Проведём яркий день у берегов Пицунды! Проедем вдоль живописного побережья Абхазии, побываем в Гагре и увидим Белые скалы. А затем отправимся на сапах по прозрачной воде Чёрного моря — мимо бухт и диких пляжей. Красивые пейзажи, лёгкие волны, фотосессия и релакс — в одном приключении.
Описание экскурсии
8:00 — старт от вашего отеля в Сочи или Адлере
9:00 — прохождение российско-абхазской границы
И продолжение пути вдоль побережья Чёрного моря.
10:00 — пляж Белые скалы
Вы оцените, как белоснежные скалы уходят прямо в море.
10:30 — обзорная остановка в Гагре
Осмотрите главные достопримечательности города: крепость Абаата, ресторан «Гагрипш» и знаменитую колоннаду.
11:30 — Золотой пляж и сап-прогулка
Окажемся в Пицунде на Золотом пляже. Перед выходом на воду — обучение и инструктаж по технике безопасности. Даже без опыта у вас всё получится! И я буду рядом на протяжении всего маршрута.
13:30 — туристический кемпинг «Остров Шлыпра»
Сделаем остановки для отдыха и фото на берегу и в море. Вы посетите пещеру у воды и по желанию пообедаете в атмосферном кафе.
15:30–16:30 — возвращение на Золотой пляж
16:30 — фотосессия на сапах и свободное время
Я сделаю для вас снимки на зеркальную камеру. А после вы отдохнёте на берегу, искупаетесь или прогуляетесь по пляжу.
18:00–20:00 — дорога в ваш отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Toyota Crown, всё необходимое для сап-прогулки (аренда оборудования), фотосессия на берегу
- Дополнительные расходы — обед: ~1000 ₽ за чел.
- В случае плохой погоды я предложу перенести или отменить поездку
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14–18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ян — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 1267 туристов
Я родился в Сочи, много лет работаю в сфере туризма, знаю огромное количество интересных мест и отлично знаком с историей родного региона. Надеюсь на скорую встречу!
