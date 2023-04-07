Провести день в окружении самшитового леса и увидеть каскад горных водопадов
Краснодарский край — идеальное место для треккинга.
Большая природа здесь совсем рядом с городами: всего за несколько часов можно перезагрузиться и увидеть много интересного. Именно это ждёт вас в походе к Ажекским водопадам.
Вы погуляете по буко-самшитовому лесу, посмотрите на руины древнего храма и заглянете в экопоселение. Отдохнёте телом и душой!
Большая природа здесь совсем рядом с городами: всего за несколько часов можно перезагрузиться и увидеть много интересного. Именно это ждёт вас в походе к Ажекским водопадам.
Вы погуляете по буко-самшитовому лесу, посмотрите на руины древнего храма и заглянете в экопоселение. Отдохнёте телом и душой!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Завораживающие пейзажи
В компании профессионального инструктора вы дойдёте по буково-самшитовому лесу до Нижнего Ажекского водопада. Полюбуетесь им как снизу, так и сверху — с деревянного мостика. Затем заглянете в экопоселение и выпьете чашечку травяного чая с медом. Немного передохнув, мы отправимся к самому впечатляющему Верхнему водопаду. Расположенный в окружении скал, он покорит вас мощью и красотой. По желанию, вы сможете принять «ванны» под его струями!
Организационные детали
- Треккинг стартует в посёлке Ореховка в 12 км от Сочи. Вы можете добраться до него на такси или автобусе с центрального вокзала.
- По запросу мы можем организовать для вас трансфер. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
- Маршрут средней сложности. За день мы пройдём около 17 км.
- Входные билеты в национальный парк оплачиваются отдельно — 200 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в посёлке Ореховка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика — ваша команда гидов в Сочи
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анжелика, я родилась и выросла в Сочи. Работаю инструктором по спортивному туризму, тренером в фитнес-зале, учителем пилатеса и хатха-йоги. А ещё я основатель и идейный вдохновитель клуба путешественников с многолетним опытом походов и экскурсий. Вместе с моей командой мы с радостью поделимся с вами красотой любимого города и соседней Абхазии.
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