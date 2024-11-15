Свидание в кино? Приятно, но предсказуемо. Гораздо интереснее самим оказаться в кадре из любимого ромкома. Окунуться в атмосферу творчества и создать что-то своими руками. Например, вылепить из глины совместный шедевр, оставив на изделии памятную дату.
А чтобы мастер-класс ещё больше походил на свидание, мы зажжём свечи и сделаем для вас красивые фото и видео.
А чтобы мастер-класс ещё больше походил на свидание, мы зажжём свечи и сделаем для вас красивые фото и видео.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание мастер-класса
Профессиональный керамист расскажет вам о разных видах глины, научит работать с гончарным кругом и поможет воплотить ваши идеи в реальность.
Каждый участник создаст по 1–2 изделия на гончарном круге. На них можно оставить памятные даты и подписи. После МК мы отправим все изделия на обжиг.
Мастер-класс пройдёт как настоящее свидание: в романтической обстановке при свечах, с приятной фоновой музыкой. С собой вы можете взять любое угощение.
После МК в течение 1–2 недель вы получите: 10–15 профессиональные фото в авторской обработке, романтический видеоролик в стилистике фильма «Привидение» и изделия из керамики, созданные вашими руками.
Организационные детали
- Мастер-класс подходит для людей возраста 15+
- В стоимость включены: мастер-класс, обжиг изделий, фото и видео
- Получить готовые изделия вы сможете в течение 1–2 недель, забрав их у нас или оформив транспортную доставку в свой город (оплачивается вами самостоятельно). Фото и видео мы пришлём в удобный вам мессенджер или облачное хранилище
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Первомайской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Сочи
Всем доброго дня! Меня зовут Карина. Я и моя команда находим и подготавливаем для вас самые интересные активности и мастер-классы, которые можно превратить в дружеские посиделки или романтические свидания.Задать вопрос
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