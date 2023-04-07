Треккинг к Ажекским водопадам

Провести день в окружении самшитового леса и увидеть каскад горных водопадов

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Ответы на вопросы
Краснодарский край — идеальное место для треккинга.

Большая природа здесь совсем рядом с городами: всего за несколько часов можно перезагрузиться и увидеть много интересного. Именно это ждёт вас в походе к Ажекским водопадам.

Вы погуляете по буко-самшитовому лесу, посмотрите на руины древнего храма и заглянете в экопоселение. Отдохнёте телом и душой!
Треккинг к Ажекским водопадам
Треккинг к Ажекским водопадам
Треккинг к Ажекским водопадам
Треккинг к Ажекским водопадам
Треккинг к Ажекским водопадам
Треккинг к Ажекским водопадам
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Завораживающие пейзажи

В компании профессионального инструктора вы дойдёте по буково-самшитовому лесу до Нижнего Ажекского водопада. Полюбуетесь им как снизу, так и сверху — с деревянного мостика. Затем заглянете в экопоселение и выпьете чашечку травяного чая с медом. Немного передохнув, мы отправимся к самому впечатляющему Верхнему водопаду. Расположенный в окружении скал, он покорит вас мощью и красотой. По желанию, вы сможете принять «ванны» под его струями!

Организационные детали

  • Треккинг стартует в посёлке Ореховка в 12 км от Сочи. Вы можете добраться до него на такси или автобусе с центрального вокзала.
  • По запросу мы можем организовать для вас трансфер. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Маршрут средней сложности. За день мы пройдём около 17 км.
  • Входные билеты в национальный парк оплачиваются отдельно — 200 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в посёлке Ореховка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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