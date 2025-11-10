Мы устроим мастер-класс под открытым небом — среди деревьев, солнечных бликов и лёгкого шума города.
Никаких художественных навыков не нужно — я всё покажу, расскажу и буду рядом на протяжении всего мастер-класса. В итоге вы уйдёте с тёплым воспоминанием о Сочи — рисунком, сделанным своими руками.
Время начала: 08:00, 09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание мастер-класса
- На мастер-классе вы познакомитесь с различными техниками и приёмами рисования — на выбор.
- Научитесь рисовать с натуры или по фотографии.
- Узнаете про дальнейший уход за картиной и способы её оформления.
Место проведения мастер-классов:
- Вторник — сквер в парке «Ривьера». Рисуем пейзажи.
- Среда — Аллея писателей в парке «Ривьера». Рисуем пальмы возле бювета.
- Четверг — Приморский парк. Рисуем морской пейзаж.
- Пятница — общественный пляж Сочи. Рисуем море и камни.
- Суббота и воскресенье — сад-музей «Дерево Дружбы». Рисуем пейзажи.
Организационные детали
- Все материалы включены в стоимость.
- Дополнительно оплачиваются билеты в сад-музей «Дерево Дружбы». Вход в парк «Ривьера» бесплатный.
- После экскурсии предоставлю вам памятные фото с мастер-класса до 10 шт.
во вторник, среду, четверг и пятницу в 08:00 и 09:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В зависимости от дня проведения
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 08:00 и 09:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Сочи
Я художник и ведущий мастер-классов с высшим художественным образованием и богатым опытом работы более 15 лет. Я стану вашим проводником в мир творчества и незабываемых впечатлений. В моём арсенале имеются различные техники рисования и декорирования на всевозможных поверхностях. Жду с нетерпением на своих творческих МК!Задать вопрос
