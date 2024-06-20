читать дальше

мой второй визит в Абхазию. Моей дочке 10 лет поездка тоже очень понравилось. Чувства усталости у нас не было,видимо, из-за положительных эмоций. Отдельная благодарность Яне,которая нас сопровождала, интересно и с гордостью за свою республику преподносила информацию об Абхазии и ее народе, и соблюдала всю поездку в регламенте,а также водителю Сурику,который нас мчал быстро и аккуратно по дорогам, благодаря которому,нас с дочкой не укачало. Мы тяжело переносим транспорт. В дегустационных все попробовали, было весело и занимательно. Желаю процветания и развития Абхазии!