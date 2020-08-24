Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Воронцовские пещеры — лабиринты загадок

В первую очередь мы отправимся в волшебное темное царство, которое столетиями создавала природа. Наслаждаясь видами и воздухом колхидского леса, пройдем ко входу в Воронцовские пещеры, которым не меньше 70 миллионов лет! Здесь вы найдете внутренние водопады, подземные реки и даже следы древнего вулкана Тетис. Местный гид расскажет об истории 📖 пещер подробнее и покажет самые причудливые сталактиты и сталагмиты.

Спуск в каньон Чертовы ворота

Две скромные реки, Западная Хоста и Восточная, сливаясь, дарят путешественникам необыкновенные пейзажи. Прозрачная вода, сквозь которую видно каменистое дно, скалы высотой до 50 метров и окружающая зелень — вы сделаете идеальные фото, искупаетесь и узнаете о тайнах сочинской природы.

А еще по пути вы узнаете историю чаеводства России на чайной плантации, сможете пообедать блюдами кавказской кухни 🥧 и продегустируете местное вино 🍷, чай и мед.

Организационные детали