Сергей проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Водопад и ущелье «Пасть дракона»

Наше путешествие начнётся с природного чуда: вы увидите один из высочайших водопадов Сочи, а за ним пещеру, из которой пробивается подземная река. В теплую погоду здесь можно искупаться и в любое время года — сделать отличные снимки. Недалеко от ущелья, при желании, можно осмотреть руины храма-крепости X столетия.

Легкий трекинг к смотровой

Далее мы поедем в горы ⛰️ Красной поляны: вас ждет спокойная прогулка 👣 по колхидскому лесу 🌲. Вы подниметесь на смотровую площадку «Кругозор Ефремова»: она названа в честь знаменитого географа и исследователя Кавказа Юрия Ефремова — я расскажу о его личности. Вам откроется прекрасный вид на вершины Главного Кавказского хребта, а Красная поляна предстанет как на ладони. А дополнит визуальные впечатления горячий ароматный чай

Рассказы геолога

От профессионального геолога вы услышите истории 📖 о происхождении гор, о их породах, о древнем океане Тетис, по дну которого мы ходим, — без заумных слов, простым языком! Вы узнаете о тех временах, когда побережье Чёрного моря 🌊 было заболочено, когда поездка сюда была не отдыхом, а ссылкой, а еще о древних народах, живших в горах, и крепостях на Кавказе.

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