Алина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Заповедная красота

Мы посетим Старую Гагру, где вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш. Вы узнаете, как он здесь появился и какие известные личности его посещали. Следом направимся к Рицинскому национальному заповеднику. Здесь вас ждут:

Водопады Мужские и Девичьи слезы — сотни ручейков, бьющих из скалы — и их легенды

Дегустация абхазских вин, мёда и сыра

Голубое озеро — глубокое, необычного цвета, меняющее оттенок при разной погоде

Смотровая площадка «Прощай, Родина!», о названии которой слагают небылицы, и Юпшарский каньон с нависающими скалами — не зря его прозвали «каменный мешок»

Озеро Рица — визитная карточка Абхазии: окруженное зелеными горами, оно всегда крайне фотогенично.

К Новому Афону

После обеда мы посетим Новоафонский монастырь: вы услышите его историю 📖, полюбуетесь архитектуройи внутренним убранством храмов. Также увидите рукотворный водопад, ставший одной из первых в Российской империи гидроэлектростанций, снаружи осмотрите храм Симона Кананита и прогуляетесь 👣 по Приморскому парку, где, если повезет, встретите черных лебедей.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Экскурсия проходит на 20-местном мерседесе Sprinter; по времени и месту встречи вас сориентирует наш оператор

С собой возьмите паспорт РФ или загран, для детей свидетельство о рождении/паспорт и, если ребенок путешествует без родителей, нотариально заверенное согласие/доверенность на выезд ребенка за территорию России,

Что входит в стоимость, а что — нет