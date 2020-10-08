Валентина проводит ещё 8 экскурсий

Мы отвезем вас в уникальный для России парк развлечений: все его аттракционы расположены над ущельем, а подвесной мост является самым длинным в мире. Вы услышите о строительстве парка и развитии инфраструктуры, устроите фотосессию на высоте — а при желании покатаетесь на зиплайнах и сделаете прыжок-банджи!

Описание экскурсии

Головокружительные виды и впечатления

По дороге вы услышите о Сочи и его аэропорте, узнаете о появлении Красной Поляны и, конечно, о строительстве самого парка — с каждым годом его программа только расширяется.

Главная достопримечательность парка — Скайбридж, самый длинный подвесной мост (439 метров!). Он соединяет две стороны Ахштырского ущелья: пройдите по нему и полюбуйтесь панорамами Кавказского горного хребта, со смотровых площадок приглядитесь к реке Мзымте, видам на Черное море и Корабельные скалы. Здесь же вы сможете посмотреть на прыжки с аттракционов — а после отправиться на гигантские качели, зиплайн, полетать на роликовом спуске или даже опробовать банджи-джампинг!

Safety first

Безопасность — главная ценность команды Skypark: все специалисты проходят серьезное обучение и регулярно повышают квалификацию. А оборудование сертифицировано по самым высоким стандартам. Поэтому в парке вы будете чувствовать себя защищеннее, чем где бы то ни было.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто не боится высоты и готов к ярким впечатлениям.

Организационные детали

Дополнительно на месте оплачивается входной билет в парк: 2800 ₽ взрослый, 1200 ₽ детский (от 7 до 15 лет включительно). В стоимость входит однократный вход в Скайпарк и нелимитированный проход по подвесному мосту. Аттракционы оплачиваются отдельно.