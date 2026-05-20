Приготовьтесь провести насыщенный день, полный ярких впечатлений. Вы погуляете по колоритным местам Сухума, отведаете лучший кофе и хачапури «Лодочки» в городе. Побываете на заброшенных объектах и запечатлеете особую атмосферу этих мест. Доберётесь на джипе до крупнейших водопадов Абхазии и поужинаете в уютном апацхе с видом на них. А в конце я отвезу вас на источники в посёлке Кындыг.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сухум

Наша поездка начнётся с осмотра достопримечательностей столицы Абхазии — Сухума. Вы прогуляетесь по набережной, увидите Морпорт и сфотографируетесь на фоне фонтана у драмтеатра. Можно будет заглянуть в знаменитую кофейню «Брехаловка». А на обед отправимся в кафе «Нартаа», которое является визитной карточкой города. Отвечаю, там одни из лучших хачапури «Лодочка».

«Гейзер» и города-призраки

Следующей нашей точкой будет так называемый «гейзер», где из трубы в небо бьёт большой поток горячей воды. Можно будет сделать классные фотки и даже искупаться. После я отвезу вас в города-призраки Ткуарчал и Акармара. Вы встретите множество заброшенных домов, инфраструктуры — и наглядно увидите страшные последствия войны.

Джипинг к водопадам и ужин в апацхе

Наконец, самая ожидаемая часть путешествия! На УАЗике отправимся к пяти абхазским водопадам. В нашем маршруте: Великан, Ирина, Святой, Золотоносец и Радужный. Под некоторыми можно будет пройти, чтобы по максимуму ощутить мощь природы. Получив порцию ярких впечатлений, поедем на ужин в апацху «Райский уголок», где вы сможете отведать блюда домашней кухни в кругу доброжелательных хозяев. Кроме того, отсюда вы полюбуетесь водопадами уже с другого ракурса.

Также в программе: смотровая площадка на необычный ж/д мост, заброшенные ж/д станция и ГРЭС. А в завершение вы отдохнёте на горячих источниках «Кындыг».

Организационные детали

Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно

Я заберу вас от отеля и после экскурсии привезу обратно

Дополнительные расходы: посещение всех водопадов — 600 ₽ с чел., термальные источники — 300 ₽ с чел.

Пересечение границы