мы посетим Новоафонский монастырь: вы услышите его историю 📖, полюбуетесь архитектуройи внутренним убранством храмов. Также увидите рукотворный водопад, ставший одной из первых в Российской империи гидроэлектростанций, снаружи осмотрите храм Симона Кананита и прогуляетесь 👣 по Приморскому парку, где, если повезет, встретите черных лебедей.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Экскурсия проходит на 20-местном мерседесе Sprinter; по времени и месту встречи вас сориентирует наш оператор
С собой возьмите паспорт РФ или загран, для детей свидетельство о рождении/паспорт и, если ребенок путешествует без родителей, нотариально заверенное согласие/доверенность на выезд ребенка за территорию России,
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: трансфер и экологический сбор в размере 350 руб.
Оплачивается отдельно (по желанию): билет 🎫 на дачу Сталина (250 руб. ), посещение Ново-Афонской пещеры (500 руб., доступна в ср/чт/сбт/вск), обед (средний чек 500 руб. /чел. )
Начало и место завершения
🚩 в центральном районе Соси
Экскурсия проводится ежедневно в 06:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет, друзья! Меня зовут Алина, и я ваш добросовестный гид, помощник для выбора качественного и доступного отдыха по окрестностям Сочи и Абхазии. Люблю общаться с людьми и стараюсь найти подход к каждому клиенту, внимательно изучить запросы и уже после предлагать то что вас обязательно порадует и оставит только приятные и яркие впечатления.