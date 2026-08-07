Романтическая встреча, дружеская вечеринка или любое другое камерное мероприятие — какое бы событие вы ни запланировали, магия ночного города и красота моря под светом луны сделают его особенным. Вы насладитесь черноморскими пейзажами, чарующими силуэтами Сочи и приятным отдыхом. На борт можно взять напитки и закуски.
Описание экскурсии
Мы предлагаем ночную и дневную аренду яхты в любое время с 9:00 до 5:00, начало каждый час. Если при бронировании технически не покажется нужное время, напишите о желаемом времени начала в сообщении к заказу.
На яхтах есть закрытая каюта, кровать, душ и гальюн, а также пледы, спасательные жилеты и посуда, включая бокалы.
Наш капитан прокатит вас вдоль берега Сочи, а вы проведёте незабываемое время с любимым человеком, семьёй или компанией.
Организационные детали
- Прогулка не предусматривает экскурсии
- С собой можно брать еду и алкоголь, кроме красного вина
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 901 туриста
Приветствую всех любителей моря! Наша компания специализируется на организации незабываемых морских прогулок с 2015 года. Мы гордимся тем, что предлагаем самый большой выбор лучших яхт и катеров, чтобы удовлетворить потребности
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