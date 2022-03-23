Сочи - богатство истории и достопримечательностей

Орлиные скалы и монастырь «Крестовая пустынь»: обзорная экскурсия по Сочи

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Я расскажу вам историю уникального Сочи. Покажу центральную часть города.

Открою основные достопримечательности: Мацесту, гору Ахун, дачу Сталина, Орлиные скалы, Змейковские водопады, монастырь «Крестовая пустынь», Святой источник, водопады, обзорные площадки и чайные плантации.
Сочи - богатство истории и достопримечательностей
Сочи - богатство истории и достопримечательностей
Сочи - богатство истории и достопримечательностей
Сочи - богатство истории и достопримечательностей
Сочи - богатство истории и достопримечательностей
Сочи - богатство истории и достопримечательностей
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Центр города
  • Мацеста
  • Гора Ахун
  • Дача Сталина
  • Орлиные скалы
  • Змейковские водопады
  • Чайные плантации в Солохауле
  • Водопады и обзорные площадки
  • Монастырь «Крестовая пустынь»
  • Святой источник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Город Сочи уникален. Он окружен Кавказскими горами, с ледников которых текут многочисленные реки и ручьи. Долины, образуемые этими потоками воды, насыщены различными достопримечательностями — каньонами и водопадами, пещерами и гротами.
  • На этой экскурсии я предлагаю осмотреть центральную часть города, познакомиться с его историей, увидеть Мацесту, гору Ахун, дачу Сталина, Орлиные скалы, побывать на чайных плантациях.
  • Последовательность достопримечательностей по желанию туристов.

В любой день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Проходы на экскурсионные объекты
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Телефон 8(918)200-16-53
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
23 мар 2022
Очень интересно и ненавязчиво познакомились с достопримечательностями города Сочи!
О
3 мар 2022
Отличная камерная экскурсия, интересные рассказы о посещаемых местах, советуем посетить. По согласованию маршрут и продолжительность экскурсии можно скорректировать.

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Обзорные
Водопады
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