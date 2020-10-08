Валентина проводит ещё 8 экскурсий

По дороге вы услышите о Сочи и его аэропорте, узнаете о появлении Красной Поляны и, конечно, о строительстве самого парка — с каждым годом его программа только расширяется. Главная достопримечательность парка — Скайбридж, самый длинный подвесной мост (439 метров!). Он соединяет две стороны Ахштырского ущелья: пройдите по нему и полюбуйтесь панорамами Кавказского горного хребта, со смотровых площадок приглядитесь к реке Мзымте, видам на Черное море и Корабельные скалы. Здесь же вы сможете посмотреть на прыжки с аттракционов — а после отправиться на гигантские качели, зиплайн, полетать на роликовом спуске или даже опробовать банджи-джампинг!
Safety first
Безопасность — главная ценность команды Skypark: все специалисты проходят серьезное обучение и регулярно повышают квалификацию. А оборудование сертифицировано по самым высоким стандартам. Поэтому в парке вы будете чувствовать себя защищеннее, чем где бы то ни было.
Кому подходит экскурсия
Тем, кто не боится высоты и готов к ярким впечатлениям.
Организационные детали
Дополнительно на месте оплачивается входной билет в парк: 2800 ₽ взрослый, 1200 ₽ детский (от 7 до 15 лет включительно). В стоимость входит однократный вход в Скайпарк и нелимитированный проход по подвесному мосту. Аттракционы оплачиваются отдельно.
в четверг в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1200 ₽
Дети до 10 лет
1100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У остановки Платановая аллея
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 12 часов 20 минут
Провели экскурсии для 1897 туристов
Наша компания в туризме более 15 лет. Мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку и Красной Поляне. Стараемся не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
Сергей
Экскурсия вполне на уровне. Только все безумно дорого! Прыжок - 18 000 рублей! ВОСЕМНАДЦАТЬ!!! Мало того, что страшно, дак еще и такие денжища! Делать совершенно нечего. Прошел туда, вернулся сюда - 1500 рублей отдал нерусскому дядьке. А так все мило.
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E
EKATERINA
В качестве трансфера от отеля до Скайпарка - прекрасно. Еще и гида послушать по дороге. Двух часов на погулять, посмотреть и на зиплайне пролететь вполне хватает
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Е
Елена
Очень понравился Скай парк! Прошлись по мосту, на другие аттракционы не решились! Решили, что в следующий раз точно пойдем на качель!!
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K
Kira
Отличная экскурсия
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Светлана
Посещение СкайПарка оставило незабываемые впечатления. Но ездить туда лучше самостоятельно, а не с данной экскурсией. Сама экскурсия заключалась в услугах трансфера в парк и обратно. Людей собирали по дороге из читать дальшеуменьшить
разных точек, часть туристов ехали на этом же автобусе на экскурсию в монастырь. Мы сели в районе ж. д. вокзала Адлера, автобус добирался туда из начального пункта сбора 1,5 часа, за это время экскурсовод успел все рассказать про Сочи и окрестности, мы естесственно все пропустили. Когда мы сели в автобус, нам всем продали входные билеты и сказали, что время на посещение парка у нас 2 часа. За это время мы успели пройтись по мосту в одну сторону, вернуться обратно на ЗипЛайне и постоять в очереди на МегаТроле. Далее время вышло и нам пришлось выбирать: бежать на автобус или оставаться в парке и добираться обратно самостоятельно. Ни в веревочный парк, ни на качели, ни на скалодром мы естесственно не сходили, а деньги за входной билет потратили. Теперь нам придется ехать туда еще раз и снова платить за входной билет немалые деньги. Возможно для тех, кто живет в районе Платановой аллеи, где точка сбора туристов, такой трансфер за 800 руб. /чел. будет удобен (в чем я также сомневаюсь, т. к. автобус по пробкам только до Адлера ехал 1,5 часа). В остальных случаях быстрее и дешевле доехать без пробок на электричке до ж. д. вокзала Адлера, далее на такси за 300 р. /машина ехать в парк с утра и находиться там весь день, никуда не торопясь. В общем, не рекомендую от слова "совсем".
Валентина
Ответ организатора:
Уважаемая Светлана, Очень странно и досадно получить такой отзыв. Вы проживали в Адлере, поэтому мы пошли вам навстречу и подобрали читать дальшеуменьшить
более близкую к вам точку посадки. Следуя вашей логике, мы должны были настоять на том, чтобы вы приехали в центр Сочи и присоединились к нам в начале нашего пути, чтобы полностью прослушать экскурсию. Касательно посещения парка - мы нигде не скрываем, что выделяем на посещение парка 2 часа. Кому-то хватает с головой и 90 минут, кому-то и полдня недостаточно. Это сугубо индивидуально для каждого путешественника. В целом мы проводили мониторинг обратной связи от гостей и пришли к выводу, что 2 часа - это оптимальное время для прогулки, возможностью воспользоваться аттракционом. С уважением, Валентина
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