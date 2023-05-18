Вы полюбуетесь бескрайними просторами Черного моря, искупаетесь, позагораете и, если повезет, встретите дельфинов.
Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный капитан, который сделает все возможное, чтобы прогулка прошла на высшем уровне!
Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный капитан, который сделает все возможное, чтобы прогулка прошла на высшем уровне!
Ближайшие даты:
18
мая
мая
19
мая
мая
20
мая
мая
21
мая
мая
22
мая
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Олимпийские объекты Сочи
- Горы Абхазии
- Обзорный вид на город курорт Сочи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Вы отправитесь на прогулку из Центрального Сочи. Оцените современные Олимпийские объекты, насладитесь горными панорамами. Предусмотрена получасовая стоянка, во время которой можно поплавать в открытом море.
- Для туристов из Сочи откроется великолепный обзор на город курорт.
Организационные детали:
- Яхта оборудована всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха: спасательными жилетами, пледами и каютой для переодевания, а также туалетной комнатой.
- Мини группа 11 человек.
- Разрешено взять на борт взять легкие алкогольные напитки (только белого цвета) и фрукты.
- По запросу мы можем организовать трансфер до порта.
- Прогулка может быть отменена или перенесена на другую дату по причине шторма.
- Можно взять в аренду яхту и катер.
- Обратите внимание! Продолжительность морской прогулки из Центрального Сочи 45 минут.
Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Ответы на вопросы
- Что входит
- Морская прогулка на яхте
- Услуги капитана
- Плавание по желанию
- Что не входит
- Трансфер до порта
- Услуги фотографа
- Место начала и завершения?
- Морпорт Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии штормаЭкскурсия длится около 45 минутБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Важная информация
- С 1 мая ТОЛЬКО ПО ПРЕДПЛЛАТЕ! После бронирования с вами свяжется диспетчер и согласует все детали.
- Разрешено взять на борт взять легкие алкогольные напитки (только белого цвета) и фрукты.
- ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!
- Рейс на закат 17.30 с повышенной стоимостью!! +200 р.
- По запросу мы можем организовать трансфер до порта. Детали уточняйте в личном сообщении.
- Прогулка может быть отменена или перенесена на другую дату по причине шторма
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании