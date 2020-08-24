Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Тьма тысячелетий. .. Таинственный мир Воронцовских пещер

Пройти по лабиринтам пещер, побывать на чайной плантации и вдохновиться красотами каньона

5
3 отзыва
Сергей
Сергей – Гид из Сочи
Тех, кто ценит природу и приключения, кто не любит сидеть на месте, ждет красивое 🤩 и увлекательное путешествие в окрестностях Сочи.

Вы прикоснетесь к голубой воде горных рек, ощутите мощь миллионов лет под сводами пещер и проедете по живописному серпантину.

И все это — на фоне рассказов о нашем крае.
Задать вопросОбычно отвечает за 26 мин.

Экскурсия

10 400 ₽ за всё до 8 чел.

Заказать экскурсию
Тьма тысячелетий. .. Таинственный мир Воронцовских пещер
Тьма тысячелетий. .. Таинственный мир Воронцовских пещер

Что вас ожидает

Воронцовские пещеры — лабиринты загадок
В первую очередь мы отправимся в волшебное темное царство, которое столетиями создавала природа. Наслаждаясь видами и воздухом колхидского леса, пройдем ко входу в Воронцовские пещеры, которым не меньше 70 миллионов лет! Здесь вы найдете внутренние водопады, подземные реки и даже следы древнего вулкана Тетис. Местный гид расскажет об истории 📖 пещер подробнее и покажет самые причудливые сталактиты и сталагмиты.

Спуск в каньон Чертовы ворота
Две скромные реки, Западная Хоста и Восточная, сливаясь, дарят путешественникам необыкновенные пейзажи. Прозрачная вода, сквозь которую видно каменистое дно, скалы высотой до 50 метров и окружающая зелень — вы сделаете идеальные фото, искупаетесь и узнаете о тайнах сочинской природы.

А еще по пути вы узнаете историю чаеводства России на чайной плантации, сможете пообедать блюдами кавказской кухни 🥧 и продегустируете местное вино 🍷, чай и мед.

Организационные детали

  • Начало экскурсии 🧭 из центра Сочи, Хосты или поселка Дагомыс. Начало экскурсии 🧭 из Адлера (1 тыс. рублей).
  • В стоимость не включены билеты 🎫 и экологические сборы:
    — тропа к пещере: 200 руб. взрослые, дети до 10 лет вкл. бесплатно
    — Воронцовские пещеры: 450 руб. взрослые, 300 руб. дети 7-12 лет (прогулка 👣 45 минут в сопровождении местного гида)
  • Выбирайте удобную одежду и обувь, а также возьмите с собой что-то теплое для посещения пещер и купальные принадлежности.
  • Экскурсия ⛳ проводится на комфортном 8-местном минивэне с кондиционером.
🚩 Начало и место завершения: — ваш отель, санаторий, гостевой дом
Тьма тысячелетий. .. Таинственный мир Воронцовских пещер
Тьма тысячелетий. .. Таинственный мир Воронцовских пещер
Тьма тысячелетий. .. Таинственный мир Воронцовских пещер
Тьма тысячелетий. .. Таинственный мир Воронцовских пещер
Тьма тысячелетий. .. Таинственный мир Воронцовских пещер
Тьма тысячелетий. .. Таинственный мир Воронцовских пещер
Тьма тысячелетий. .. Таинственный мир Воронцовских пещер
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Опытный профессиональный экскурсовод, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002 года. Люблю свой край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex, 8 пассажирских мест.
Написать

3 настоящих отзыва от туристов

В
24 авг 2020
Интересная и разносторонняя экскурсия. Очень внимательный гид. Удобная и просторная машина
Т
20 июл 2020
Были на экскурсии 20.07.20, все очень понравилось. Комфортно, удобно, время экскурсии выбрано отлично. Гид- Сергей много рассказал о Сочи. Машина большая и комфортная. Было все отлично, рекомендую. Спасибо Сергею.
М
9 июл 2020
Большое спасибо Сергею за экскурсию! Было очень интересно послушать об истории города, а так же о многих знаковых местах. Маршрут контрастный) сначала город Сочи, потом чайные поля, пещеры и в завершении каньон с красивейшими видами и голубой водой!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🌇Вечерние🏡Выездные#Чайная плантация🗽Достопримечательности#Воронцовские пещеры🪨Пещеры

Сергей проводит ещё 6 экскурсий

Олимпийское наследие Сочи
Цена за всё – до 8 чел.
9 100
8 часов
Олимпийское наследие Сочи
33 отзыва
Познакомиться с историей игр и полюбоваться видами в туре по прибрежному кластеру и Красной Поляне
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Цена за всё – до 8 чел.
9 100
8 часов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
57 отзывов
Увидеть город с вершин, исследовать олимпийские объекты и прокатиться на скоростной канатной дороге
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
Цена за всё – до 8 чел.
9 100
5 часов
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
15 отзывов
Посетить главные исторические и природные достопримечательности города-курорта
Сокровища Колхидского леса
Цена за всё – до 8 чел.
10 400
8 часов
Сокровища Колхидского леса
10 отзывов
Открыть загадки Волконского ущелья, увидеть 33 водопада и побывать в гостях у горцев
Мацестинский вояж
Цена за всё – до 8 чел.
9 100
4 часа
Мацестинский вояж
12 отзывов
Познакомиться с чайными традициями, посетить знаменитый источник и оценить панорамы с горы Ахун
Затерянный мир в долине Мзымты
Цена за всё – до 8 чел.
9 750
5 часов
Затерянный мир в долине Мзымты
10 отзывов
Отыскать Пасть дракона, прикоснуться к первобытной эпохе в Ахштырской пещере и посетить Скайпарк

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Обзорная экскурсия по Сочи с прогулкой на теплоходе
900
за 1 чел.
6 часов
Обзорная экскурсия по Сочи с прогулкой на теплоходе
26 отзывов
с 12-30 до 13-30 зависит от точки сбора!
Квест-экскурсия по центру Сочи
Цена за всё – до 10 чел.
4 500
2 часа
Квест-экскурсия по центру Сочи
18 отзывов
Изучить визитные карточки города пешком или на самокатах, разгадать шифры и открыть местные легенды
Абхазия — страна души
От 1 450
за 1 чел.
12 часов
Абхазия — страна души
81 отзыв
Ежедневно в 6:00
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Цена за всё – до 4 чел.
10 000
9 часов
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
28 отзывов
Центр города, Олимпийская деревня, Скайпарк, Красная Поляна и Роза Хутор за один день
Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по Сочи
900
за 1 чел.
5 часов
Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по Сочи
15 отзывов
Вторник, суббота в 13:00
Здравствуй, Абхазия!
Цена за всё – до 6 чел.
11 700
11 часов
Здравствуй, Абхазия!
92 отзыва
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи