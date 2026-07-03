Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Хребет Аибга — самый длинный в Красной Поляне, объединяющий три курорта. Мы поднимемся по канатной дороге, увидим вершину Каменный столб и отправимся к четырём другим пикам. На перевале Седой нас ждёт цветущее разнотравье.



Здесь устроим привал с чаем и панорамными видами на Кавказский и Гагрский хребты, а в ясный день — даже на Чёрное море! 5 11 отзывов

Алан Ваш гид в Сочи Задать вопрос Групповая экскурсия 4000 ₽ за человека 5 11 отзывов 6 часов 1-8 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Хребет Аибга — самый длинный хребет в Красной Поляне, на котором расположились три курорта: сама Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Альпика. К началу маршрута мы поднимемся на канатной дороге Альпика и с вершины увидим самую высокую точку хребта — Каменный столб. Справа будут ещё четыре вершины — туда мы и отправимся. Перевал Седой и вершина Седая Мы пойдём в сторону курорта Красная Поляна, где увидим четыре вершины. А на перевале мы увидим разные цветы в зависимости от сезона, например, в июне весь перевал усыпан ветреницей! Здесь мы сделаем привал, пообедаем с прекрасным видом на весь хребет Аибга, а я угощу вас вкусным краснополянским чаем. С северной стороны Аибги нам откроется вид на Кавказский хребет и его вершины. На южном склоне протянулся Гагрский хребет, и в ясную погоду здесь можно увидеть Чёрное море. Альпийские луга и рододендрон кавказский Весь маршрут проходит по альпийским лугам, где каждый месяц происходит постоянная смена растительности. В начале июня здесь самое большое количество первоцветов, рододендрон кавказский белый и розовый, рябчик широколистный (чёрный тюльпан), ветреница и другие. В августе созревает черника, а в сентябре альпийские луга покрывают крокусы. Важная информация: Протяжённость маршрут составляет 7-8 км. туда-обратно, набор высоты — 200-300 метров. Форма одежды: удобная закрытая обувь, желательно брюки (лосины) и футболка с длинным рукавом. С собой возьмите ветровку (флиску). Воду и перекус берём с собой.

Поход проходит в среду и воскресенье с 10.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Хребет Аибга

Перевал Седой и вершина Седая (Аибга III)

Вершины Каменный столб, Чёрная Пирамида

Кавказский хребет и вершины трёхтысячники

Гагрский хребет и Чёрное море в ясную погоду Что включено Услуги гида

Треккинговые палки

Краснополянский чай Что не входит в цену Билет на канатную дорогу: 2000 руб. - взрослый, 1200 руб. - детский

Билет в Национальный парк: 300 руб. взрослый

Трансфер до места начала экскурсии Где начинаем и завершаем? Начало: Станция канатных дорог Газпром Альпика, Олимпийская 24, Эстосадок Завершение: Станция канатных дорог Альпика Когда и сколько длится? Когда: Поход проходит в среду и воскресенье с 10.00 Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Важная информация Протяжённость маршрут составляет 7-8 км туда-обратно, набор высоты - 200-300 метров

Форма одежды: удобная закрытая обувь, желательно брюки (лосины) и футболка с длинным рукавом. С собой возьмите ветровку (флиску)

Воду и перекус берём с собой Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.