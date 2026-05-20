За один день вы побываете сразу в двух странах, смените несколько форматов и множество пейзажей. Начнём путешествие в России, а продолжим в Абхазии: сначала на внедорожниках, затем на снегоступах — по лесным тропам к вершине Мамдзышхи. Вас ждут панорамы Чёрного моря, Сириуса и гор Кавказа, движение, тишина и ощущение настоящего горного путешествия.

7:00 — выезд из Сочи

Можем встретиться в Адлере или Сириусе и вместе добраться до абхазской границы на комфортабельном транспорте — или приезжайте к КПП «Псоу» самостоятельно.

8:30 — прибытие к границе с Абхазией

Прохождение пограничных формальностей. Короткая пауза на разминку и подготовку к смене транспорта.

9:00 — пересадка на внедорожники

Начинаем подъём по горной дороге. По мере набора высоты меняется пейзаж, появляются первые снежные участки.

10:00 — старт пешей части маршрута (≈ 1400 м)

Надеваем снегоступы и выходим на лесную тропу. Маршрут проходит среди древних буков и пихт, постепенно выводя к летним балаганам пастухов.

12:00 — балаганы: привал и чай

Небольшой отдых, горячий чай, перекус. По состоянию группы — подготовка к финальному подъёму.

12:30 — подъём на вершину Мамдзышки

По пути вам откроются панорамные виды на Чёрное море, прибрежные города Абхазии, Сириус и Адлер, а также вершины Кавказского хребта.

13:30 — вершина Мамдзышки

Время для фотографий, отдыха и наслаждения панорамой. Тот самый момент, ради которого стоило идти.

14:00 — спуск к балаганам

Возвращение по маршруту подъёма в спокойном темпе.

15:00 — чай и отдых или выезд в Гагры

По желанию группы: чай и перекус у балаганов или переезд на внедорожниках в Гагры для обеда в колоритном кафе.

16:30 — выезд к границе

Дорога обратно и прохождение границы для возвращения в Россию.

17:00 — прибытие в Сочи

Организационные детали

В стоимость входит трансфер от Сочи, Адлера или Сириуса, заброска на внедорожниках в горы

За безопасность отвечает сертифицированный инструктор-проводник из нашей команды, в наличии групповая аптечка

Перед началом программы вы получите экипировку: снегоступы высокого уровня и треккинговые или лыжные палки

Питание, чай и перекусы будут предоставлены гидом, но каждый участник может взять с собой индивидуальное питание или любимые снеки

