ежедневно в 10:00 и 13:00

Сплав по реке Мзымта - это незабываемое приключение для всей семьи. Опытный инструктор проведет вас по 11 км живописного маршрута от ущелья Ахцу до Скайпарка. Путь проходит мимо Ахштырской пещеры

и каньона Пасть Дракона, открывая потрясающие виды. Даже дети старше 7 лет могут участвовать, что делает рафтинг идеальным семейным отдыхом. Все необходимое для безопасности предоставляется, а фото и видео помогут сохранить воспоминания. Пикник в конце станет приятным завершением дня

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для рафтинга по реке Мзымта - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и теплая. В это время уровень воды оптимален для сплава, а природа радует яркими красками. В апреле и октябре возможно участие, но стоит учесть более прохладную погоду и необходимость дополнительной одежды. Зимой и ранней весной сплавы не проводятся из-за низкой температуры и уровня воды.

Сейчас август — это идеальное время.