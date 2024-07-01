Вы полюбуетесь бескрайними просторами Черного моря, искупаетесь, позагораете и, если повезет, встретите дельфинов.
Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный капитан, который сделает все возможное, чтобы прогулка прошла на высшем уровне!
Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный капитан, который сделает все возможное, чтобы прогулка прошла на высшем уровне!
Описание экскурсииЧто вас ждет: Вы отправитесь на прогулку из парусного центра, где откроется великолепный обзор на город курорт. Что вас ждет: прогулка на белоснежной яхте вдоль берегов Сочи и шикарный вид на горы. Часто наше судно сопровождают дельфины, берите с собой фотоаппараты. Желающие купаться- купальные принадлежности. Организационные детали:
- Судно оборудовано всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха: спасательными жилетами, пледами и каютой для переодевания, а также туалетной комнатой.
- Мини группа 10 человек.
- Прогулка может быть отменена или перенесена на другую дату по причине шторма или беспилотной опасности.
- Парусный порт находится на ул Бзугу,10. Ориентир пляж Камелия. Из центра Сочи 15 мин на такси.
Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Морская прогулка на яхте
- Услуги капитана
- Плавание по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Краснодарский край, Сочи, улица Бзугу, 10
Завершение: Г. Сочи парусный центр
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Все отлично! Славами не описать,берите не пожалеете!
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Н
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В
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Е
Катер классный, но купания не было. Катанием туристов занимается компания на причале, наверное у них работники и не в курсе что написано здесь на сайте
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