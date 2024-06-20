Экскурсии из центра Сочи

Найдено 7 экскурсий в категории «Из центра» в Сочи, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Душевная поездка по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края
Начало: В центре Сочи
6 июля в 09:00
7 июля в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали
Начало: В центре Сочи
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: В центре Сочи
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
🚗 На машине
Групповая
10 часов
57 отзывов
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Насладиться природой горных ущелий и самшитовых рощ и завершить день кавказским застольем
Начало: В центре Сочи
Расписание: в среду и субботу в 12:00
3 июля в 12:00
6 июля в 12:00
1 000 за человека
Сухум, Черниговка, термальный источник «Кындыг»
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
76 отзывов
Сухум, Черниговка, термальный источник «Кындыг»
Начало: Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
Расписание: По четным дням месяца в 06:00
Завтра в 06:00
4 июля в 06:00
от 1 900 за человека
Трекинг из Сочи на Агурские водопады и Орлиные скалы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
33 отзыва
Трекинг из Сочи на Агурские водопады и Орлиные скалы
Начало: Международный туристский центр «Спутник» (Сочи)
Расписание: По понедельникам, средам и пятницам в 9:30
3 июля в 09:30
5 июля в 09:30
от 4 400 за всё до 2 чел.
Магия гор: Красная Поляна и Роза Хутор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Магия гор: Красная Поляна и Роза Хутор
Проехать по основным объектам Олимпийского кластера и горных курортов Сочи
Начало: В посёлке Дагомыс, в центре Сочи или возле ж/д вок...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 500 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    20 июня 2024
    Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
    Спасибо большое Армену за чудесный день. Очень хорошо, доброжелательно и с юмором проводит экскурсию. Видно, что человек увлечен своим делом. Хочу пожелать дальнейшего успеха в любимой работе.
  • Т
    Татьяна
    16 июня 2024
    Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
    Ездила на экскурсию на 33 водопада. Понравилось очень!! Водопады великолепны!! Концерт отличный!! Поездка на "шишигах" до водопадов и обратно вне конкуренции!!!
    Ездила на экскурсию на 33 водопада. Понравилось очень!! Водопады великолепны!! Концерт отличный!! Поездка на "шишигах" доЕздила на экскурсию на 33 водопада. Понравилось очень!! Водопады великолепны!! Концерт отличный!! Поездка на "шишигах" доЕздила на экскурсию на 33 водопада. Понравилось очень!! Водопады великолепны!! Концерт отличный!! Поездка на "шишигах" до
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Трекинг из Сочи на Агурские водопады и Орлиные скалы
    Мне очень понравилась экскурсия! Было очень познавательно и красиво. Спасибо!
  • К
    Кристина
    22 мая 2024
    Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
    Позитивный настрой, легкость в общении очень важны в индивидуальной экскурсии, спасибо Сергею за ознакомление с Сочи с позиции жителя и с интересными фактами!
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
    Сергей, который был с нами эти 4 часа, прекрасно рассказал о советском прошлом города. Ответственный, спокойный, эрудированный. Уточнил наши пожелания и показал интересующие нас достопримечательности. Спасибо за экскурсию.
  • А
    Анна
    22 апреля 2024
    Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
    Ездили 21 апреля, с погодой повезло: солнце, тепло, но не жарко. По дороге в непринуждённой беседе узнали про историю мест,
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    которые проезжаем, легенды и интересные события. Пикник на реке - незабываемое время! Дикая природа, река, вкусная форель… Водопады прошли в полном одиночестве (потому что не сезон), поэтому сделали классные фото и просто долго смотрели на воду и природу вокруг, никого рядом, гид дал нам полную свободу времени - это замечательно, мы насладились и водопадами и рекой! Всё понравилось, большое спасибо!

  • А
    Алевтина
    14 апреля 2024
    Сухум, Черниговка, термальный источник «Кындыг»
    Программа соответствует заявленной. Конечно,она для меня носила,скорее ознакомительный характер,чем экскурсионный,тк были места,где хотелось побыть не 30,ни 1,5 часа,а подольше,хотя это
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    мой второй визит в Абхазию. Моей дочке 10 лет поездка тоже очень понравилось. Чувства усталости у нас не было,видимо, из-за положительных эмоций. Отдельная благодарность Яне,которая нас сопровождала, интересно и с гордостью за свою республику преподносила информацию об Абхазии и ее народе, и соблюдала всю поездку в регламенте,а также водителю Сурику,который нас мчал быстро и аккуратно по дорогам, благодаря которому,нас с дочкой не укачало. Мы тяжело переносим транспорт. В дегустационных все попробовали, было весело и занимательно. Желаю процветания и развития Абхазии!

  • А
    Андрей
    30 марта 2024
    Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
    Спасибо Сергею за поездку!) Очень приятный, знающий человек. Жаль погодка подвела) Наши наилучшие рекомендации!)
  • Т
    Татьяна
    29 марта 2024
    Сухум, Черниговка, термальный источник «Кындыг»
    Прекрасный гид Яна! С такой любовью рассказывала о своей стране… Интересный горячий источник- такого ещё не видела. Рекомендую к посещению эту экскурсию.
  • С
    Светлана
    10 марта 2024
    Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
    9 марта 2024 была на экскурсии,гид был Армен,поездка прошла на одном дыхании. Все прошло так здорово!!! Столько эмоций!!! Газ 66
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    прокатил с ветерком!! Женатый чебурек вкусный,вино гранатовое взяли с собой на Адыгейское шоу,очень вкусное!!! Танцы зажигательные,мальчик танцор это просто чудо,такой молодец. Спасибо за отдых!!

    9 марта 2024 была на экскурсии,гид был Армен,поездка прошла на одном дыхании. Все прошло так здорово!!!9 марта 2024 была на экскурсии,гид был Армен,поездка прошла на одном дыхании. Все прошло так здорово!!!9 марта 2024 была на экскурсии,гид был Армен,поездка прошла на одном дыхании. Все прошло так здорово!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Из центра»

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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июле 2024
Сейчас в Сочи в категории "Из центра" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 000 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 227 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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