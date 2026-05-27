Проведём яркий день у берегов Пицунды! Проедем вдоль живописного побережья Абхазии, побываем в Гагре и увидим Белые скалы. А затем отправимся на сапах по прозрачной воде Чёрного моря — мимо бухт и диких пляжей. Красивые пейзажи, лёгкие волны, фотосессия и релакс — в одном приключении.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:00 — старт от вашего отеля в Сочи или Адлере

9:00 — прохождение российско-абхазской границы

И продолжение пути вдоль побережья Чёрного моря.

10:00 — пляж Белые скалы

Вы оцените, как белоснежные скалы уходят прямо в море.

10:30 — обзорная остановка в Гагре

Осмотрите главные достопримечательности города: крепость Абаата, ресторан «Гагрипш» и знаменитую колоннаду.

11:30 — Золотой пляж и сап-прогулка

Окажемся в Пицунде на Золотом пляже. Перед выходом на воду — обучение и инструктаж по технике безопасности. Даже без опыта у вас всё получится! И я буду рядом на протяжении всего маршрута.

13:30 — туристический кемпинг «Остров Шлыпра»

Сделаем остановки для отдыха и фото на берегу и в море. Вы посетите пещеру у воды и по желанию пообедаете в атмосферном кафе.

15:30–16:30 — возвращение на Золотой пляж

16:30 — фотосессия на сапах и свободное время

Я сделаю для вас снимки на зеркальную камеру. А после вы отдохнёте на берегу, искупаетесь или прогуляетесь по пляжу.

18:00–20:00 — дорога в ваш отель

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на Toyota Crown, всё необходимое для сап-прогулки (аренда оборудования), фотосессия на берегу

Дополнительные расходы — обед: ~1000 ₽ за чел.

В случае плохой погоды я предложу перенести или отменить поездку

Пересечение границы