Эта экскурсия — самый популярный формат среди гостей Сочи: за один день вы увидите всё самое интересное в горах и на прибрежной части курорта. Насладитесь спокойной прогулкой и атмосферой предгорья, а также по желанию подниметесь на вершины на канатной дороге, зайдёте в археологический музей, зоопарк или понежитесь в термальном комплексе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

«Красная Поляна» — фешенебельный горнолыжный курорт

Приглашаем вас в маленький посёлок у подножия Главного Кавказского хребта. Вы прогуляетесь по бульвару, осмотрите построенный по проекту французского архитектора городок и при желании подниметесь на канатной дороге на высоту 2200 метра, откуда открываются головокружительные панорамы.

«Роза Хутор» — альпийский курорт

Вы пройдёте по набережной реки Мзымты, окажетесь площади, где награждали олимпийцев, и прогуляетесь по Аллее чемпионов. Канатная дорога поднимет вас на 2320 метров над уровнем моря (по желанию).

Завершит поездку шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке.

Организационные детали

Мы встретим вас на одной из остановок в Сочи, а также у крупных отелей. Вечером накануне мы сообщим вам детали

Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса

В стоимость входит дегустация вина и мёда

С вами будет гид из нашей команды

Важно

Путешественникам, которые не планируют подниматься на подъёмнике, необходимо выбрать билет без канатной дороги

Вы можете выбрать только одну из представленных канатных дорог

Если у вас есть право на льготу, обязательно возьмите с собой подтверждающие документы

Цены на канатные дороги

— Пик Роза Хутор: 2950 ₽ взр., 1800 ₽ дет., 2360 ₽ льготные

(высота 2320 м над у. м., 3 гондольные канатки + 1 кресельная)

— Родельбан + Пик Роза Хутор: 4050 ₽ взр., 2250 ₽ дет., льгот нет

(высота 2320 метров н. у. м., 3 гондольные канатки + родельбан 1 круг + музей археологии)

— Олимпийская деревня. Роза Хутор: 1950 ₽ взр., 1200 ₽ дет., 1560 ₽ льготные (высота 1170 метров н. у. м., 1 гондольная канатка)

— Парк альпак + Олимпийская деревня. Роза хутор: 3150 ₽ взр., 2100 ₽ дети 7-14 лет, 900 ₽ дети 4-6 лет, 2760 ₽ льготные (высота 1170 метров н. у. м., 1 гондольная канатка + посещение парка альпак «Пача Мама» с экскурсией)

— Панорама Красной Поляны

2950 ₽ взр., 1750 ₽ дет., 2350 ₽ льготные (высота 2200 метров н. у. м., 3 гондольные канатки + 1 кресельная)

— День в горах. Красная Поляна: 3650 ₽ взр., 2750 ₽ дет., 3200 ₽ льготные (высота 2200 метров над у. м., 3 гондольные канатки + 1 кресельная + 2 активности на выбор: хаски, альпаки, капибары, олени).

— Газпром Альпика

2300 ₽ взр., 1400 ₽ дет., 1900 ₽ льготные (высота 2256 метров над у. м., 5 гондольно-кресельных дорог)

— Аквапарк «Галактика» Газпром (сеанс 3 часа)

2900 ₽ взр. (старше 9 лет), 1900 ₽ дет. (5-9 лет), 200 ₽ малыши (0-4 года)

Средний чек на обед в ресторане — 1000 ₽ за чел.