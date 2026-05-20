Посетить столицу республики, оценить красоту её водопадов и отдохнуть на горячих источниках
Приготовьтесь провести насыщенный день, полный ярких впечатлений. Вы погуляете по колоритным местам Сухума, отведаете лучший кофе и хачапури «Лодочки» в городе. Побываете на заброшенных объектах и запечатлеете особую атмосферу этих мест. Доберётесь на джипе до крупнейших водопадов Абхазии и поужинаете в уютном апацхе с видом на них. А в конце я отвезу вас на источники в посёлке Кындыг.
Наша поездка начнётся с осмотра достопримечательностей столицы Абхазии — Сухума. Вы прогуляетесь по набережной, увидите Морпорт и сфотографируетесь на фоне фонтана у драмтеатра. Можно будет заглянуть в знаменитую кофейню «Брехаловка». А на обед отправимся в кафе «Нартаа», которое является визитной карточкой города. Отвечаю, там одни из лучших хачапури «Лодочка».
«Гейзер» и города-призраки
Следующей нашей точкой будет так называемый «гейзер», где из трубы в небо бьёт большой поток горячей воды. Можно будет сделать классные фотки и даже искупаться. После я отвезу вас в города-призраки Ткуарчал и Акармара. Вы встретите множество заброшенных домов, инфраструктуры — и наглядно увидите страшные последствия войны.
Джипинг к водопадам и ужин в апацхе
Наконец, самая ожидаемая часть путешествия! На УАЗике отправимся к пяти абхазским водопадам. В нашем маршруте: Великан, Ирина, Святой, Золотоносец и Радужный. Под некоторыми можно будет пройти, чтобы по максимуму ощутить мощь природы. Получив порцию ярких впечатлений, поедем на ужин в апацху «Райский уголок», где вы сможете отведать блюда домашней кухни в кругу доброжелательных хозяев. Кроме того, отсюда вы полюбуетесь водопадами уже с другого ракурса.
Также в программе: смотровая площадка на необычный ж/д мост, заброшенные ж/д станция и ГРЭС. А в завершение вы отдохнёте на горячих источниках «Кындыг».
Организационные детали
Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно
Я заберу вас от отеля и после экскурсии привезу обратно
Дополнительные расходы: посещение всех водопадов — 600 ₽ с чел., термальные источники — 300 ₽ с чел.
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 430 туристов
Я организую индивидуальные поездки по Сочи, Красной Поляне и всей территории Абхазии — местам, которые я люблю за зелёные улицы, чистое море, солнечную погоду и богатую историю архитектуры. С радостью читать дальшеуменьшить
берусь за каждый заказ.
Я пришёл в профессию благодаря таланту организатора: долгое время бесплатно проводил поездки для друзей по России и Европе, а затем прошёл обучение на гида-экскурсовода. Сейчас я предлагаю индивидуальные маршруты на комфортабельном автомобиле без спешки, с возможностью изменять программу. Если захотите, можем устроить пикник на полянке в замшелом лесу, наслаждаться морем и кидать камушки или провожать солнце за горизонт на панорамном пирсе с бокалом вина.
Моя цель — сделать нашу поездку лучшим днём вашего отдыха!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Евгения
Отличная экскурсия, все хорошо организовано (нигде не бежали и не зависали, УАЗик на месте не искали). Влад приятный человек и рассказчик! Виды замечательные и дорога живописная на всем протяжении
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Любовь
Впечатления от поездки только самые положительные. Специально выбирали экскурсию только на водопады. Все максимально удобно: комфортная машина для такой долгой поездки, приятная беседа, стиль вождения просто огонь, учитаны все пожелания, нареканий просто никаких. Ну и конечно сами водопады, это без слов вообще, второй раз были и еще поедем при возможности. Никаких денег не жалко за такой комфорт) Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Валерия
Отличный гид! Мало того, что перед поездкой согласовали индивидуальный маршрут, так ещё и по дороге Влад предлагал места в которые можно заехать (побывали на винодельне, купили вкусное вино😁). На всем протяжении тура гид рассказывал интересные исторические моменты и не перегружал излишней информацией. Классный, общительный гид и по совместительству фотограф))
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Сухум, города-призраки и 5 водопадов Абхазии»