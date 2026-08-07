Романтическая встреча, дружеская вечеринка или любое другое камерное мероприятие — какое бы событие вы ни запланировали, магия ночного города и красота моря под светом луны сделают его особенным. Вы насладитесь черноморскими пейзажами, чарующими силуэтами Сочи и приятным отдыхом. На борт можно взять напитки и закуски.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы предлагаем ночную и дневную аренду яхты в любое время с 9:00 до 5:00, начало каждый час. Если при бронировании технически не покажется нужное время, напишите о желаемом времени начала в сообщении к заказу.

На яхтах есть закрытая каюта, кровать, душ и гальюн, а также пледы, спасательные жилеты и посуда, включая бокалы.

Наш капитан прокатит вас вдоль берега Сочи, а вы проведёте незабываемое время с любимым человеком, семьёй или компанией.

Организационные детали