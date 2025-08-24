Е Екатерина Это стои́т каждой копейки! Никаких лишних хлопот, только удовольствие. Море, закат, шампанское… Идеальные декорации для самого важного дня в жизни. Обязательно порекомендую подругам!

П Павел Всё топ: и яхта, и сервис, и атмосфера. Фотографии шикарные, получили целый альбом свадебных открыток. Огромное спасибо за профессиональный подход и незабываемые эмоции!

А Алиса Искали что-то небанальное и не прогадали. Непринужденная атмосфера, шикарные виды для фотосессии и профессиональная команда. Получился настоящий праздник, а не формальная церемония.

О Ольга Прекрасная организация нашего маленького торжества. Нас было всего 10 человек, и нам подобрали уютную яхту. Было очень камерно, романтично и лично. Спасибо за чуткость и внимание к деталям!

А Артем Всё прошло на 5 с плюсом! Отдельный респект капитану за крутой маршрут вдоль побережья и интересные рассказы о Сочи. Свадьба получилась динамичной и очень веселой, все гости в полном восторге.

М Марк Свадьба на яхте — лучшая идея! Полная приватность, только мы и море. Удобная палуба для церемонии и незабываемый круиз на закате. Спасибо за наш идеальный день!

М Михаил Решили сделать сюрприз для невесты и организовали свадьбу на яхте. Реакция превзошла все ожидания! Все было слажено, красиво и очень душевно. Спасибо за помощь в реализации этой идеи!

А Анна Это было абсолютно волшебно! Все прошло именно так, как я мечтала. Капитан и организатор учли каждую нашу просьбу, виды были потрясающие, а фото получились просто изумительные.