Приморский бульвар – экскурсии в Сочи

Найдено 6 экскурсий в категории «Приморский бульвар» в Сочи, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
47 отзывов
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса
Начало: На ул. Театральная
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500 за человека
Экзотический Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экзотический Сочи
Полюбоваться редкими растениями города и узнать о них интересные факты
Начало: На ул. Театральная
10 июня в 10:00
11 июня в 14:30
3 950 за всё до 7 чел.
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах
Начало: В Морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000 за всё до 2 чел.
Солнечный Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Солнечный Сочи
Заглянуть в сердце города и раскрыть яркие страницы его истории
Начало: на улице Театральная
23 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
631 отзыв
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
1 500 за человека
Сочи глазами местных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
43 отзыва
Сочи глазами местных: уникальный путь по историческим и секретным местам
Погрузитесь в атмосферу Сочи с экскурсией, где вы увидите город глазами его жителей. Откройте неизведанные уголки и истории
Начало: у Зимнего театра
от 4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
    Наш экскурсовод Эснат просто чудо. Весёлый, позитивный, с хорошим чувством юмора. Нам все очень понравилось.
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
    Отличная экскурсия, гиду Есламу 5 🌟
  • Л
    Лилия
    30 мая 2024
    Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
    Мы и наши дети были в восторге! Потрясающая и необычная экскурсия!!!
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
    Все супер, гид Юрий лучший 😁
  • Н
    Наталия
    12 мая 2024
    Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
    Необычно, интересно и трогательно. Девушки-помощницы чудесные:) Хороший способ провести вечер и узнать о городе в новом формате. Качественное оборудование и запись рассказчика, атмосферный саундтрэк прекрасно дополняет экскурсию. Уютные плащи:) Спасибо!
  • Е
    Елизавета
    28 апреля 2024
    Сочи глазами местных
    Провели прекрасные часы в компании Владимира. Удалось увидеть спокойный, тихий, местами скрытый от всеобщих глаз центральный Сочи. Было всего достаточно: и погружения в историю, и рассказов о современных реалиях города. Рекомендую)
  • Н
    Наталия
    27 апреля 2024
    Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
    Очень понравилась экскурсия,которая была проведена в театрализованной обстановке, стопроцентно погружаешься в мир и историю Сочи. Много интересного и полезного узнаешь
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    во время экскурсии. Окунаешься полностью в чудеса, желания, которые ты хочешь осуществить. И в подарок получаешь казначейский билет, загадываешь желание. А на память от фонарщика Форалеро остается волшебный камушек, в котором есть твое заветное желание.

  • Н
    Надежда
    25 апреля 2024
    «Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
    Супер прогулка с фотографом Мариной!! легко и с юмором, при этом фотографии даже без ретуши одна лучше другой, невозможно перестать их разглядывать!
  • Н
    Наталия
    14 апреля 2024
    «Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
    Каждый новый город мы ассоциируем в своей памяти с какими-то яркими эмоциями, видами или людьми. Сочи для меня однозначно буду ассоциироваться
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    с глубоким взглядом фотографа Марина, Наша фотопрогулка стала дружеской буквально в первые пять минут знакомства. Было легко, ненавязчиво и комфортно. Когда с тобою рядом не только отличный профессионал своего дела, но и прекрасный человек, с которым так легко общаться и фотографии не могут быть неудачными, Мы прогулялись по красивейшим уголкам города, и каждый кадр, который она сделала, просто удивителен. Теперь у меня есть воспоминания на всю жизнь. Спасибо Марине за такое незабываемое время и за фотографии, которые останутся у меня на всю жизнь:) Искренне желаю всем такой же приятной прогулки по Сочи с фотографом Мариной! Еще раз: огромное спасибо!

    Каждый новый город мы ассоциируем в своей памяти с какими-то яркими эмоциями, видами или людьми
  • А
    Антонина
    10 апреля 2024
    «Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
    Со мной работала фотограф Марина. Отработали 2 обширных локации: морской порт и центральный пляж; кооперативный парк с множеством разных точек. Куча прекраснейших фотографий, не требующих вообще никакой обработки. С трудом выбрала 10 штук (раз надо). Прекрасно провела время! Спасибо большое!!!)

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Приморский бульвар»

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  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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