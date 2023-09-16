Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии

Посетить столицу республики, оценить красоту её водопадов и отдохнуть на горячих источниках

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Приготовьтесь провести насыщенный день, полный ярких впечатлений. Вы погуляете по колоритным местам Сухума, отведаете лучший кофе и хачапури «Лодочки» в городе. Побываете на заброшенных объектах и запечатлеете особую атмосферу этих мест. Доберётесь на джипе до крупнейших водопадов Абхазии и поужинаете в уютном апацхе с видом на них. А в конце я отвезу вас на источники в посёлке Кындыг.
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
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Описание

Что вас ожидает

Сухум

Наша поездка начнётся с осмотра достопримечательностей столицы Абхазии — Сухума. Вы прогуляетесь по набережной, увидите Морпорт и сфотографируетесь на фоне фонтана у драмтеатра. Можно будет заглянуть в знаменитую кофейню «Брехаловка». А на обед отправимся в кафе «Нартаа», которое является визитной карточкой города. Отвечаю, там одни из лучших хачапури «Лодочка».

«Гейзер» и города-призраки

Следующей нашей точкой будет так называемый «гейзер», где из трубы в небо бьёт большой поток горячей воды. Можно будет сделать классные фотки и даже искупаться. После я отвезу вас в города-призраки Ткуарчал и Акармара. Вы встретите множество заброшенных домов, инфраструктуры — и наглядно увидите страшные последствия войны.

Джиппинг к водопадам и ужин в апацхе

Наконец, самая ожидаемая часть путешествия! На УАЗике отправимся к пяти абхазским водопадам. В нашем маршруте: Великан, Ирина, Святой, Золотоносец и Радужный. Под некоторыми можно будет пройти, чтобы по максимуму ощутить мощь природы. Получив порцию ярких впечатлений, поедем на ужин в апацху «Райский уголок», где вы сможете отведать блюда домашней кухни в кругу доброжелательных хозяев. Кроме того, отсюда вы полюбуетесь водопадами уже с другого ракурса.

Также в программе: смотровая площадка на необычный ж/д мост, заброшенные ж/д станция и ГРЭС. А в завершение вы отдохнёте на горячих источниках «Кындыг».

Организационные детали

  • Я заберу вас от отеля и после экскурсии привезу обратно
  • Дополнительные расходы: посещение всех водопадов — 600 руб. с человека, термальные источники — 300 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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