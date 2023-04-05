Загадочный и увлекательный подземный мир города Сочи откроет для вас возможность узнать город-курорт с другой таинственной стороны. Вы сможете посетить Воронцовские пещеры, увидеть завораживающую своей красотой чайную плантацию. И сделаете самые впечатляющие фото у каньона Чертовы ворота.
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Что вас ожидает:
- Дорога в Воронцовские пещеры Хостинского района
- Чайная плантация Хоста-чай
- Экскурсия с гидом по пещерам
- Каньон Чертовы ворота
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Увлекательное путешествие в самый большой подземный мир Сочи - легендарный Воронцовский ландшафтно-карстовый комплекс. Воронцовские пещеры — самые крупные в регионе, и, пожалуй, самые таинственные: морские обитатели, затем саблезубые тигры и пещерные медведи, а после и первобытные люди селились под этими сводами.
Изюминкой данного маршрута является не только посещение комплекса пещер, но и возможность увидеть Сочи с другой, не менее яркой стороны. Вы посетите чайную плантацию в Хоста-чай. Сама по себе плантация выглядят очень живописно и потрясает своей красотой. Интересно, что именно здесь выращивается самый северный чай в мире.
А в заключение экскурсии вы увидите самый красивый каньон Большого Сочи — «Чертовы ворота». Услышите древнюю легенду о тайне его названия, сделаете яркие, атмосферные фото.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание на маршруте
- Что не входит
- Входные билеты в пещеру и в национальный парк (имеются льготы, уточнить у гида перед бронированием)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель от Дагомыса до центра СочиЗавершение: Ваш отель от центра Сочи до Дагомыса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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