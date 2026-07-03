Хребет Аибга — самый длинный в Красной Поляне, объединяющий три курорта. Мы поднимемся по канатной дороге, увидим вершину Каменный столб и отправимся к четырём другим пикам. На перевале Седой нас ждёт цветущее разнотравье.
Здесь устроим привал с чаем и панорамными видами на Кавказский и Гагрский хребты, а в ясный день — даже на Чёрное море!
Здесь устроим привал с чаем и панорамными видами на Кавказский и Гагрский хребты, а в ясный день — даже на Чёрное море!
Описание экскурсииХребет Аибга — самый длинный хребет в Красной Поляне, на котором расположились три курорта: сама Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Альпика. К началу маршрута мы поднимемся на канатной дороге Альпика и с вершины увидим самую высокую точку хребта — Каменный столб. Справа будут ещё четыре вершины — туда мы и отправимся. Перевал Седой и вершина Седая Мы пойдём в сторону курорта Красная Поляна, где увидим четыре вершины. А на перевале мы увидим разные цветы в зависимости от сезона, например, в июне весь перевал усыпан ветреницей! Здесь мы сделаем привал, пообедаем с прекрасным видом на весь хребет Аибга, а я угощу вас вкусным краснополянским чаем. С северной стороны Аибги нам откроется вид на Кавказский хребет и его вершины. На южном склоне протянулся Гагрский хребет, и в ясную погоду здесь можно увидеть Чёрное море. Альпийские луга и рододендрон кавказский Весь маршрут проходит по альпийским лугам, где каждый месяц происходит постоянная смена растительности. В начале июня здесь самое большое количество первоцветов, рододендрон кавказский белый и розовый, рябчик широколистный (чёрный тюльпан), ветреница и другие. В августе созревает черника, а в сентябре альпийские луга покрывают крокусы. Важная информация: Протяжённость маршрут составляет 7-8 км. туда-обратно, набор высоты — 200-300 метров. Форма одежды: удобная закрытая обувь, желательно брюки (лосины) и футболка с длинным рукавом. С собой возьмите ветровку (флиску). Воду и перекус берём с собой.
Поход проходит в среду и воскресенье с 10.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хребет Аибга
- Перевал Седой и вершина Седая (Аибга III)
- Вершины Каменный столб, Чёрная Пирамида
- Кавказский хребет и вершины трёхтысячники
- Гагрский хребет и Чёрное море в ясную погоду
Что включено
- Услуги гида
- Треккинговые палки
- Краснополянский чай
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу: 2000 руб. - взрослый, 1200 руб. - детский
- Билет в Национальный парк: 300 руб. взрослый
- Трансфер до места начала экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция канатных дорог Газпром Альпика, Олимпийская 24, Эстосадок
Завершение: Станция канатных дорог Альпика
Когда и сколько длится?
Когда: Поход проходит в среду и воскресенье с 10.00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Протяжённость маршрут составляет 7-8 км туда-обратно, набор высоты - 200-300 метров
- Форма одежды: удобная закрытая обувь, желательно брюки (лосины) и футболка с длинным рукавом. С собой возьмите ветровку (флиску)
- Воду и перекус берём с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Ходила в поход с Аланом и Олесей второй раз. Осенью ходила на карниз, а 1 июля с племянником отправились на перевал Седой. Алан и Олеся учитывали пожелания туристов в группе,
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Т
Ходила 24.09. в группе с Аланом и Олесей на горный хребет Аигба, очень повезло что выбоала этих инструкторов опытные и внимательные. Невероятно красивый маршрут. Для меня это впервые,пройти по горвм,
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А
Отличная экскурсия!
В группе два гида: это позволяет каждому идти в своём темпе. Сами гиды очень внимательные и заботливые: кому сложно преодолевать довольно крутые спуски или подъёмы, гиды помогут добраться.
Потрясающие виды!
В группе два гида: это позволяет каждому идти в своём темпе. Сами гиды очень внимательные и заботливые: кому сложно преодолевать довольно крутые спуски или подъёмы, гиды помогут добраться.
Потрясающие виды!
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М
Классный маршрут, величие гор завораживает 🏔🤩 отличный способ полностью перезагрузится и преодоления собственных страхов. Отдельная благодарность Алану, что провёл нас по всем трём вершинам и не дал отступить назад😃
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h
Потрясающий поход! Красота невероятная! Спасибо гиду Олесе, которая обладает самыми лучшими человеческими качествами: эмпатия, внимание и забота!
Обязательно пойду в следующий поход!
Обязательно пойду в следующий поход!
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Е
Очень впечатлена походом. Прежде всего величием гор. Тут, думаю, никого не удивить. Но не меньше впечатлений от людец. Прежде всего, поразил Алан- повел в горы одну по групповому тарифу. Обьяснил-
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