Увлекательное путешествие в самый большой подземный мир Сочи - легендарный Воронцовский ландшафтно-карстовый комплекс. Воронцовские пещеры — самые крупные в регионе, и, пожалуй, самые таинственные: морские обитатели, затем саблезубые тигры и пещерные медведи, а после и первобытные люди селились под этими сводами.

Изюминкой данного маршрута является не только посещение комплекса пещер, но и возможность увидеть Сочи с другой, не менее яркой стороны. Вы посетите чайную плантацию в Хоста-чай. Сама по себе плантация выглядят очень живописно и потрясает своей красотой. Интересно, что именно здесь выращивается самый северный чай в мире.

А в заключение экскурсии вы увидите самый красивый каньон Большого Сочи — «Чертовы ворота». Услышите древнюю легенду о тайне его названия, сделаете яркие, атмосферные фото.