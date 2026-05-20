Снегоступный хайк на склонах Мамздышхи

Добраться из Сочи в горы Абхазии и подняться к морским видам пешком
За один день вы побываете сразу в двух странах, смените несколько форматов и множество пейзажей.

Начнём путешествие в России, а продолжим в Абхазии: сначала на внедорожниках, затем на снегоступах — по лесным тропам к вершине Мамдзышхи.

Вас ждут панорамы Чёрного моря, Сириуса и гор Кавказа, движение, тишина и ощущение настоящего горного путешествия.
Описание экскурсии

7:00 — выезд из Сочи

Можем встретиться в Адлере или Сириусе и вместе добраться до абхазской границы на комфортабельном транспорте — или приезжайте к КПП «Псоу» самостоятельно.

8:30 — прибытие к границе с Абхазией

Прохождение пограничных формальностей. Короткая пауза на разминку и подготовку к смене транспорта.

9:00 — пересадка на внедорожники

Начинаем подъём по горной дороге. По мере набора высоты меняется пейзаж, появляются первые снежные участки.

10:00 — старт пешей части маршрута (≈ 1400 м)

Надеваем снегоступы и выходим на лесную тропу. Маршрут проходит среди древних буков и пихт, постепенно выводя к летним балаганам пастухов.

12:00 — балаганы: привал и чай

Небольшой отдых, горячий чай, перекус. По состоянию группы — подготовка к финальному подъёму.

12:30 — подъём на вершину Мамдзышки

По пути вам откроются панорамные виды на Чёрное море, прибрежные города Абхазии, Сириус и Адлер, а также вершины Кавказского хребта.

13:30 — вершина Мамдзышки

Время для фотографий, отдыха и наслаждения панорамой. Тот самый момент, ради которого стоило идти.

14:00 — спуск к балаганам

Возвращение по маршруту подъёма в спокойном темпе.

15:00 — чай и отдых или выезд в Гагры

По желанию группы: чай и перекус у балаганов или переезд на внедорожниках в Гагры для обеда в колоритном кафе.

16:30 — выезд к границе

Дорога обратно и прохождение границы для возвращения в Россию.

17:00 — прибытие в Сочи

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер от Сочи, Адлера или Сириуса, заброска на внедорожниках в горы
  • За безопасность отвечает сертифицированный инструктор-проводник из нашей команды, в наличии групповая аптечка
  • Перед началом программы вы получите экипировку: снегоступы высокого уровня и треккинговые или лыжные палки
  • Питание, чай и перекусы будут предоставлены гидом, но каждый участник может взять с собой индивидуальное питание или любимые снеки

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У границы с Абхазией
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил
Даниил — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 2112 туристов
Я и моя команда организует однодневные походы в горах Сочи. Это продуманные приключения, которые оставляют каждого туриста под впечатлением от красот Юга! Мы — коренные сочинцы, а значит, знаем о таких деталях Сочи, о которых не знает больше никто. Пойдя с нами в поход, вы запомните этот день как один из самых ярких событий отпуска:)

