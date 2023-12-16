Отправиться со старым фонарщиком по нарядным улицам за волшебством и праздничным настроением
Когда на город опустится мгла и зажгутся огни, а знакомые улицы станут праздничными декорациями, появится старый фонарщик Фаролеро.
Тогда и начнётся путешествие по главным городским местам с волшебными историями и увлекательными загадками. Чудеса случаются там, где старый фонарщик собирает своих друзей!
Тогда и начнётся путешествие по главным городским местам с волшебными историями и увлекательными загадками. Чудеса случаются там, где старый фонарщик собирает своих друзей!
Ближайшие даты:
16
дек
дек
21
дек
дек
23
дек
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28
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 000 ₽
|Дети до 13 лет
|1 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Во время прогулки вы узнаете:
- Почему ёлка круче пальмы
- Как помириться с помощью салата
- Почему худеют статуи
- Какой он, самый необыкновенный праздник в компании с настоящим волшебником
А ещё вы поработаете сказочным телеграфистом, «раскусите» тайну золотого ореха и услышите истории, которые будут переливаться брызгами шампанского и пахнуть апельсинами.
Маршрут
Новогодняя площадь торговой галереи «Гранд Марина» — Арка — Курортный проспект — пешеходная улица Навагинская
Организационные детали
Это групповая интерактивная прогулка с участием актёров.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у комплекса «Гранд Марина»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фонарщик Фаролеро — Организатор в Сочи
Провёл экскурсии для 2994 туристов
Международный проект театрализованных экскурсий Farolero зародился в Барселоне в 2016 году и вскоре вышел далеко за пределы Испании. Наша команда знакомит с историей городов с необычного ракурса — через людей, их мечты и намерения. Наши прогулки — это сочетание образования, психологической терапии и театрального перфоманса. Приглашаем прогуляться по городу со старым фонарщиком, который осветит путь искателям приключений.
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