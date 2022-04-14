Рафтинг по реке Мзымта

Сплавиться по бурным водам у подножия гор - в группе до 10 человек с инструктором

Мини-группа
Сплав по Мзымте на рафтах — одно из активных местных развлечений, даже название этой горной реки на черкесском языке значит «бешеная»! При этом такое приключение безопасно даже для детей.

В сопровождении опытного инструктора вы преодолеете 11 км живописного водного маршрута от ущелья Ахцу до Скайпарка, охладитесь, повеселитесь и получите классные фото.
Рафтинг по реке Мзымта
Рафтинг по реке Мзымта
Рафтинг по реке Мзымта
Рафтинг по реке Мзымта
Рафтинг по реке Мзымта
Рафтинг по реке Мзымта
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Захватывающий сплав по горной реке

Перед началом приключения опытный инструктор расскажет о правилах безопасности, он же будет сопровождать вас и управлять рафтом. Вам предстоит преодолеть 11 км «водной дороги»: путь начнется от ущелья Ахцу, пройдет мимо Ахштырской пещеры, где обнаружили следы древнего человека, и по каньону Пасть Дракона с изумительными видами. Кроме того, снизу вы увидите Скайпарк с одним из самых длинных подвесных мостов в мире. В процессе мы сделаем для вас фото и видео, а в финале желающие отдохнут во время пикника.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер: забираем от кпп крупных отелей или от ближайшей к вам остановки
  • Сплав по реке Мзымта безопасен даже для детей старше 7 лет (они садятся в середину плота)
  • Для сплава никакой подготовки не требуется, нужен только купальный костюм, солнцезащитный крем и обувь, которая крепко держится на ноге
  • Дополнительно по желанию оплачиваются фото с маршрута и обед

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От КПП крупных отелей или ближайших остановок к вашему проживанию
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 10:00 и 13:00

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