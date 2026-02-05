Эта прогулка — не просто знакомство с курортом, а путешествие по его прошлому и настоящему, наполненное интересными фактами, легендами и живыми историями. Мы пройдём по знаковым местам, поговорим, как формировалась Русская Ривьера, почему Сочи стал федеральным курортом и чем он живёт сегодня. Вы увидите город с разных сторон — парадный, природный, исторический и немного скрытый от массового туриста.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 12 000 ₽ за экскурсию

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Описание экскурсии

Улица Навагинская — «нулевой километр» Сочи

Начало истории Русской Ривьеры и отправная точка нашего путешествия. Здесь вы узнаете, как небольшой прибрежный городок за несколько десятилетий превратился в главный курорт страны.

Историческая набережная

Прогуляемся у Морского вокзала — символа курортного Сочи.

Дача И. В. Сталина в Зелёной роще

Обсудим, что именно привлекало в Сочи вождя молодой советской республики и почему именно здесь началось масштабное превращение курорта в город-дворец — место отдыха для советских трудящихся.

Сероводородные источники Мацесты

Познакомимся с легендарными источниками, благодаря которым Сочи стал известен как бальнеологический курорт мирового уровня.

Сочинский национальный парк

Пройдёмся среди вечнозелёных лиан, папоротников и субтропической растительности Черноморского побережья. Здесь особенно ощущается атмосфера межсезонья — спокойная, мягкая и очень сочинская.

Организационные детали