Эта прогулка — не просто знакомство с курортом, а путешествие по его прошлому и настоящему, наполненное интересными фактами, легендами и живыми историями.
Мы пройдём по знаковым местам, поговорим, как формировалась Русская Ривьера, почему Сочи стал федеральным курортом и чем он живёт сегодня.
Вы увидите город с разных сторон — парадный, природный, исторический и немного скрытый от массового туриста.
Мы пройдём по знаковым местам, поговорим, как формировалась Русская Ривьера, почему Сочи стал федеральным курортом и чем он живёт сегодня.
Вы увидите город с разных сторон — парадный, природный, исторический и немного скрытый от массового туриста.
Описание экскурсии
Улица Навагинская — «нулевой километр» Сочи
Начало истории Русской Ривьеры и отправная точка нашего путешествия. Здесь вы узнаете, как небольшой прибрежный городок за несколько десятилетий превратился в главный курорт страны.
Историческая набережная
Прогуляемся у Морского вокзала — символа курортного Сочи.
Дача И. В. Сталина в Зелёной роще
Обсудим, что именно привлекало в Сочи вождя молодой советской республики и почему именно здесь началось масштабное превращение курорта в город-дворец — место отдыха для советских трудящихся.
Сероводородные источники Мацесты
Познакомимся с легендарными источниками, благодаря которым Сочи стал известен как бальнеологический курорт мирового уровня.
Сочинский национальный парк
Пройдёмся среди вечнозелёных лиан, папоротников и субтропической растительности Черноморского побережья. Здесь особенно ощущается атмосфера межсезонья — спокойная, мягкая и очень сочинская.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном 7-местном минивэне
- Отдельно оплачивается: входной билет в Агурское ущелье — 250 ₽ за чел., билет на дачу Сталина — 800 ₽ за чел. (есть льготы), кофепауза — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Всю жизнь живя в Сочи, я изучила каждый уголок нашего неповторимого города. Он поистине необычен. История и традиции коренного населения, которую они пронесли сквозь века и сумели сохранить для потомков,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Сочи не перестаёт удивлять. Особенно с такими экскурсоводами, как Оксана. Она знает и любит свой город, и эта любовь передаётся гостям. Программа экскурсии была хорошо продуманной, информации много, но воспринималась
Вам был полезен этот отзыв?
A
Были некоторые сомнения когда заказывал экскурсию, т. к. на тот момент был всего один отзыв о гиде. Не пожалел! Очень благодарны Оксане за экскурсию. Оксана - сертифицированный гид. Все было интересно и прекрасно организованно.
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