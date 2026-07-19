ежедневно в 10:00 и 13:00

Сплав по реке Мзымта - это незабываемое приключение для всей семьи. Опытный инструктор проведет вас по 11 км живописного маршрута от ущелья Ахцу до Скайпарка. Путь проходит мимо Ахштырской пещеры
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Безопасный рафтинг для всей семьи
- 🏞️ Живописные виды и уникальные места
- 📸 Фото и видео на память
- 👨🏫 Профессиональный инструктор
- 🚐 Удобный трансфер
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для рафтинга по реке Мзымта - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и теплая. В это время уровень воды оптимален для сплава, а природа радует яркими красками. В апреле и октябре возможно участие, но стоит учесть более прохладную погоду и необходимость дополнительной одежды. Зимой и ранней весной сплавы не проводятся из-за низкой температуры и уровня воды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ахштырская пещера
- Скайпарк
Описание экскурсии
Захватывающий сплав по горной реке
Перед началом приключения опытный инструктор расскажет о правилах безопасности, он же будет сопровождать вас и управлять рафтом. Вам предстоит преодолеть 11 км «водной дороги»: путь начнется от ущелья Ахцу, пройдет мимо Ахштырской пещеры, где обнаружили следы древнего человека, и по каньону Пасть Дракона с изумительными видами. Кроме того, снизу вы увидите Скайпарк с одним из самых длинных подвесных мостов в мире. В процессе мы сделаем для вас фото и видео, а в финале желающие отдохнут во время пикника.
Организационные детали
- В стоимость включен трансфер: забираем от кпп крупных отелей или от ближайшей к вам остановки
- Сплав по реке Мзымта безопасен даже для детей старше 7 лет (они садятся в середину плота)
- Для сплава никакой подготовки не требуется, нужен только купальный костюм, солнцезащитный крем и обувь, которая крепко держится на ноге
- Дополнительно по желанию оплачиваются фото с маршрута и обед
ежедневно в 12:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3800 ₽
|Дети до 12 лет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От ж/д вокзала Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1068 туристов
Мы покажем вам все интересные места в Сочи. На наших программах вы влюбитесь в это удивительное место! Прислушиваемся к вашим пожеланиям, поэтому сделаем ваш день незабываемым!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Все очень классно!!!
Сам сплав - лайтовый. Алексей руководил безупречно. Получили доличку адреналина, и брызги и расчёску и круговорот. 👍😁
Сам сплав - лайтовый. Алексей руководил безупречно. Получили доличку адреналина, и брызги и расчёску и круговорот. 👍😁
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Л
Мероприятие захватывает. На наше время было три лодки. Было весело)) Нам очень понравилось. Очень повезло с инструктором. Покупались под Скайпарком. У нас была фото и видеосъемка. Цены нормальные.
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Сплавлялись с дочкой 10 лет. Получили незабываемые впечатления👍 Огромное спасибо организаторам Наталье и Игорю за прекрасную работу и отзывчивое отношение к людям. Отдельное спасибо нашему инструктору Григорию) Благодаря ему наша
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А
Можно значительно улучшить сервис с питанием… Отлично было бы добавить возможность покупки небольшого сувенира из павловнии, например
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В
Для детей прекрасный сплав, с эмоциями от горной реки с гор вокруг
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Все как в описании. Бонусом банька после холодной реки.
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