Сергей проводит ещё 3 экскурсии

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Ущелье «Пасть дракона», легкий трекинг и панорамы Красной поляны

Насладиться красотой природы в компании геолога

Сергей
Сергей – представитель из Сочи
Мы отправимся в ущелье, где течет подземная река, из скалы вырывается водопад, неспешно прогуляемся по густому лесу 🌲 и насладимся чаем на площадке, откуда открываются потрясающие виды курорта.

В дороге я расскажу вам о происхождении кавказских гор ⛰️ и древнем океане и раскрою истории 📖 местных народов.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 💧Водопады
  • В горы
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 8 000 ₽ за экскурсию

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Ущелье «Пасть дракона», легкий трекинг и панорамы Красной поляны
Ущелье «Пасть дракона», легкий трекинг и панорамы Красной поляны

Что вас ожидает

Водопад и ущелье «Пасть дракона»
Наше путешествие начнётся с природного чуда: вы увидите один из высочайших водопадов Сочи, а за ним пещеру, из которой пробивается подземная река. В теплую погоду здесь можно искупаться и в любое время года — сделать отличные снимки. Недалеко от ущелья, при желании, можно осмотреть руины храма-крепости X столетия.

Легкий трекинг к смотровой
Далее мы поедем в горы ⛰️ Красной поляны: вас ждет спокойная прогулка 👣 по колхидскому лесу 🌲. Вы подниметесь на смотровую площадку «Кругозор Ефремова»: она названа в честь знаменитого географа и исследователя Кавказа Юрия Ефремова — я расскажу о его личности. Вам откроется прекрасный вид на вершины Главного Кавказского хребта, а Красная поляна предстанет как на ладони. А дополнит визуальные впечатления горячий ароматный чай

Рассказы геолога
От профессионального геолога вы услышите истории 📖 о происхождении гор, о их породах, о древнем океане Тетис, по дну которого мы ходим, — без заумных слов, простым языком! Вы узнаете о тех временах, когда побережье Чёрного моря 🌊 было заболочено, когда поездка сюда была не отдыхом, а ссылкой, а еще о древних народах, живших в горах, и крепостях на Кавказе.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля в Сочи или Адлера и привезу обратно
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь, с собой возьмите перекус и воду.
  • Экскурсия не рекомендуется детям младше 7 лет
  • Дополнительные расходы: входная плата на объекты Сочинского национального парка и Кавказского Заповедника — 200 руб. /чел.
Ущелье «Пасть дракона», легкий трекинг и панорамы Красной поляны
Ущелье «Пасть дракона», легкий трекинг и панорамы Красной поляны
Ущелье «Пасть дракона», легкий трекинг и панорамы Красной поляны
Ущелье «Пасть дракона», легкий трекинг и панорамы Красной поляны
Ущелье «Пасть дракона», легкий трекинг и панорамы Красной поляны
Ущелье «Пасть дракона», легкий трекинг и панорамы Красной поляны
Ущелье «Пасть дракона», легкий трекинг и панорамы Красной поляны
Ущелье «Пасть дракона», легкий трекинг и панорамы Красной поляны
Ущелье «Пасть дракона», легкий трекинг и панорамы Красной поляны
Ущелье «Пасть дракона», легкий трекинг и панорамы Красной поляны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Добрый день, путешественники! Я — член Русского Географического Общества и горный инженер по образованию. С детства увлекаюсь походами, спортивным ориентированием и горнолыжными видами спорта. Я и моя команда хотим показать вам самые красивые уголки Сочи, скрытые от глаз обычных туристов.
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Сергей проводит ещё 3 экскурсии

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