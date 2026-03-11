Алина проводит ещё 1 экскурсию

Мы отправимся к главным достопримечательностям региона: вы увидите старинный ресторан в старой Гагре, загадаете желание у «плачущих» водопадов, подивитесь необычному цвету маленького Голубого озера и, конечно, увидите знаменитую Рицу — звезду Абхазии.
А в Новом Афоне вас ждут рассказы об архитектуре храмов и живописных фресках, первая ГЭС и Приморский парк.
А в Новом Афоне вас ждут рассказы об архитектуре храмов и живописных фресках, первая ГЭС и Приморский парк.
Описание экскурсии
Заповедная красота
Мы посетим Старую Гагру, где вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш. Вы узнаете, как он здесь появился и какие известные личности его посещали. Следом направимся к Рицинскому национальному заповеднику. Здесь вас ждут:
- Водопад Мужские Слёзы — сотни ручейков, бьющих из скалы — и их легенды
- Дегустация абхазских вин, мёда и сыра
- Голубое озеро — глубокое, необычного цвета, меняющее оттенок при разной погоде
- Озеро Рица — визитная карточка Абхазии: окруженное зелеными горами, оно всегда крайне фотогенично.
К Новому Афону
После обеда мы посетим Новоафонский монастырь: вы услышите его историю, полюбуетесь архитектурой и внутренним убранством храмов. Также увидите рукотворный водопад, ставший одной из первых в Российской империи гидроэлектростанций, снаружи осмотрите храм Симона Кананита и прогуляетесь по Приморскому парку, где, если повезет, встретите черных лебедей.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на 20-местном мерседесе Sprinter
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено:
- Трансфер в обе стороны
- Дегустации мёда, вина и сыра
Дополнительные расходы:
- Экологический сбор на озере Рица: взрослый — 1000 ₽, дети 8-11 лет — 500 ₽, дети до 8 лет — бесплатно
- Обед (по желанию)
- Посещение водопадов Молочный и Птичий клюв — 300 ₽ за чел. (по желанию, при плохой погоде эти водопады не посещаем)
- Храм 10 века в селе Лыхны 300 ₽ с человека (по желанию)
- За дополнительную плату мы можем посетить дачу Сталина (300 ₽) и Новоафонскую пещеру (взрослый — 700 ₽, дети до 8 лет — бесплатно). Уточняйте график работы при бронировании.
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
ежедневно в 05:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1900 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральном районе Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2240 туристов
Мы с командой гидов готовы помочь вам выбрать качественный и доступный отдых в Сочи, Грузии и Абхазии. Любим общаться с людьми и стараемся найти подход к каждому клиенту. Внимательно изучаем ваши запросы и предлагаем варианты, которые обязательно порадуют и оставят только приятные и яркие впечатления.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Очень понравился тур, гид и водитель (Астамур и Унар-надеюсь, верно звпомнила) отлично справились со своими задачами)
Алина
Ответ организатора:
Благодарю за обратную связь😊 Очень рада, что вы остались довольны поездкой. Будем рады видеть вас снова🙏
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Прекрасная экскурсия,гид-интересный рассказчик! Посетили все места по программе и даже больше❤️Была просьба- отвезти меня с мужем в Новоафонскую пещеру,кроме нас было еще двое желающих. По правилам,через гида можно бронировать поход
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Потрясающая Абхазия. Я была тут впервые и в полном восторге. Экскурсию брала, как ознакомительную, чтобы понимать ехать ли в будущем на длительный срок. И цель достигнута. Да, в этой экскурсии
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Экскурсия понравилась. Гид Елена интересно и подробно всё рассказывала и объясняла.
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Замечательная экскурсия, все продумано до мелочей, спасибо всем, экскурсоводу Остомак и водителю Вадику. Вкусные вина, сыры, шашлык!
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Е
Организованно, очень вежливо, подробно. Почти все понравилось.
Единственное стиль вождения, но я вижу, что в Абхазии абсолютно все так водят.
Единственное стиль вождения, но я вижу, что в Абхазии абсолютно все так водят.
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