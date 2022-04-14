ежедневно в 10:00 и 13:00

Что вас ожидает

Захватывающий сплав по горной реке

Перед началом приключения опытный инструктор расскажет о правилах безопасности, он же будет сопровождать вас и управлять рафтом. Вам предстоит преодолеть 11 км «водной дороги»: путь начнется от ущелья Ахцу, пройдет мимо Ахштырской пещеры, где обнаружили следы древнего человека, и по каньону Пасть Дракона с изумительными видами. Кроме того, снизу вы увидите Скайпарк с одним из самых длинных подвесных мостов в мире. В процессе мы сделаем для вас фото и видео, а в финале желающие отдохнут во время пикника.

Организационные детали