Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи

Индивидуальная экскурсия в Сочи

Отправиться в атмосферное путешествие на однопалубной моторной яхте

Романтическая встреча, дружеская вечеринка или любое другое камерное мероприятие — какое бы событие вы ни запланировали, магия ночного города и красота моря под светом луны сделают его особенным. Вы насладитесь черноморскими пейзажами, чарующими силуэтами Сочи и приятным отдыхом. На борт можно взять напитки и закуски.
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Ближайшие даты:
7
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даты

Описание

Что вас ожидает

Мы предлагаем ночную аренду яхты в любое время с 20:00 до 04:00, начало каждый час. Если при бронировании технически не покажется нужное время, напишите о желаемом времени начала в сообщении к заказу.

На яхтах есть закрытая каюта, кровать, душ и гальюн, а также пледы, спасательные жилеты и посуда, включая бокалы.

Наш капитан прокатит вас вдоль берега Сочи, а вы проведёте незабываемое время с любимым человеком, семьёй или компанией.

Организационные детали

  • Прогулка не предусматривает экскурсии
  • С собой можно брать еду и алкоголь, кроме красного вина

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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