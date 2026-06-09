Мы покажем вам Абхазию как место с удивительной природой, историей и атмосферой. Вы увидите историческую Гагру, горные пейзажи Рицы и насладитесь духовной атмосферой Нового Афона. Познакомитесь с локальными традициями и кавказским гостеприимством. И откроете для себя уголки, в которые захочется вернуться.

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Описание экскурсии

6:40 — пересечение границы

7:40–8:00 — дорога в Гагру — один из самых известных курортов Абхазии

8:00–8:10 — ресторан «Гагрипш», построенный без единого гвоздя. Его привезли Абхазию из Европы более 100 лет назад. Мы расскажем об истории старой Гагры, принце Ольденбургском и о том, как город стал курортом императорской эпохи

8:15–8:35 — знаменитая Гагрская колоннада — символ города

9:00–10:00 — лёгкий завтрак и дегустация вина

10:05–10:30 — дегустация мёда

10:40–10:50 — зиплайн (по желанию). Вы пролетите над рекой с панорамными видами на горы и ущелья

10:50–11:10 — Голубое озеро

11:10–11:40 — Юпшарский каньон с отвесными скалами и Чабгарский карниз с видом на горы и ущелье

11:40–12:40 — озеро Рица и обед. У вас будет свободное время для прогулки, фотографий и отдыха

14:10–14:40 — Новоафонский монастырь, духовный и исторический центр Абхазии (посещение)

14:45–15:45 — рукотворный водопад, ж/д Псырцха и храм Симона Кананита. А также в цитрусовый сезон мы заедем в мандариновый сад, а летом искупаемся в море

17:00–20:30 — возвращение в Сочи

Организационные детали

Едем на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter из Сочи или Адлера. Гид встретит вас на границе

В стоимость входит завтрак, дегустация вина и мёда

Входные билеты в Рицинский парк оплачиваются дополнительно: взрослый — 1000 ₽ за чел., детский до 11 лет включительно — 500 ₽

Программа и время остановок могут немного меняться в зависимости от дорожной ситуации, сезона, загруженности туристических объектов и темпа группы

Дополнительные расходы (по желанию)

Дача Сталина — 300 ₽ за чел.

Новоафонская пещера — 1000 ₽ за чел., дети бесплатно

Обед — по меню

Молочный водопад — 300 ₽ за чел.

Смотровая «Птичий клюв» — 300 ₽ за чел.

Зиплайн — 1000 ₽ за чел.

Посещение древнего села Лыхны — 300 ₽ за чел.

Пересечение границы