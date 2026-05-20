Начнём путешествие в России, а продолжим в Абхазии: сначала на внедорожниках, затем на снегоступах — по лесным тропам к вершине Мамдзышхи.
Вас ждут панорамы Чёрного моря, Сириуса и гор Кавказа, движение, тишина и ощущение настоящего горного путешествия.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Сочи
Можем встретиться в Адлере или Сириусе и вместе добраться до абхазской границы на комфортабельном транспорте — или приезжайте к КПП «Псоу» самостоятельно.
8:30 — прибытие к границе с Абхазией
Прохождение пограничных формальностей. Короткая пауза на разминку и подготовку к смене транспорта.
9:00 — пересадка на внедорожники
Начинаем подъём по горной дороге. По мере набора высоты меняется пейзаж, появляются первые снежные участки.
10:00 — старт пешей части маршрута (≈ 1400 м)
Надеваем снегоступы и выходим на лесную тропу. Маршрут проходит среди древних буков и пихт, постепенно выводя к летним балаганам пастухов.
12:00 — балаганы: привал и чай
Небольшой отдых, горячий чай, перекус. По состоянию группы — подготовка к финальному подъёму.
12:30 — подъём на вершину Мамдзышки
По пути вам откроются панорамные виды на Чёрное море, прибрежные города Абхазии, Сириус и Адлер, а также вершины Кавказского хребта.
13:30 — вершина Мамдзышки
Время для фотографий, отдыха и наслаждения панорамой. Тот самый момент, ради которого стоило идти.
14:00 — спуск к балаганам
Возвращение по маршруту подъёма в спокойном темпе.
15:00 — чай и отдых или выезд в Гагры
По желанию группы: чай и перекус у балаганов или переезд на внедорожниках в Гагры для обеда в колоритном кафе.
16:30 — выезд к границе
Дорога обратно и прохождение границы для возвращения в Россию.
17:00 — прибытие в Сочи
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер от Сочи, Адлера или Сириуса, заброска на внедорожниках в горы
- За безопасность отвечает сертифицированный инструктор-проводник из нашей команды, в наличии групповая аптечка
- Перед началом программы вы получите экипировку: снегоступы высокого уровня и треккинговые или лыжные палки
- Питание, чай и перекусы будут предоставлены гидом, но каждый участник может взять с собой индивидуальное питание или любимые снеки
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
в субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|7000 ₽