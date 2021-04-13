Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Величие скал и ущелий Абхазии

Недалеко от деревни Цандрипш вы посетите место обитания первобытных людей и одну из природных жемчужин Абхазии — Белые скалы. Перед вами предстанут фасады гладкой белоснежной породы на побережье бирюзовых вод Черного моря 🌊. Пройдя по подвесному деревянному мосту через горную реку, вы откроете потрясающие виды на заснеженные горы ⛰️. А чуть позже в Рицинском реликтовом национальном парке 🌳 оцените впечатляющий Юпшарский каньон, или Каменный мешок.

Красота местных озер и водопадов

Природные богатства Страны души невозможно представить без ее великолепных озер. Вы побываете на Голубом озере и услышите красивую легенду о водоеме, который сравнивают с огромным сапфиром. Насладитесь несравненной Рицей — живописным горным ⛰️ озером. И кроме того, навестите целебный Молочный водопад, где волей-неволей вспомнятся молочные реки и кисельные берега из детских сказок.

Древние и старые памятники

Вы также осмотрите фактурную заброшенную ж/д станцию Псырцха и первую ГЭС Российской империи. Познакомитесь с историей 📖 Анакопийской крепости в Новом Афоне — наиболее полно сохранившегося укрепления региона. Осмотрите руины цитадели 7 века, крепостную стену, колодец, остатки жилых помещений, дозорную башню, два храма и часовню, возведенную в 19 веке. А дорога к памятнику подарит живописные панорамы окрестностей и побережья.

🍲 Также в программе — знакомство с абхазской кухней и вкусный чай с домашним пирогом!

Организационные детали