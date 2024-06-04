Экскурсии в Ахштырскую пещеру

Найдено 10 экскурсий в категории «Ахштырская пещера» в Сочи, цены от 495 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Красная Поляна: путешествие из Сочи
Исследуйте красоты Красной Поляны, насладитесь природой и культурой, посетите знаковые места и курорты
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
110009 350 за всё до 6 чел.
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
198 отзывов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1100495 за человека
День развлечений в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
День развлечений в окрестностях Сочи
Увлекательное путешествие для взрослых и детей
Начало: Ж/д вокзал г. Адлера
11 июня в 10:00
12 июня в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Чудеса долины реки Мзымта
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Чудеса долины реки Мзымта
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Начало: В вашем отеле
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Сочи: удивись перед отъездом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Сочи: удивись перед отъездом
Забраться в Ахштырское ущелье и отдохнуть на берегу горной реки
Начало: ж/д Сочи или Адлер
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
6 400 за всё до 4 чел.
По дороге с облаками: Скайпарк, Красная Поляна и вечерняя Лаура
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
По дороге с облаками: от Скайпарка до вечерней Лауры
Откройте для себя великолепие Сочи: от захватывающего Скайпарка до живописной Красной Поляны и таинственной вечерней Лауры
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Затерянный мир в долине Мзымты
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Затерянный мир в долине Мзымты
Прикоснуться к первобытной эпохе в Ахштырской пещере и посетить форелевое хозяйство и Скайпарк
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Достопримечательности Сочи: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Шесть чудес Сочи за день: водопады, пещеры, древние храмы
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Шесть чудес Сочи за день: водопады, пещеры, древние храмы
Увидеть дно доисторического океана, искупаться в подземной реке и пройти по следам древних людей
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 10 чел.
Сочи четырёх стихий
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Сочи четырёх стихий
Спуститься в Ахштырскую пещеру, обрести крылья в Скайпарке, понаблюдать за рыбками и огнем
Начало: У вашего отеля в Центральном районе города Сочи
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Отлично организованный, максимально комфортный тур! Улетная программа! В автобусе было максимально комфортно, учитывая что он был полный. Гид Екатерина классная!) удачи вам, ребят)
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Экскурсия была очень интересной! Хотелось бы отметить экскурсовода Якова. Была приятно удивлена, как он смог запомнить наши имена (почти 60
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    чел.). К каждому проявил уважение и заботу, никто не остался без внимания! Профессионализм, чувство юмора и знания Якова сделали экскурсию незабываемой! Однозначно рекомендую!

  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Гид Яков просто рожден быть гидом!
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
    Экскурсию провел Петрос, отличная организация, профессиональный водитель, много интересного рассказал, много исторических и современных фактов. Интересные локации, спокойно и размеренно. Программу корректировали по интересам и времени. Наше путешествие прошло отлично. Огромное спасибо, Петросу!
  • А
    Адель
    15 мая 2024
    Сочи: удивись перед отъездом
    Да. Порекомендую 100%. И сама еще приеду. Несмотря на жуткую непогоду, чувствовала себе ребенком и исследователем этого дивного края. Эрудированность, забота и искренне теплое отношение к своей работе и мне, оголтелому туристу — это всегда импонирует и запоминается! Спасибо! 🌸
  • В
    Владимир
    13 мая 2024
    Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
    Все очень понравилось, спасибо большое Петру за увлекательную экскурсию
  • А
    Алексей
    10 мая 2024
    Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
    Хорошая и познавательная экскурсия. Вежливый и опытный гид
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2024
    Достопримечательности Сочи: полное погружение
    От всей души сердечно благодарим Сергея! Нас была большая компания: дети 5-11 лет и 4 взрослых. Сергей невероятно внимательный, терпеливый и располагающий
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    экскурсовод. Он делал все, чтобы нам было комфортно, весело, интересно. Адаптировал экскурсию под наши интересы - дача Сталина, Агурское ущелье, чайные плантации в Мацесте, Змейковские водопады. Самый крутой экскурсовоы в музее Сталина, информативные истории, интереснейшие места - были у нас. Он делал все для нас, как будто мы приехали к ближайшему любимому родственнику. Ничего лишнего, только лучшее, только забота. Самая насыщенная и впечатляющая экскурсия в нашем отдыхе. Будем возвращаться еще!

  • Ю
    Юлия
    19 апреля 2024
    Достопримечательности Сочи: полное погружение
    Отличный гид, внимательный к пассажирам. Всю дорогу рассказывал нам интересные истории по теме маршрута. Комфортный автомобиль. Идеальный для пяти пассажиров
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    (у каждого свое персональное место с окошком). Хороший маршрут. За 6 часов посетили дачу Сталина, побывали на горе Азуг и прокатились на колесе обозрения. Побывали в Амурская ущелье, пообедали в ресторане, успели ещё на источник в Мацесте. Рекомендую)

  • М
    Маргарита
    18 апреля 2024
    Достопримечательности Сочи: полное погружение
    Добрый день! Огромное спасибо за увлекательное путешествие! Были на экскурсии 17 мая 2024г. с дочерью 10 лет. Было очень интересно.
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    Сергей великолепный рассказчик, любящий свой край. Время пролетело незаметно. Между объектами перемещались на комфортабельном минивэне с кондиционером. Дочка была в восторге и даже не устала. С удовольствием обратимся к Сергею еще раз! И друзьям посоветуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Ахштырская пещера»

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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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