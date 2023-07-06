Сплав по горной реке Мзымта — это незабываемое путешествие для любителей активного отдыха. Это увлекательнейшее приключение, которое подарит море положительных эмоций, неповторимое ощущение полноты жизни и большую порцию адреналина. Вас ждет путь, насчитывающий 14 км.

Что вас ждет

В сопровождении опытных инструкторов вы совершите сплав на рафтах по бурной горной реке. На протяжении всего маршрута вас будут сопровождать потрясающей красоты дикая природа, отвесные скалы, дебри непроходимых лесов, захватывающие дух речные пороги, шум реки и прохладные брызги кристально чистой реки Мзымта. Помимо бурной горной реки вы также увидите самое глубокое на причерноморском Кавказе ущелье Ахцу. Оно образовалось миллионы лет назад, когда скалы преградили путь реке Мзымте, но вода проложила в толще пород новое русло, сформировав узкое ущелье среди отрогов горного хребта. Еще одно творение реки — Ахштырское ущелье, расположенное недалеко от Адлера. По своей живописности оно может посоперничать с каньонами Альп, Урала и Алтая. Обратите внимание: к участию допускаются только гости старше 16 лет. Важная информация: Трансфер осуществляется только по Адлеру. Начало сплава 12-00!!! Сбор туристов осуществляется заранее. Курортный городок -11:00, центр 11;30, ПГТ Сириус 11:45. Для гостей из Красной Поляны, Роза Хутор и пос. Эсто-Садок точка сбора - остановка пос. Монастырь на Краснополянском шоссе ПРИ БРОНИРОВАНИИ НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ПРЕДОПЛАТУ Обратите внимание: к участию в сплаве допускаются гости старше 16 лет.