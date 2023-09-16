Посетить столицу республики, оценить красоту её водопадов и отдохнуть на горячих источниках
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Описание
Что вас ожидает
Сухум
Наша поездка начнётся с осмотра достопримечательностей столицы Абхазии — Сухума. Вы прогуляетесь по набережной, увидите Морпорт и сфотографируетесь на фоне фонтана у драмтеатра. Можно будет заглянуть в знаменитую кофейню «Брехаловка». А на обед отправимся в кафе «Нартаа», которое является визитной карточкой города. Отвечаю, там одни из лучших хачапури «Лодочка».
«Гейзер» и города-призраки
Следующей нашей точкой будет так называемый «гейзер», где из трубы в небо бьёт большой поток горячей воды. Можно будет сделать классные фотки и даже искупаться. После я отвезу вас в города-призраки Ткуарчал и Акармара. Вы встретите множество заброшенных домов, инфраструктуры — и наглядно увидите страшные последствия войны.
Джиппинг к водопадам и ужин в апацхе
Наконец, самая ожидаемая часть путешествия! На УАЗике отправимся к пяти абхазским водопадам. В нашем маршруте: Великан, Ирина, Святой, Золотоносец и Радужный. Под некоторыми можно будет пройти, чтобы по максимуму ощутить мощь природы. Получив порцию ярких впечатлений, поедем на ужин в апацху «Райский уголок», где вы сможете отведать блюда домашней кухни в кругу доброжелательных хозяев. Кроме того, отсюда вы полюбуетесь водопадами уже с другого ракурса.
Также в программе: смотровая площадка на необычный ж/д мост, заброшенные ж/д станция и ГРЭС. А в завершение вы отдохнёте на горячих источниках «Кындыг».
Организационные детали
- Я заберу вас от отеля и после экскурсии привезу обратно
- Дополнительные расходы: посещение всех водопадов — 600 руб. с человека, термальные источники — 300 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.