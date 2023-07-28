Открыть лучшие места курортного Сочи и сохранить эмоции от путешествия? Это ко мне! Даже если вы не любите делиться своей жизнью в социальных сетях, обязательно сделайте снимки на память. Ведь детали поездок так быстро забываются! Я позабочусь о том, чтобы вы отлично провели время: продумаю маршрут, подскажу лучшие ракурсы и сделаю профессиональные фотографии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дубай? Майами? Ещё лучше!

Симпатичные улочки, кафе, набережные, парки, интересные здания и арт-объекты — всё это есть в Сочи, главном курортном городе российского юга. Достопримечательности центрального района — парк Ривьера, аллея роз, дендрарий, Зимний театр — станут отличным фоном для незабываемых снимков. А в качестве бонуса я предложу несколько необычных локаций: в пальмовой аллее вы почувствуете себя звездой Голливуда, а в Морском порту представите, что перед вами Дубай Марина.

Всё получится? Естественно!

Вас ждёт не только фотосессия, но и дружеская прогулка. В одиночку или в небольшой компании, вы в любом случае отлично проведёте время и узнаете неожиданные факты о городе. Я покажу, откуда открываются самые невероятные виды. Познакомлю вас с новыми вкусными местами. Будем гулять, смотреть, пить кофе и фотографироваться. Так, чтобы при взгляде на готовые снимки вы увидели себя настоящими — естественными, жизнерадостными и счастливыми.

Организационные детали