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Абхазия - там, где горы встречаются с морем

Гагра, Рица и Новый афон (из Сочи или Адлера)
Мы покажем вам Абхазию как место с удивительной природой, историей и атмосферой. Вы увидите историческую Гагру, горные пейзажи Рицы и насладитесь духовной атмосферой Нового Афона. Познакомитесь с локальными традициями и кавказским гостеприимством. И откроете для себя уголки, в которые захочется вернуться.
Абхазия - там, где горы встречаются с морем
Абхазия - там, где горы встречаются с морем
Абхазия - там, где горы встречаются с морем

Описание экскурсии

6:40 — пересечение границы

7:40–8:00 — дорога в Гагру — один из самых известных курортов Абхазии

8:00–8:10 — ресторан «Гагрипш», построенный без единого гвоздя. Его привезли Абхазию из Европы более 100 лет назад. Мы расскажем об истории старой Гагры, принце Ольденбургском и о том, как город стал курортом императорской эпохи

8:15–8:35 — знаменитая Гагрская колоннада — символ города

9:00–10:00 — лёгкий завтрак и дегустация вина

10:05–10:30 — дегустация мёда

10:40–10:50 — зиплайн (по желанию). Вы пролетите над рекой с панорамными видами на горы и ущелья

10:50–11:10 — Голубое озеро

11:10–11:40 — Юпшарский каньон с отвесными скалами и Чабгарский карниз с видом на горы и ущелье

11:40–12:40 — озеро Рица и обед. У вас будет свободное время для прогулки, фотографий и отдыха

14:10–14:40 — Новоафонский монастырь, духовный и исторический центр Абхазии (посещение)

14:45–15:45 — рукотворный водопад, ж/д Псырцха и храм Симона Кананита. А также в цитрусовый сезон мы заедем в мандариновый сад, а летом искупаемся в море

17:00–20:30 — возвращение в Сочи

Организационные детали

  • Едем на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter из Сочи или Адлера. Гид встретит вас на границе
  • В стоимость входит завтрак, дегустация вина и мёда
  • Входные билеты в Рицинский парк оплачиваются дополнительно: взрослый — 1000 ₽ за чел., детский до 11 лет включительно — 500 ₽
  • Программа и время остановок могут немного меняться в зависимости от дорожной ситуации, сезона, загруженности туристических объектов и темпа группы

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Дача Сталина — 300 ₽ за чел.
  • Новоафонская пещера — 1000 ₽ за чел., дети бесплатно
  • Обед — по меню
  • Молочный водопад — 300 ₽ за чел.
  • Смотровая «Птичий клюв» — 300 ₽ за чел.
  • Зиплайн — 1000 ₽ за чел.
  • Посещение древнего села Лыхны — 300 ₽ за чел.

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14–18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

ежедневно в 05:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1600 ₽
Дети до 11 лет (включительно)1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
С ближайшей к вам остановки Сочи или Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я и моя команда проводим экскурсии для путешественников, которые хотят увидеть страну не только с туристической стороны, но и по-настоящему прочувствовать её атмосферу. Для нас экскурсии — это не просто поездки,
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а возможность показать Абхазию такой, какой её знают местные. Я люблю знакомить гостей с природой, историей и культурой региона, помогать избежать типичных ошибок туристов и делать отдых комфортным, насыщенным и запоминающимся.

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