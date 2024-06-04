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экскурсовод. Он делал все, чтобы нам было комфортно, весело, интересно. Адаптировал экскурсию под наши интересы - дача Сталина, Агурское ущелье, чайные плантации в Мацесте, Змейковские водопады. Самый крутой экскурсовоы в музее Сталина, информативные истории, интереснейшие места - были у нас. Он делал все для нас, как будто мы приехали к ближайшему любимому родственнику. Ничего лишнего, только лучшее, только забота. Самая насыщенная и впечатляющая экскурсия в нашем отдыхе. Будем возвращаться еще!