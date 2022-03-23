Орлиные скалы и монастырь «Крестовая пустынь»: обзорная экскурсия по Сочи
Я расскажу вам историю уникального Сочи. Покажу центральную часть города.
Открою основные достопримечательности: Мацесту, гору Ахун, дачу Сталина, Орлиные скалы, Змейковские водопады, монастырь «Крестовая пустынь», Святой источник, водопады, обзорные площадки и чайные плантации.
Открою основные достопримечательности: Мацесту, гору Ахун, дачу Сталина, Орлиные скалы, Змейковские водопады, монастырь «Крестовая пустынь», Святой источник, водопады, обзорные площадки и чайные плантации.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Центр города
- Мацеста
- Гора Ахун
- Дача Сталина
- Орлиные скалы
- Змейковские водопады
- Чайные плантации в Солохауле
- Водопады и обзорные площадки
- Монастырь «Крестовая пустынь»
- Святой источник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Город Сочи уникален. Он окружен Кавказскими горами, с ледников которых текут многочисленные реки и ручьи. Долины, образуемые этими потоками воды, насыщены различными достопримечательностями — каньонами и водопадами, пещерами и гротами.
- На этой экскурсии я предлагаю осмотреть центральную часть города, познакомиться с его историей, увидеть Мацесту, гору Ахун, дачу Сталина, Орлиные скалы, побывать на чайных плантациях.
- Последовательность достопримечательностей по желанию туристов.
В любой день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Проходы на экскурсионные объекты
- Питание
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой деньЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Важная информация
- Телефон 8(918)200-16-53
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кочетова
23 мар 2022
Очень интересно и ненавязчиво познакомились с достопримечательностями города Сочи!
О
Ольга
3 мар 2022
Отличная камерная экскурсия, интересные рассказы о посещаемых местах, советуем посетить. По согласованию маршрут и продолжительность экскурсии можно скорректировать.
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