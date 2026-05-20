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Сухум, города-призраки и 5 водопадов Абхазии

Посетить столицу республики, оценить красоту её водопадов и отдохнуть на горячих источниках
Приготовьтесь провести насыщенный день, полный ярких впечатлений. Вы погуляете по колоритным местам Сухума, отведаете лучший кофе и хачапури «Лодочки» в городе. Побываете на заброшенных объектах и запечатлеете особую атмосферу этих мест. Доберётесь на джипе до крупнейших водопадов Абхазии и поужинаете в уютном апацхе с видом на них. А в конце я отвезу вас на источники в посёлке Кындыг.
5
3 отзыва
Сухум, города-призраки и 5 водопадов Абхазии
Сухум, города-призраки и 5 водопадов Абхазии
Сухум, города-призраки и 5 водопадов Абхазии

Описание экскурсии

Сухум

Наша поездка начнётся с осмотра достопримечательностей столицы Абхазии — Сухума. Вы прогуляетесь по набережной, увидите Морпорт и сфотографируетесь на фоне фонтана у драмтеатра. Можно будет заглянуть в знаменитую кофейню «Брехаловка». А на обед отправимся в кафе «Нартаа», которое является визитной карточкой города. Отвечаю, там одни из лучших хачапури «Лодочка».

«Гейзер» и города-призраки

Следующей нашей точкой будет так называемый «гейзер», где из трубы в небо бьёт большой поток горячей воды. Можно будет сделать классные фотки и даже искупаться. После я отвезу вас в города-призраки Ткуарчал и Акармара. Вы встретите множество заброшенных домов, инфраструктуры — и наглядно увидите страшные последствия войны.

Джипинг к водопадам и ужин в апацхе

Наконец, самая ожидаемая часть путешествия! На УАЗике отправимся к пяти абхазским водопадам. В нашем маршруте: Великан, Ирина, Святой, Золотоносец и Радужный. Под некоторыми можно будет пройти, чтобы по максимуму ощутить мощь природы. Получив порцию ярких впечатлений, поедем на ужин в апацху «Райский уголок», где вы сможете отведать блюда домашней кухни в кругу доброжелательных хозяев. Кроме того, отсюда вы полюбуетесь водопадами уже с другого ракурса.

Также в программе: смотровая площадка на необычный ж/д мост, заброшенные ж/д станция и ГРЭС. А в завершение вы отдохнёте на горячих источниках «Кындыг».

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно
  • Я заберу вас от отеля и после экскурсии привезу обратно
  • Дополнительные расходы: посещение всех водопадов — 600 ₽ с чел., термальные источники — 300 ₽ с чел.

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель. Сочи, Адлер, Сириус. Красная Поляна доплата 5000 руб
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 430 туристов
Я организую индивидуальные поездки по Сочи, Красной Поляне и всей территории Абхазии — местам, которые я люблю за зелёные улицы, чистое море, солнечную погоду и богатую историю архитектуры. С радостью
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берусь за каждый заказ. Я пришёл в профессию благодаря таланту организатора: долгое время бесплатно проводил поездки для друзей по России и Европе, а затем прошёл обучение на гида-экскурсовода. Сейчас я предлагаю индивидуальные маршруты на комфортабельном автомобиле без спешки, с возможностью изменять программу. Если захотите, можем устроить пикник на полянке в замшелом лесу, наслаждаться морем и кидать камушки или провожать солнце за горизонт на панорамном пирсе с бокалом вина. Моя цель — сделать нашу поездку лучшим днём вашего отдыха!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Евгения
Отличная экскурсия, все хорошо организовано (нигде не бежали и не зависали, УАЗик на месте не искали). Влад приятный человек и рассказчик! Виды замечательные и дорога живописная на всем протяжении
Отличная экскурсия, все хорошо организовано (нигде не бежали и не зависали, УАЗик на месте не искали).
Отличная экскурсия, все хорошо организовано (нигде не бежали и не зависали, УАЗик на месте не искали).
Отличная экскурсия, все хорошо организовано (нигде не бежали и не зависали, УАЗик на месте не искали).
Отличная экскурсия, все хорошо организовано (нигде не бежали и не зависали, УАЗик на месте не искали).
Отличная экскурсия, все хорошо организовано (нигде не бежали и не зависали, УАЗик на месте не искали).
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Л
Впечатления от поездки только самые положительные. Специально выбирали экскурсию только на водопады. Все максимально удобно: комфортная машина для такой долгой поездки, приятная беседа, стиль вождения просто огонь, учитаны все пожелания, нареканий просто никаких. Ну и конечно сами водопады, это без слов вообще, второй раз были и еще поедем при возможности. Никаких денег не жалко за такой комфорт)
Спасибо большое!
Впечатления от поездки только самые положительные. Специально выбирали экскурсию только на водопады. Все максимально удобно: комфортная
Впечатления от поездки только самые положительные. Специально выбирали экскурсию только на водопады. Все максимально удобно: комфортная
Впечатления от поездки только самые положительные. Специально выбирали экскурсию только на водопады. Все максимально удобно: комфортная
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В
Отличный гид! Мало того, что перед поездкой согласовали индивидуальный маршрут, так ещё и по дороге Влад предлагал места в которые можно заехать (побывали на винодельне, купили вкусное вино😁). На всем протяжении тура гид рассказывал интересные исторические моменты и не перегружал излишней информацией. Классный, общительный гид и по совместительству фотограф))
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