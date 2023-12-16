Спектакль-променад «Новогоднее путешествие по Сочи с Фаролеро»

Групповая экскурсия в Сочи

Отправиться со старым фонарщиком по нарядным улицам за волшебством и праздничным настроением

Когда на город опустится мгла и зажгутся огни, а знакомые улицы станут праздничными декорациями, появится старый фонарщик Фаролеро.

Тогда и начнётся путешествие по главным городским местам с волшебными историями и увлекательными загадками. Чудеса случаются там, где старый фонарщик собирает своих друзей!
Спектакль-променад «Новогоднее путешествие по Сочи с Фаролеро»
Спектакль-променад «Новогоднее путешествие по Сочи с Фаролеро»
Спектакль-променад «Новогоднее путешествие по Сочи с Фаролеро»
Спектакль-променад «Новогоднее путешествие по Сочи с Фаролеро»
Спектакль-променад «Новогоднее путешествие по Сочи с Фаролеро»
Спектакль-променад «Новогоднее путешествие по Сочи с Фаролеро»
Спектакль-променад «Новогоднее путешествие по Сочи с Фаролеро»
Ближайшие даты:
16
дек
21
дек
23
дек
28
дек
30
дек
3
янв
4
янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3 000 ₽
Дети до 13 лет1 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Во время прогулки вы узнаете:

  • Почему ёлка круче пальмы
  • Как помириться с помощью салата
  • Почему худеют статуи
  • Какой он, самый необыкновенный праздник в компании с настоящим волшебником

А ещё вы поработаете сказочным телеграфистом, «раскусите» тайну золотого ореха и услышите истории, которые будут переливаться брызгами шампанского и пахнуть апельсинами.

Маршрут

Новогодняя площадь торговой галереи «Гранд Марина» — Арка — Курортный проспект — пешеходная улица Навагинская

Организационные детали

Это групповая интерактивная прогулка с участием актёров.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у комплекса «Гранд Марина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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