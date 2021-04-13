Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Знакомство с гостеприимной Абхазией

Дружеское и теплое путешествие по самым колоритным местам Страны души

5
4 отзыва
Эдуард
Эдуард – представитель из Сочи
Мы отвезем вас к белоснежным скалам на берегу бирюзового моря 🌊, горной реке и заповедному каньону.

Расскажем легенды Молочного водопада и сказочных озер — Голубого и Рицы.

Познакомим с историей 📖 первой ГЭС Российской империи и древней крепости 7 века.

А по пути угостим ароматным чаем с домашним пирогом.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Знакомство с гостеприимной Абхазией
Знакомство с гостеприимной Абхазией

Что вас ожидает

Величие скал и ущелий Абхазии
Недалеко от деревни Цандрипш вы посетите место обитания первобытных людей и одну из природных жемчужин Абхазии — Белые скалы. Перед вами предстанут фасады гладкой белоснежной породы на побережье бирюзовых вод Черного моря 🌊. Пройдя по подвесному деревянному мосту через горную реку, вы откроете потрясающие виды на заснеженные горы ⛰️. А чуть позже в Рицинском реликтовом национальном парке 🌳 оцените впечатляющий Юпшарский каньон, или Каменный мешок.

Красота местных озер и водопадов
Природные богатства Страны души невозможно представить без ее великолепных озер. Вы побываете на Голубом озере и услышите красивую легенду о водоеме, который сравнивают с огромным сапфиром. Насладитесь несравненной Рицей — живописным горным ⛰️ озером. И кроме того, навестите целебный Молочный водопад, где волей-неволей вспомнятся молочные реки и кисельные берега из детских сказок.

Древние и старые памятники
Вы также осмотрите фактурную заброшенную ж/д станцию Псырцха и первую ГЭС Российской империи. Познакомитесь с историей 📖 Анакопийской крепости в Новом Афоне — наиболее полно сохранившегося укрепления региона. Осмотрите руины цитадели 7 века, крепостную стену, колодец, остатки жилых помещений, дозорную башню, два храма и часовню, возведенную в 19 веке. А дорога к памятнику подарит живописные панорамы окрестностей и побережья.

🍲 Также в программе — знакомство с абхазской кухней и вкусный чай с домашним пирогом!

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер (от места вашего проживания), билет 🎫 в Рицинский нац. парк 🌳, проход во все платные зоны по маршруту, вкусный чай и перекус на всю группу
  • Дополнительные расходы: обед в кафе
Начало и место завершения
🚩 в месте вашего проживания
Знакомство с гостеприимной Абхазией
Знакомство с гостеприимной Абхазией
Знакомство с гостеприимной Абхазией
Знакомство с гостеприимной Абхазией
Знакомство с гостеприимной Абхазией
Знакомство с гостеприимной Абхазией
Знакомство с гостеприимной Абхазией
Знакомство с гостеприимной Абхазией
Знакомство с гостеприимной Абхазией
Знакомство с гостеприимной Абхазией
Знакомство с гостеприимной Абхазией
Знакомство с гостеприимной Абхазией
Знакомство с гостеприимной Абхазией
Знакомство с гостеприимной Абхазией

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Эдуард
Эдуард
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется, то смело выбирайте нас! Первое и самое важное для нас в любой поездке — это компания! Мы позитивные ребята, всегда открыты к общению и любим таких же весёлых и отзывчивых. Мы набираем небольшие группы и по-настоящему проникаемся к каждому. Много общаемся и узнаем друг друга. Второй по важности фактор — это маршрут и выбор мест для посещения. Здесь наш основополагающий критерий — уединенность места. Мы не любим попсовые места, где ходят толпы туристов и стоят в очередь на фотографию с уже подготовленного ракурса. Ну и последнее. В каждый тур мы вкладываем душу) Нам неинтересно просто возить людей и загонять их в автобус в конкретно обозначенное время. Наши путешествия — это не работа, это любимое дело!
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4 настоящих отзыва от туристов

13 апр 2021
Очень рада, что удалось познакомиться с Абхазией именно в такой поездке! :) Интересный маршрут, много мест, классная компания и рассказы гида. Удалось насладиться каждым моментом!!! Большое спасибо Эдуарду за комфорт на протяжении всей поездки и Серафиме за вкуснющий домашний пирог! Обязательно порекомендую ребят своим друзьям :)
10 апр 2021
Отличная организация, посетили много интересных мест. Очень понравилось!
5 апр 2021
Все отлично организовано, оптимальный маршрут, остановки в нужное время и в интересных местах, без лишней толпы. Для покупок не делали остановок, что нам очень понравилось. Приятный бонус чай с вкусняшками) В общем бодро, четко интересно. Спасибо!
28 мар 2021
Экскурсией остались довольны. Маршрут очень интересный и по большей части природный. Особенно понравилось озеро Рица и Юпшарский каньон. Древние памятники также впечатлили. Отдельное спасибо за вкусный пирог :)

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