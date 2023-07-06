Если пассивный отдых не для вас, и вы мечтаете получить порцию адреналина и не боитесь экстремальных приключений, предлагаем вам заняться рафтингом на бурной реке Мзымта.
У вас будет уникальная возможность проверить свои силы в борьбе с водной стихией и получить незабываемые впечатления.
У вас будет уникальная возможность проверить свои силы в борьбе с водной стихией и получить незабываемые впечатления.
Описание экскурсии
Сплав по горной реке Мзымта — это незабываемое путешествие для любителей активного отдыха. Это увлекательнейшее приключение, которое подарит море положительных эмоций, неповторимое ощущение полноты жизни и большую порцию адреналина. Вас ждет путь, насчитывающий 14 км.
Что вас ждет
В сопровождении опытных инструкторов вы совершите сплав на рафтах по бурной горной реке. На протяжении всего маршрута вас будут сопровождать потрясающей красоты дикая природа, отвесные скалы, дебри непроходимых лесов, захватывающие дух речные пороги, шум реки и прохладные брызги кристально чистой реки Мзымта. Помимо бурной горной реки вы также увидите самое глубокое на причерноморском Кавказе ущелье Ахцу. Оно образовалось миллионы лет назад, когда скалы преградили путь реке Мзымте, но вода проложила в толще пород новое русло, сформировав узкое ущелье среди отрогов горного хребта. Еще одно творение реки — Ахштырское ущелье, расположенное недалеко от Адлера. По своей живописности оно может посоперничать с каньонами Альп, Урала и Алтая. Обратите внимание: к участию допускаются только гости старше 16 лет. Важная информация: Трансфер осуществляется только по Адлеру. Начало сплава 12-00!!! Сбор туристов осуществляется заранее. Курортный городок -11:00, центр 11;30, ПГТ Сириус 11:45. Для гостей из Красной Поляны, Роза Хутор и пос. Эсто-Садок точка сбора - остановка пос. Монастырь на Краснополянском шоссе ПРИ БРОНИРОВАНИИ НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ПРЕДОПЛАТУ Обратите внимание: к участию в сплаве допускаются гости старше 16 лет.
Ежедневно 11-00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье Ахцу
- Ахштырское ущелье
- Река Мзымта
Что включено
- Страховка
- Снаряжение
Что не входит в цену
- Обед
- Трансфер из Центрального района 2000 рублей с человека
- Трансфер из Адлера и ПГТ Сириус - 300 руб
- Экологический сбор 250 руб (дети до 18 лет при предъявлении документа - бесплатно)
Место начала и завершения?
Адлер, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 11-00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Трансфер осуществляется только по Адлеру. Начало сплава 12-00!!! Сбор туристов осуществляется заранее. Курортный городок - 11:00, центр 1130, ПГТ Сириус 11:45. Для гостей из Красной Поляны, Роза Хутор и пос. Эсто-Садок точка сбора - остановка пос. Монастырь на Краснополянском шоссе
- ПРИ БРОНИРОВАНИИ НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ПРЕДОПЛАТУ
- Обратите внимание: к участию в сплаве допускаются гости старше 16 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 54 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Виды потрясающие,еда ОЧЕНЬ вкусная! Трансфер забирает и отвозит обратно.
Из минусов,очень мало времени. Пока мы переодевались,все люди оказывается пофотографировались,так же произошло и на конце маршрута. Когда были уже у ресторана,тоже дали
Из минусов,очень мало времени. Пока мы переодевались,все люди оказывается пофотографировались,так же произошло и на конце маршрута. Когда были уже у ресторана,тоже дали
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Т
Виды потрясающие,еда ОЧЕНЬ вкусная! Трансфер забирает и отвозит обратно.
Из минусов,очень мало времени. Пока мы переодевались,все люди оказывается пофотографировались,так же произошло и на конце маршрута. Когда были уже у ресторана,тоже дали
Из минусов,очень мало времени. Пока мы переодевались,все люди оказывается пофотографировались,так же произошло и на конце маршрута. Когда были уже у ресторана,тоже дали
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Л
Спасибо организаторам! Встретили недалеко от нашего места проживания, довезли до места, проинструктировали. Было, где переодеться и оставить вещи. Сумки довезли до финальной точки. Инструктор все объяснил, показал, как грести. По
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К
Сплав понравился, на разок отлично.
На 11 часов лучше не брать сплав, если нет одежды, закрывающей руки и ноги, которую не жалко намочить (по пояс будете мокрыми точно), иначе сгорите. Обувь
На 11 часов лучше не брать сплав, если нет одежды, закрывающей руки и ноги, которую не жалко намочить (по пояс будете мокрыми точно), иначе сгорите. Обувь
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A
Хорошо был организован трансфер, на мини автобусе забрали от отелей только тех, кто жил в Имеретинской бухте. Сам сплав по времени длился около часа, была короткая остановка на купание. Вполне
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О
Виды захватывают дух) Проплывая мимо заповедника, увидели маленького медвежонка)
Умиротворенно и в меру экстремально (если хотите больше - приезжайте в мае, когда вода полноводна и оправдывает свое название "бешеная")
Спасибо большое за незабываемые впечатления!
Умиротворенно и в меру экстремально (если хотите больше - приезжайте в мае, когда вода полноводна и оправдывает свое название "бешеная")
Спасибо большое за незабываемые впечатления!
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Входит в следующие категории Сочи
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