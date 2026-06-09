Описание экскурсии
6:40 — пересечение границы
7:40–8:00 — дорога в Гагру — один из самых известных курортов Абхазии
8:00–8:10 — ресторан «Гагрипш», построенный без единого гвоздя. Его привезли Абхазию из Европы более 100 лет назад. Мы расскажем об истории старой Гагры, принце Ольденбургском и о том, как город стал курортом императорской эпохи
8:15–8:35 — знаменитая Гагрская колоннада — символ города
9:00–10:00 — лёгкий завтрак и дегустация вина
10:05–10:30 — дегустация мёда
10:40–10:50 — зиплайн (по желанию). Вы пролетите над рекой с панорамными видами на горы и ущелья
10:50–11:10 — Голубое озеро
11:10–11:40 — Юпшарский каньон с отвесными скалами и Чабгарский карниз с видом на горы и ущелье
11:40–12:40 — озеро Рица и обед. У вас будет свободное время для прогулки, фотографий и отдыха
14:10–14:40 — Новоафонский монастырь, духовный и исторический центр Абхазии (посещение)
14:45–15:45 — рукотворный водопад, ж/д Псырцха и храм Симона Кананита. А также в цитрусовый сезон мы заедем в мандариновый сад, а летом искупаемся в море
17:00–20:30 — возвращение в Сочи
Организационные детали
- Едем на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter из Сочи или Адлера. Гид встретит вас на границе
- В стоимость входит завтрак, дегустация вина и мёда
- Входные билеты в Рицинский парк оплачиваются дополнительно: взрослый — 1000 ₽ за чел., детский до 11 лет включительно — 500 ₽
- Программа и время остановок могут немного меняться в зависимости от дорожной ситуации, сезона, загруженности туристических объектов и темпа группы
Дополнительные расходы (по желанию)
- Дача Сталина — 300 ₽ за чел.
- Новоафонская пещера — 1000 ₽ за чел., дети бесплатно
- Обед — по меню
- Молочный водопад — 300 ₽ за чел.
- Смотровая «Птичий клюв» — 300 ₽ за чел.
- Зиплайн — 1000 ₽ за чел.
- Посещение древнего села Лыхны — 300 ₽ за чел.
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14–18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
ежедневно в 05:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Дети до 11 лет (включительно)
|1300 ₽