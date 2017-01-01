Валентина проводит ещё 8 экскурсий

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Skypark — парк приключений на высоте!

Пройти по подвесному мосту, насладиться панорамами сочинских гор и сделать потрясающие снимки

Валентина
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Валентина – экскурсионное агентство
Мы отвезем вас в уникальный для России парк развлечений: все его аттракционы расположены над ущельем, а подвесной мост является самым длинным в мире.

Вы услышите о строительстве парка и развитии инфраструктуры, устроите фотосессию 📷 на высоте — а при желании покатаетесь на зиплайнах и сделаете прыжок-банджи!

700 за человека

Skypark — парк приключений на высоте!
Skypark — парк приключений на высоте!

Что вас ожидает

Головокружительные виды и впечатления
По дороге вы услышите о Сочи и его аэропорте, узнаете о появлении Красной Поляны и, конечно, о строительстве самого парка — с каждым годом его программа только расширяется.
Главная достопримечательность парка — Скайбридж, самый длинный подвесной мост (439 метров!). Он соединяет две стороны Ахштырского ущелья: пройдите по нему и полюбуйтесь панорамами Кавказского горного хребта, со смотровых площадок приглядитесь к реке Мзымте, видам на Черное море и Корабельные скалы. Здесь же вы сможете посмотреть на прыжки с аттракционов — а после отправиться на гигантские качели, зиплайн, полетать на роликовом спуске или даже опробовать банджи-джампинг!

Safety first
Безопасность — главная ценность команды Skypark: все специалисты проходят серьезное обучение и регулярно повышают квалификацию. А оборудование сертифицировано по самым высоким стандартам. Поэтому в парке вы будете чувствовать себя защищеннее, чем где бы то ни было.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто не боится высоты и готов к ярким впечатлениям.

Организационные детали

Дополнительно на месте оплачивается входной билет в парк: 1 500 руб. взрослый, 800 руб. детский (от 7 до 15 лет включительно). В стоимость входит однократный вход в Скайпарк и нелимитированный проход по подвесному мосту. Аттракционы оплачиваются отдельно.

Skypark — парк приключений на высоте!
Skypark — парк приключений на высоте!
Skypark — парк приключений на высоте!
Skypark — парк приключений на высоте!
Skypark — парк приключений на высоте!
Skypark — парк приключений на высоте!

Экскурсия проводится в понедельник и четверг в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у остановки Платановая аллея.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Валентина
Валентина
В туризме более 15 лет. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку, Красной Поляне. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
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