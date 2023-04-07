Краснодарский край — идеальное место для треккинга. Большая природа здесь совсем рядом с городами: всего за несколько часов можно перезагрузиться и увидеть много интересного. Именно это ждёт вас в походе к Ажекским водопадам. Вы погуляете по буко-самшитовому лесу, посмотрите на руины древнего храма и заглянете в экопоселение. Отдохнёте телом и душой!

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Описание

Что вас ожидает

Завораживающие пейзажи

В компании профессионального инструктора вы дойдёте по буково-самшитовому лесу до Нижнего Ажекского водопада. Полюбуетесь им как снизу, так и сверху — с деревянного мостика. Затем заглянете в экопоселение и выпьете чашечку травяного чая с медом. Немного передохнув, мы отправимся к самому впечатляющему Верхнему водопаду. Расположенный в окружении скал, он покорит вас мощью и красотой. По желанию, вы сможете принять «ванны» под его струями!

Организационные детали