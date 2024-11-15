Свидание в кино? Приятно, но предсказуемо. Гораздо интереснее самим оказаться в кадре из любимого ромкома. Окунуться в атмосферу творчества и создать что-то своими руками. Например, вылепить из глины совместный шедевр, оставив на изделии памятную дату. А чтобы мастер-класс ещё больше походил на свидание, мы зажжём свечи и сделаем для вас красивые фото и видео.

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание мастер-класса

Профессиональный керамист расскажет вам о разных видах глины, научит работать с гончарным кругом и поможет воплотить ваши идеи в реальность.

Каждый участник создаст по 1–2 изделия на гончарном круге. На них можно оставить памятные даты и подписи. После МК мы отправим все изделия на обжиг.

Мастер-класс пройдёт как настоящее свидание: в романтической обстановке при свечах, с приятной фоновой музыкой. С собой вы можете взять любое угощение.

После МК в течение 1–2 недель вы получите: 10–15 профессиональные фото в авторской обработке, романтический видеоролик в стилистике фильма «Привидение» и изделия из керамики, созданные вашими руками.

Организационные детали