Краснодарский край — идеальное место для треккинга.
Большая природа здесь совсем рядом с городами: всего за несколько часов можно перезагрузиться и увидеть много интересного. Именно это ждёт вас в походе к Ажекским водопадам.
Вы погуляете по буко-самшитовому лесу, посмотрите на руины древнего храма и заглянете в экопоселение. Перезагрузитесь и отдохнёте душой!
Большая природа здесь совсем рядом с городами: всего за несколько часов можно перезагрузиться и увидеть много интересного. Именно это ждёт вас в походе к Ажекским водопадам.
Вы погуляете по буко-самшитовому лесу, посмотрите на руины древнего храма и заглянете в экопоселение. Перезагрузитесь и отдохнёте душой!
Описание экскурсии
Завораживающие пейзажи
В компании профессионального инструктора вы дойдёте по буково-самшитовому лесу до Нижнего Ажекского водопада. Полюбуетесь им как снизу, так и сверху — с деревянного мостика. Затем заглянете в экопоселение и выпьете чашечку травяного чая с медом. Немного передохнув, мы отправимся к самому впечатляющему Верхнему водопаду. Расположенный в окружении скал, он покорит вас мощью и красотой. По желанию, вы сможете принять «душ» под его струями!
Организационные детали
- Треккинг стартует в посёлке Ореховка в 12 км от Сочи. Вы можете добраться до него на такси или автобусе с центрального вокзала.
- По запросу мы можем организовать для вас трансфер. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
- Маршрут средней сложности, он подойдёт для хорошо подготовленных физически путешественников. За день мы пройдём около 17 км.
- Входные билеты в национальный парк оплачиваются отдельно — 200 руб. с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Ореховка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анжелика, я родилась и выросла в Сочи. Работаю инструктором по спортивному туризму, тренером в фитнес-зале, учителем пилатеса и хатха-йоги. А ещё я основатель и идейный вдохновитель клуба путешественников с многолетним опытом походов и экскурсий. Вместе с моей командой мы с радостью поделимся с вами красотой любимого города и соседней Абхазии.
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