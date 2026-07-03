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Треккинг по хребту Аибга на перевал Седой

Хребет Аибга — самый длинный в Красной Поляне, объединяющий три курорта. Мы поднимемся по канатной дороге, увидим вершину Каменный столб и отправимся к четырём другим пикам. На перевале Седой нас ждёт цветущее разнотравье.

Здесь устроим привал с чаем и панорамными видами на Кавказский и Гагрский хребты, а в ясный день — даже на Чёрное море!
5
11 отзывов
Треккинг по хребту Аибга на перевал Седой
Треккинг по хребту Аибга на перевал Седой
Треккинг по хребту Аибга на перевал Седой

Описание экскурсии

Хребет Аибга — самый длинный хребет в Красной Поляне, на котором расположились три курорта: сама Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Альпика. К началу маршрута мы поднимемся на канатной дороге Альпика и с вершины увидим самую высокую точку хребта — Каменный столб. Справа будут ещё четыре вершины — туда мы и отправимся. Перевал Седой и вершина Седая Мы пойдём в сторону курорта Красная Поляна, где увидим четыре вершины. А на перевале мы увидим разные цветы в зависимости от сезона, например, в июне весь перевал усыпан ветреницей! Здесь мы сделаем привал, пообедаем с прекрасным видом на весь хребет Аибга, а я угощу вас вкусным краснополянским чаем. С северной стороны Аибги нам откроется вид на Кавказский хребет и его вершины. На южном склоне протянулся Гагрский хребет, и в ясную погоду здесь можно увидеть Чёрное море. Альпийские луга и рододендрон кавказский Весь маршрут проходит по альпийским лугам, где каждый месяц происходит постоянная смена растительности. В начале июня здесь самое большое количество первоцветов, рододендрон кавказский белый и розовый, рябчик широколистный (чёрный тюльпан), ветреница и другие. В августе созревает черника, а в сентябре альпийские луга покрывают крокусы. Важная информация: Протяжённость маршрут составляет 7-8 км. туда-обратно, набор высоты — 200-300 метров. Форма одежды: удобная закрытая обувь, желательно брюки (лосины) и футболка с длинным рукавом. С собой возьмите ветровку (флиску). Воду и перекус берём с собой.

Поход проходит в среду и воскресенье с 10.00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хребет Аибга
  • Перевал Седой и вершина Седая (Аибга III)
  • Вершины Каменный столб, Чёрная Пирамида
  • Кавказский хребет и вершины трёхтысячники
  • Гагрский хребет и Чёрное море в ясную погоду
Что включено
  • Услуги гида
  • Треккинговые палки
  • Краснополянский чай
Что не входит в цену
  • Билет на канатную дорогу: 2000 руб. - взрослый, 1200 руб. - детский
  • Билет в Национальный парк: 300 руб. взрослый
  • Трансфер до места начала экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция канатных дорог Газпром Альпика, Олимпийская 24, Эстосадок
Завершение: Станция канатных дорог Альпика
Когда и сколько длится?
Когда: Поход проходит в среду и воскресенье с 10.00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Протяжённость маршрут составляет 7-8 км туда-обратно, набор высоты - 200-300 метров
  • Форма одежды: удобная закрытая обувь, желательно брюки (лосины) и футболка с длинным рукавом. С собой возьмите ветровку (флиску)
  • Воду и перекус берём с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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1
М
Ходила в поход с Аланом и Олесей второй раз. Осенью ходила на карниз, а 1 июля с племянником отправились на перевал Седой. Алан и Олеся учитывали пожелания туристов в группе,
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показали нам невероятные красоты летних гор и подарили массу позитивных впечатлений. Если будет возможность, с удовольствием снова пойду с ними в поход!
P. S. Краснополянский чай с прекрасными видами - это нечто особенное:))

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Т
Ходила 24.09. в группе с Аланом и Олесей на горный хребет Аигба, очень повезло что выбоала этих инструкторов опытные и внимательные. Невероятно красивый маршрут. Для меня это впервые,пройти по горвм,
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временами было непросто,но Олеся всегда проявляла заботу и подсказывала,как лучше пройти. По окончании маршрута в награду получила массу положительных эмоций,фото осенних,красочных гор. Олеся сделала всем прекрасные фото на память,потрясающие кадры маршрута. Благодаря Алану т и Олесе я увидела роскошную осень в горах Красной Поляны. Желаю процветания гидам!!!

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А
Отличная экскурсия!
В группе два гида: это позволяет каждому идти в своём темпе. Сами гиды очень внимательные и заботливые: кому сложно преодолевать довольно крутые спуски или подъёмы, гиды помогут добраться.
Потрясающие виды!
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Не самый лёгкий маршрут для новичков, зато уже на перевале тебе нальют вкуснейший травяной чай, и ты сможешь перекусить и перевести дух.
Экскурсия понравилась, впечатлений на всю жизнь. Советуем посетить эту экскурсию, если вы любите покорять горные вершины и не боитесь высоты

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М
Классный маршрут, величие гор завораживает 🏔🤩 отличный способ полностью перезагрузится и преодоления собственных страхов. Отдельная благодарность Алану, что провёл нас по всем трём вершинам и не дал отступить назад😃
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h
Потрясающий поход! Красота невероятная! Спасибо гиду Олесе, которая обладает самыми лучшими человеческими качествами: эмпатия, внимание и забота!
Обязательно пойду в следующий поход!
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Е
Очень впечатлена походом. Прежде всего величием гор. Тут, думаю, никого не удивить. Но не меньше впечатлений от людец. Прежде всего, поразил Алан- повел в горы одну по групповому тарифу. Обьяснил-
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раз поход доджен был состояться, он должен быть вне зависимости от выгоды. И это в наши- то дни. Просто ПОРАЗИТЕЛЬНО! Ну и отношение- внимательность, учет возможностей. Чай!!! И, конечно, общение. Еще поразил молодой человек- Кирилл, который просто бежал в горы, как сказал, попить кофе и сновп вниз. Вот это да!

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