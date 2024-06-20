1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Душевная поездка по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края
Начало: В центре Сочи
6 июля в 09:00
7 июля в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали
Начало: В центре Сочи
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: В центре Сочи
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Насладиться природой горных ущелий и самшитовых рощ и завершить день кавказским застольем
Начало: В центре Сочи
Расписание: в среду и субботу в 12:00
3 июля в 12:00
6 июля в 12:00
1 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Сухум, Черниговка, термальный источник «Кындыг»
Начало: Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
Расписание: По четным дням месяца в 06:00
Завтра в 06:00
4 июля в 06:00
от 1 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Трекинг из Сочи на Агурские водопады и Орлиные скалы
Начало: Международный туристский центр «Спутник» (Сочи)
Расписание: По понедельникам, средам и пятницам в 9:30
3 июля в 09:30
5 июля в 09:30
от 4 400₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Магия гор: Красная Поляна и Роза Хутор
Проехать по основным объектам Олимпийского кластера и горных курортов Сочи
Начало: В посёлке Дагомыс, в центре Сочи или возле ж/д вок...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 500₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана20 июня 2024Спасибо большое Армену за чудесный день. Очень хорошо, доброжелательно и с юмором проводит экскурсию. Видно, что человек увлечен своим делом. Хочу пожелать дальнейшего успеха в любимой работе.
- ТТатьяна16 июня 2024Ездила на экскурсию на 33 водопада. Понравилось очень!! Водопады великолепны!! Концерт отличный!! Поездка на "шишигах" до водопадов и обратно вне конкуренции!!!
- ЕЕлена28 мая 2024Мне очень понравилась экскурсия! Было очень познавательно и красиво. Спасибо!
- ККристина22 мая 2024Позитивный настрой, легкость в общении очень важны в индивидуальной экскурсии, спасибо Сергею за ознакомление с Сочи с позиции жителя и с интересными фактами!
- ННаталья29 апреля 2024Сергей, который был с нами эти 4 часа, прекрасно рассказал о советском прошлом города. Ответственный, спокойный, эрудированный. Уточнил наши пожелания и показал интересующие нас достопримечательности. Спасибо за экскурсию.
- ААнна22 апреля 2024Ездили 21 апреля, с погодой повезло: солнце, тепло, но не жарко. По дороге в непринуждённой беседе узнали про историю мест,
- ААлевтина14 апреля 2024Программа соответствует заявленной. Конечно,она для меня носила,скорее ознакомительный характер,чем экскурсионный,тк были места,где хотелось побыть не 30,ни 1,5 часа,а подольше,хотя это
- ААндрей30 марта 2024Спасибо Сергею за поездку!) Очень приятный, знающий человек. Жаль погодка подвела) Наши наилучшие рекомендации!)
- ТТатьяна29 марта 2024Прекрасный гид Яна! С такой любовью рассказывала о своей стране… Интересный горячий источник- такого ещё не видела. Рекомендую к посещению эту экскурсию.
- ССветлана10 марта 20249 марта 2024 была на экскурсии,гид был Армен,поездка прошла на одном дыхании. Все прошло так здорово!!! Столько эмоций!!! Газ 66
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Из центра»
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