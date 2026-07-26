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День в горах: из Сочи - в "Красную Поляну" и на "Розу Хутор"

Полюбоваться живописными пейзажами природного заповедника
Эта экскурсия — самый популярный формат среди гостей Сочи: за один день вы увидите всё самое интересное в горах и на прибрежной части курорта.

Насладитесь спокойной прогулкой и атмосферой предгорья, а также по желанию подниметесь на вершины на канатной дороге, зайдёте в археологический музей, зоопарк или понежитесь в термальном комплексе.
4.6
5 отзывов
День в горах: из Сочи - в "Красную Поляну" и на "Розу Хутор"
День в горах: из Сочи - в "Красную Поляну" и на "Розу Хутор"
День в горах: из Сочи - в "Красную Поляну" и на "Розу Хутор"

Описание экскурсии

«Красная Поляна» — фешенебельный горнолыжный курорт

Приглашаем вас в маленький посёлок у подножия Главного Кавказского хребта. Вы прогуляетесь по бульвару, осмотрите построенный по проекту французского архитектора городок и при желании подниметесь на канатной дороге на высоту 2200 метра, откуда открываются головокружительные панорамы.

«Роза Хутор» — альпийский курорт

Вы пройдёте по набережной реки Мзымты, окажетесь площади, где награждали олимпийцев, и прогуляетесь по Аллее чемпионов. Канатная дорога поднимет вас на 2320 метров над уровнем моря (по желанию).

Завершит поездку шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке.

Организационные детали

  • Мы встретим вас на одной из остановок в Сочи, а также у крупных отелей. Вечером накануне мы сообщим вам детали
  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
  • В стоимость входит дегустация вина и мёда
  • С вами будет гид из нашей команды

Важно

  • Путешественникам, которые не планируют подниматься на подъёмнике, необходимо выбрать билет без канатной дороги
  • Вы можете выбрать только одну из представленных канатных дорог
  • Если у вас есть право на льготу, обязательно возьмите с собой подтверждающие документы

Цены на канатные дороги

— Пик Роза Хутор: 2950 ₽ взр., 1800 ₽ дет., 2360 ₽ льготные
(высота 2320 м над у. м., 3 гондольные канатки + 1 кресельная)
— Родельбан + Пик Роза Хутор: 4050 ₽ взр., 2250 ₽ дет., льгот нет
(высота 2320 метров н. у. м., 3 гондольные канатки + родельбан 1 круг + музей археологии)
— Олимпийская деревня. Роза Хутор: 1950 ₽ взр., 1200 ₽ дет., 1560 ₽ льготные (высота 1170 метров н. у. м., 1 гондольная канатка)
— Парк альпак + Олимпийская деревня. Роза хутор: 3150 ₽ взр., 2100 ₽ дети 7-14 лет, 900 ₽ дети 4-6 лет, 2760 ₽ льготные (высота 1170 метров н. у. м., 1 гондольная канатка + посещение парка альпак «Пача Мама» с экскурсией)
— Панорама Красной Поляны
2950 ₽ взр., 1750 ₽ дет., 2350 ₽ льготные (высота 2200 метров н. у. м., 3 гондольные канатки + 1 кресельная)
— День в горах. Красная Поляна: 3650 ₽ взр., 2750 ₽ дет., 3200 ₽ льготные (высота 2200 метров над у. м., 3 гондольные канатки + 1 кресельная + 2 активности на выбор: хаски, альпаки, капибары, олени).
— Газпром Альпика
2300 ₽ взр., 1400 ₽ дет., 1900 ₽ льготные (высота 2256 метров над у. м., 5 гондольно-кресельных дорог)
— Аквапарк «Галактика» Газпром (сеанс 3 часа)
2900 ₽ взр. (старше 9 лет), 1900 ₽ дет. (5-9 лет), 200 ₽ малыши (0-4 года)

Средний чек на обед в ресторане — 1000 ₽ за чел.

ежедневно в 10:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый500 ₽
Детский с 7 до 14 лет500 ₽
Детский до 6 без местаБесплатно
Билет без подъёма/инвалиды 1гр/пенсионеры от 70лет (бесплатная канатка)1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Сочи/Хоста/Адлер и Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леся
Леся — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 3072 туристов
Я — гид-организатор экскурсий и туров по самым красивым местам Сочи и Абхазии. Вместе с командой мы отбираем для вас лучшие маршруты — с учётом цены и, самое главное, качества. У нас большой опыт в сочинском туризме, поэтому мы точно знаем, куда и с кем вас отправить, чтобы вы получили незабываемые впечатления и захотели вернуться!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
А
Экскурсия очень насыщенная и интересная, благодаря классному и эрудированному гиду. Понравилось всё, от бронирования до завершения дня шоу фонтанов. С удовольствием поеду ещё, так как вариантов подъемов и развлечений предлагается на выбор много, а за раз один день всё не попробовать) Буду рекомендовать организатора знакомым👍
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М
Экскурсия отличная, были впервые и остались в восторге от организации, видов, гида Дарьи и водителя Магомеда, ребята молодцы 👏 Не ожидали, что за такую смешную цену в наше время можно получить такого уровня и качества экскурсию. Будем рекомендовать и вернёмся к вам обязательно🙌
Леся
Леся
Ответ организатора:
Благодарю за тёплый отклик и высокую оценку, для нас это ценно🙏 Будем рады вашему приезду вновь, наши благодарные гости❤️
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С
Большое спасибо, очень понравился, всё чётко организовано, экскурсовод очень интересно всё рассказала, было и приятно и интересно слушать, получили большое удовольствие 5 из 5 👏 Будем рекомендовать вас!
Леся
Леся
Ответ организатора:
Станислав, благодарю за высокую оценку организации экскурсии и гида, за рекомендацию🙏 Ценим наших благодарных гостей, и ждём вашего приезда вновь, в наш красивый край🏔️🤗
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С
Потрясающая экскурсия, позволяющая увидеть все самое интересное за один день. Отдельное спасибо и восхищение гиду Якову за познания, коммуникабельность и чувство юмора❤️
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А
в описании написано, что едем на Красную поляну и Розу хутор. в итоге заехали и на Газпром поляну. там смотреть нечего. я планировала остаться в автобусе. но меня со спящим
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ребенком на руках и еще одну девушку со спящим ребенком на руках выгнали из автобуса на улицу. а там было холодно и сильный ветер. нас они не слышали, настаивали на своем. и в конце экскурсии возле вокзала Сочи высадили всех пассажиров на дороге возле металлического ограждения. и мы всей оравой шли по краю дороги пока не закончится ограждение примерно 50 метров. водитель Магомед - не клиентоориентированный и наглый.

Леся
Леся
Ответ организатора:
Анастасия, мне жаль, что водитель оставил у вас такое впечатление, много лет с ним работаем нареканий от других гостей не
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было, но мы проверим сложившуюся ситуацию, чтобы она не повторялась. На Газпром мы действительно заезжаем, осмотреть ТЦ Галактику на полчаса, о чем вечером накануне поездки мы вам сообщили, по правилам на остановках всем гостям нужно покинуть автобус, он закрывается и водитель запускает обратно одновременно всех в назначенное время. Сожалею, что старания организаторов и гида не удовлетворили ваши ожидания и оценка оказалась столь низкой.

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