1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса
Начало: На ул. Театральная
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экзотический Сочи
Полюбоваться редкими растениями города и узнать о них интересные факты
Начало: На ул. Театральная
10 июня в 10:00
11 июня в 14:30
3 950₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
1 час
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах
Начало: В Морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Солнечный Сочи
Заглянуть в сердце города и раскрыть яркие страницы его истории
Начало: на улице Театральная
23 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Сочи глазами местных: уникальный путь по историческим и секретным местам
Погрузитесь в атмосферу Сочи с экскурсией, где вы увидите город глазами его жителей. Откройте неизведанные уголки и истории
Начало: у Зимнего театра
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса1 июня 2024Наш экскурсовод Эснат просто чудо. Весёлый, позитивный, с хорошим чувством юмора. Нам все очень понравилось.
- ММарина1 июня 2024Отличная экскурсия, гиду Есламу 5 🌟
- ЛЛилия30 мая 2024Мы и наши дети были в восторге! Потрясающая и необычная экскурсия!!!
- ННаталья22 мая 2024Все супер, гид Юрий лучший 😁
- ННаталия12 мая 2024Необычно, интересно и трогательно. Девушки-помощницы чудесные:) Хороший способ провести вечер и узнать о городе в новом формате. Качественное оборудование и запись рассказчика, атмосферный саундтрэк прекрасно дополняет экскурсию. Уютные плащи:) Спасибо!
- ЕЕлизавета28 апреля 2024Провели прекрасные часы в компании Владимира. Удалось увидеть спокойный, тихий, местами скрытый от всеобщих глаз центральный Сочи. Было всего достаточно: и погружения в историю, и рассказов о современных реалиях города. Рекомендую)
- ННаталия27 апреля 2024Очень понравилась экскурсия,которая была проведена в театрализованной обстановке, стопроцентно погружаешься в мир и историю Сочи. Много интересного и полезного узнаешь
- ННадежда25 апреля 2024Супер прогулка с фотографом Мариной!! легко и с юмором, при этом фотографии даже без ретуши одна лучше другой, невозможно перестать их разглядывать!
- ННаталия14 апреля 2024Каждый новый город мы ассоциируем в своей памяти с какими-то яркими эмоциями, видами или людьми. Сочи для меня однозначно буду ассоциироваться
- ААнтонина10 апреля 2024Со мной работала фотограф Марина. Отработали 2 обширных локации: морской порт и центральный пляж; кооперативный парк с множеством разных точек. Куча прекраснейших фотографий, не требующих вообще никакой обработки. С трудом выбрала 10 штук (раз надо). Прекрасно провела время! Спасибо большое!!!)
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Приморский бульвар»
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