«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом

Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах

5
1 отзыв
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Открыть лучшие места курортного Сочи и сохранить эмоции от путешествия? Это ко мне! Даже если вы не любите делиться своей жизнью в социальных сетях, обязательно сделайте снимки на память.

Ведь детали поездок так быстро забываются! Я позабочусь о том, чтобы вы отлично провели время: продумаю маршрут, подскажу лучшие ракурсы и сделаю профессиональные фотографии.
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дубай? Майами? Ещё лучше!

Симпатичные улочки, кафе, набережные, парки, интересные здания и арт-объекты — всё это есть в Сочи, главном курортном городе российского юга. Достопримечательности центрального района — парк Ривьера, аллея роз, дендрарий, Зимний театр — станут отличным фоном для незабываемых снимков. А в качестве бонуса я предложу несколько необычных локаций: в пальмовой аллее вы почувствуете себя звездой Голливуда, а в Морском порту представите, что перед вами Дубай Марина.

Всё получится? Естественно!

Вас ждёт не только фотосессия, но и дружеская прогулка. В одиночку или в небольшой компании, вы в любом случае отлично проведёте время и узнаете неожиданные факты о городе. Я покажу, откуда открываются самые невероятные виды. Познакомлю вас с новыми вкусными местами. Будем гулять, смотреть, пить кофе и фотографироваться. Так, чтобы при взгляде на готовые снимки вы увидели себя настоящими — естественными, жизнерадостными и счастливыми.

Организационные детали

  • Длительность прогулки: 1 час (2-4 локации)
  • Вы получите до 100 обработанных фотографий. Буду присылать их по готовности (до 2 недель) через облачное хранилище.
  • Маршрут и локации выберем из предложенных мной или по вашему желанию. Если хотите, можем отправиться в горы или на водопады (трансфер оплачивается отдельно).
  • Для подготовки к фотосессии я проведу предварительную консультацию и подскажу, какую одежду или локацию лучше выбрать. На протяжении всей съёмки буду помогать в позировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Морском порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
Людмила
28 июля 2023
Фотографии качественные, красивые. Прогулка удалась! Работа👍Качество 👍Цена👍Спасибо большое

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