Сергей проводит ещё 3 экскурсии

Мы отправимся в ущелье, где течет подземная река, из скалы вырывается водопад, неспешно прогуляемся по густому лесу и насладимся чаем на площадке, откуда открываются потрясающие виды курорта. В дороге я расскажу вам о происхождении кавказских гор и древнем океане и раскрою истории местных народов.

Описание экскурсии

Водопад и ущелье Пасть дракона

Наше путешествие начнётся с природного чуда: вы увидите один из высочайших водопадов Сочи, а за ним пещеру, из которой пробивается подземная река. В теплую погоду здесь можно искупаться и в любое время года — сделать отличные снимки. Недалеко от ущелья, при желании, можно осмотреть руины храма-крепости X столетия.

Легкий треккинг к смотровой

Далее мы поедем в горы Красной Поляны: вас ждет спокойная прогулка по колхидскому лесу. Вы подниметесь на смотровую площадку «Кругозор Ефремова»: она названа в честь знаменитого географа и исследователя Кавказа Юрия Ефремова — я расскажу о его личности. Вам откроется прекрасный вид на вершины Главного Кавказского хребта, а Красная Поляна предстанет как на ладони. А дополнит визуальные впечатления горячий ароматный чай

Рассказы геолога

От профессионального геолога вы услышите истории о происхождении гор, о их породах, о древнем океане Тетис, по дну которого мы ходим, — без заумных слов, простым языком! Вы узнаете о тех временах, когда побережье Чёрного моря было заболочено, когда поездка сюда была не отдыхом, а ссылкой, а еще о древних народах, живших в горах, и крепостях на Кавказе.

Организационные детали