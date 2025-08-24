Мечтаете об уникальной свадьбе? Мы предоставим вам возможность провести торжество на яхте! Романтическая церемония на фоне моря и гор, полная приватность и невероятные фото — это ли не сказка? Предлагаем индивидуальный подбор судна, на котором вы сможете организовать выездную регистрацию, банкет и незабываемый круиз вдоль побережья. Начните семейную жизнь с самого яркого путешествия!
Описание водной прогулкиДобро пожаловать на Черное море в Сочи — место, где лето круглый год. Если вы ищете идеальный способ провести свой отпуск или выходные, то аренда катера или яхты — это именно то, что вам нужно! Город Сочи известен своими пляжами, морем и невероятными местами на горах. Что может быть лучше, чем провести день на воде, наслаждаясь природой и красотой бриза? Преимущества аренды:
- быстрая и динамичная езда по водной глади;
- возможность посещения удаленных мест и открытых водных пространств;
- идеально подходит для активного отдыха, водного спорта и рыбалки;
- спортивный или наоборот релакс-отдых;
- возможность выбора между парусной или моторной яхтой;
- красота и грациозность судна;
- отличные виды и фотографии;
- возможность проведения мероприятий: праздников, корпоративов, дней рождения, свадьбы и др.;
• возможность арендовать с капитаном. Вам доступны парусные и моторные модели. Ваши возможности не ограничены. Все зависит от личных потребностей и предпочтений. Важная информация:
- Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям.
- В случае отмены рейса приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.
- Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей — свидетельство о рождении.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Олимпийский Сочи
- Кавказский хребет
- Черное море
Что включено
- Работа капитана
- Аренда яхты
- Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
Что не входит в цену
- Кальян
- Гидроцикл
- Сап-борд
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый час; Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
24 авг 2025
Это стои́т каждой копейки! Никаких лишних хлопот, только удовольствие. Море, закат, шампанское… Идеальные декорации для самого важного дня в жизни. Обязательно порекомендую подругам!
П
Павел
12 июл 2025
Всё топ: и яхта, и сервис, и атмосфера. Фотографии шикарные, получили целый альбом свадебных открыток. Огромное спасибо за профессиональный подход и незабываемые эмоции!
А
Алиса
11 июл 2025
Искали что-то небанальное и не прогадали. Непринужденная атмосфера, шикарные виды для фотосессии и профессиональная команда. Получился настоящий праздник, а не формальная церемония.
О
Ольга
5 июн 2025
Прекрасная организация нашего маленького торжества. Нас было всего 10 человек, и нам подобрали уютную яхту. Было очень камерно, романтично и лично. Спасибо за чуткость и внимание к деталям!
А
Артем
29 авг 2024
Всё прошло на 5 с плюсом! Отдельный респект капитану за крутой маршрут вдоль побережья и интересные рассказы о Сочи. Свадьба получилась динамичной и очень веселой, все гости в полном восторге.
М
Марк
3 авг 2024
Свадьба на яхте — лучшая идея! Полная приватность, только мы и море. Удобная палуба для церемонии и незабываемый круиз на закате. Спасибо за наш идеальный день!
М
Михаил
18 июл 2024
Решили сделать сюрприз для невесты и организовали свадьбу на яхте. Реакция превзошла все ожидания! Все было слажено, красиво и очень душевно. Спасибо за помощь в реализации этой идеи!
А
Анна
15 июл 2024
Это было абсолютно волшебно! Все прошло именно так, как я мечтала. Капитан и организатор учли каждую нашу просьбу, виды были потрясающие, а фото получились просто изумительные.
Д
Денис
22 июн 2024
Боялся, что будет жарко или качка, но всё было идеально. Яхта устойчивая, просторная, гости в восторге. Самое крутое — это заплыв на открытую воду под парусом после официальной части. Очень рекомендую!
