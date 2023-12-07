Отправиться в атмосферное путешествие на однопалубной моторной яхте
Романтическая встреча, дружеская вечеринка или любое другое камерное мероприятие — какое бы событие вы ни запланировали, магия ночного города и красота моря под светом луны сделают его особенным. Вы насладитесь черноморскими пейзажами, чарующими силуэтами Сочи и приятным отдыхом. На борт можно взять напитки и закуски.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы предлагаем ночную аренду яхты в любое время с 20:00 до 04:00, начало каждый час. Если при бронировании технически не покажется нужное время, напишите о желаемом времени начала в сообщении к заказу.
На яхтах есть закрытая каюта, кровать, душ и гальюн, а также пледы, спасательные жилеты и посуда, включая бокалы.
Наш капитан прокатит вас вдоль берега Сочи, а вы проведёте незабываемое время с любимым человеком, семьёй или компанией.
Организационные детали
- Прогулка не предусматривает экскурсии
- С собой можно брать еду и алкоголь, кроме красного вина
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в порту Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 408 туристов
Приветствую всех любителей моря! Я расскажу о нашей компании, которая уже более 8 лет специализируется на организации незабываемых прогулок по морю. Мы гордимся тем, что предлагаем самый большой выбор лучших яхт и катеров по доступной цене, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента, независимо от их бюджета. Когда вы выбираете нашу компанию, вы можете быть уверены в качестве наших услуг. Наша команда состоит из опытных капитанов, которые обладают не только профессионализмом, но и страстью к морю. Они знают все тайны морской навигации и гарантируют вам безопасность и комфорт во время вашего отдыха. Мы также предлагаем услуги аренды гидроциклов, чтобы добавить немного экстремальности и веселья в ваше приключение. Одним из наших главных преимуществ является наш опыт и знание лучших мест для морской рыбалки. Если вы являетесь поклонником этого увлекательного занятия, мы с радостью предоставим вам все необходимое оборудование и поможем выбрать идеальное место для ловли. Вы сможете насладиться рыболовными приключениями вместе с друзьями или семьей, создавая незабываемые моменты и запоминающиеся впечатления. Мы также предлагаем групповые прогулки на яхтах, чтобы вы могли насладиться морским отдыхом в компании единомышленников. Это отличная возможность познакомиться с новыми людьми, поделиться впечатлениями и создать новые дружеские связи. Наши групповые прогулки организованы таким образом, чтобы каждый участник получил максимум удовольствия и впечатлений от морского путешествия. Независимо от того, хотите ли вы провести отпуск или просто уйти от повседневной суеты, наша компания готова предложить вам незабываемый морской опыт. Мы понимаем, что каждый клиент уникален, поэтому мы готовы индивидуально подойти к вашим потребностям и предоставить вам именно то, что вы ищете. Так что, несомненно, обратитесь к нам, если вы мечтаете окунуться в атмосферу беззаботного отдыха на яхте. Мы сделаем все возможное, чтобы ваше морское приключение стало настоящей историей успеха! Не упустите возможность создать незабываемые воспоминания и насладиться красотой моря вместе с нами.
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