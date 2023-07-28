Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах
Ведь детали поездок так быстро забываются! Я позабочусь о том, чтобы вы отлично провели время: продумаю маршрут, подскажу лучшие ракурсы и сделаю профессиональные фотографии.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Дубай? Майами? Ещё лучше!
Симпатичные улочки, кафе, набережные, парки, интересные здания и арт-объекты — всё это есть в Сочи, главном курортном городе российского юга. Достопримечательности центрального района — парк Ривьера, аллея роз, дендрарий, Зимний театр — станут отличным фоном для незабываемых снимков. А в качестве бонуса я предложу несколько необычных локаций: в пальмовой аллее вы почувствуете себя звездой Голливуда, а в Морском порту представите, что перед вами Дубай Марина.
Всё получится? Естественно!
Вас ждёт не только фотосессия, но и дружеская прогулка. В одиночку или в небольшой компании, вы в любом случае отлично проведёте время и узнаете неожиданные факты о городе. Я покажу, откуда открываются самые невероятные виды. Познакомлю вас с новыми вкусными местами. Будем гулять, смотреть, пить кофе и фотографироваться. Так, чтобы при взгляде на готовые снимки вы увидели себя настоящими — естественными, жизнерадостными и счастливыми.
Организационные детали
- Длительность прогулки: 1 час (2-4 локации)
- Вы получите до 100 обработанных фотографий. Буду присылать их по готовности (до 2 недель) через облачное хранилище.
- Маршрут и локации выберем из предложенных мной или по вашему желанию. Если хотите, можем отправиться в горы или на водопады (трансфер оплачивается отдельно).
- Для подготовки к фотосессии я проведу предварительную консультацию и подскажу, какую одежду или локацию лучше выбрать. На протяжении всей съёмки буду помогать в позировании.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Морском порту Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.