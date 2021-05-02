Сергей проводит ещё 3 экскурсии

Наше путешествие начнётся с природного чуда: вы увидите один из высочайших водопадов Сочи, а за ним пещеру, из которой пробивается подземная река. В теплую погоду здесь можно искупаться и в любое время года — сделать отличные снимки. Недалеко от ущелья, при желании, можно осмотреть руины храма-крепости X столетия.
Легкий треккинг к смотровой
Далее мы поедем в горы Красной Поляны: вас ждет спокойная прогулка по колхидскому лесу. Вы подниметесь на смотровую площадку «Кругозор Ефремова»: она названа в честь знаменитого географа и исследователя Кавказа Юрия Ефремова — я расскажу о его личности. Вам откроется прекрасный вид на вершины Главного Кавказского хребта, а Красная Поляна предстанет как на ладони. А дополнит визуальные впечатления горячий ароматный чай
Рассказы геолога
От профессионального геолога вы услышите истории о происхождении гор, о их породах, о древнем океане Тетис, по дну которого мы ходим, — без заумных слов, простым языком! Вы узнаете о тех временах, когда побережье Чёрного моря было заболочено, когда поездка сюда была не отдыхом, а ссылкой, а еще о древних народах, живших в горах, и крепостях на Кавказе.
Организационные детали
Я заберу вас из отеля в Сочи или Адлера и привезу обратно
Поездка автомобильно-пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь, с собой возьмите перекус и воду.
Треккинг не рекомендуется детям младше 7 лет
Дополнительные расходы: входная плата на объекты Сочинского национального парка и Кавказского Заповедника — 300 руб. /чел.
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 413 туристов
Добрый день, путешественники! Я — член Русского Географического Общества и горный инженер по образованию. С детства увлекаюсь походами, спортивным ориентированием и горнолыжными видами спорта. Я и моя команда хотим показать вам самые красивые уголки Сочи, скрытые от глаз обычных туристов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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3
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2
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1
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Н
Нина
Отличная экскурсия! Наш гид, Антон, оказался очень интересным собеседником, увлеченным своим делом. Посетили интересные природные места, все наши идёт относительно посещения дополнительных мест были учтены. Водопады, до которых мы добирались пешком, запомнятся нам надолго! Красотища! Чай из трав тоже;) Спасибо!
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Марина
С удовольствием провела время на свежем воздухе. Водопады после дождей - красота невероятная! Да и вся природа классная! Гид - молодец) В общем, рекомендасьён!
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П
Павел
Экскурсия - это полноценный трекинг. Гид показал себя с профессиональной стороны, показал самые интересные места. Спасибо за интересные впечатления!
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А
Анна
Экскурсия понравилась. Был гид - Антон. Посмотрели красивые места, послушали интересные истории о походах и жизни в Сочи.
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Олег
Спасибо, понравилось
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