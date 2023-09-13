Треккинг к вершинам хребта Аибга

Прогуляться среди облаков и влюбиться в природу трех горных курортов Сочи
Это несложный, но однозначно самый красивый и зрелищный маршрут в окрестностях Красной Поляны.

Вы полюбуетесь панорамными видами трех сочинских курортов, пройдете по цветущим альпийским лугам и сыграете в снежки в любое время года.

Согреетесь травяным чаем на горном карнизе, встретите диких животных и покорите вершину Черная пирамида.
5
7 отзывов
Треккинг к вершинам хребта Аибга
Треккинг к вершинам хребта Аибга
Треккинг к вершинам хребта Аибга
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Хребет Аибга: дорога в сердце Кавказа

Наше приключение начнется с подъема по канатной дороге курорта Роза Хутор: пролетев над горными ландшафтами, вы окажетесь у хребта Аибга, по которому пройдет наш маршрут. Мы пересечем альпийские луга, усеянные цветущими рододендронами, поймаем в объективы захватывающие дух панорамы Главного Кавказского хребта, массивов Ачишхо, Псеашхо, Аишхо и Чёрного моря. На скальном карнизе с головокружительным видом на горные пики и олимпийские объекты утроим привал с чаем из ароматных трав. А после поиграем в снежки на нерастаявшем снежнике, пройдем между четырьмя пиками хребта Аибга и, если повезет, встретим на пути здешних обитателей — стадо диких серн.

Приключения на высоте

Если вы будет чувствовать в себе достаточно сил и решимости, то можете продолжить путь и в компании опытного гида-инструктора по оборудованной тропе виа-феррата подняться на одну из вершин хребта Аибга — Черную пирамиду. Любители острых ощущений также смогут опробовать самый длинный в горах России зип-лайн: мчаться навстречу горизонту среди склонов Кавказских гор — от одной мысли об этом бегут мурашки! Обратно, к подножию хребта, мы спустимся по канатке, любуясь с высоты роскошными панорамами в лучах закатного солнца.

Кому подойдет поход

Наш маршрут не предполагает сложных подъемов и спусков. Его осилят путешественники любого возраста, поэтому можно отправиться в горы всей семьей.

Организационные детали

  • Важно позаботиться о спортивной обуви, взять с собой ветровку/дождевик, бутылочку воды и перекус (по желанию)
  • В стоимость экскурсии входят аптечка и травяной чай
  • Отдельно оплачивается билет на канатную дорогу к старту маршрута (стоимость около 1450 руб. в зависимости от сезона)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Красная Поляна или Роза хутор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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1
Д
13 сен 2023
Трекинг прошел идеально. Нам повезло увидеть красоту гор и ощутить разные эмоции от перепада погоды в горах: от солнца до снега (и это в середине сентября). Александр прекрасный рассказчик и
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собеседник, с ним было очень комфортно всю дорогу. С момента бронирования был всегда на связи, отвечал на вопросы и оказывал помощь. Однозначно рекомендую трекинг в компании Александра. У нас остались только положительные эмоции и много красивых фотографий.

О
4 сен 2023
Экскурсия началась, прямо скажем, в экстремальных погодных условиях. В горах нас застал ливень с грозой и молнией!!! К сожалению, пришлось спускаться с горы. Казалось, что день безвозвратно пропал!!! Но мы
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с гидомрешили не унывать! Приняли решение продолжить нашу экскурсию на другой горе. Переждали непогоду за вкусным чаем и отправились гулять по горам. Не даром говорят, что лучше гор могут быть только горы!!! Нам открылись потрясающие виды, которые хотелось снимать и снимать на фото! Дышать этим великолепным воздухом! День удался на славу, за что огромное спасибо Александру!!!

Е
22 авг 2023
Сегодня мы прошли путь по хребтам Аибги. Потрясающие виды на вершины, чистый воздух, неторопливый треккинг - то, что нужно, чтобы начать знакомство с курортом и национальным парком.
Ребята выбрали отличный маршрут,
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подойдёт и не самым подготовленным. Рекомендуем взять палки, они помогут распределить нагрузку, т. к. в общей сложности идти около 7 часов:)
Нашим гидом был Добрыня (мы назвали его Капитан Добрый). Супер позитивный парень, лёгкий в общении, внимательный. Мы шли в своём темпе, никуда не торопились, собрали чернику:) И ещё он - отличный фотограф)).
В общем, мы отлично провели этот день в хорошей компании.
Спасибо!

Сегодня мы прошли путь по хребтам Аибги. Потрясающие виды на вершины, чистый воздух, неторопливый треккинг -Сегодня мы прошли путь по хребтам Аибги. Потрясающие виды на вершины, чистый воздух, неторопливый треккинг -Сегодня мы прошли путь по хребтам Аибги. Потрясающие виды на вершины, чистый воздух, неторопливый треккинг -Сегодня мы прошли путь по хребтам Аибги. Потрясающие виды на вершины, чистый воздух, неторопливый треккинг -Сегодня мы прошли путь по хребтам Аибги. Потрясающие виды на вершины, чистый воздух, неторопливый треккинг -Сегодня мы прошли путь по хребтам Аибги. Потрясающие виды на вершины, чистый воздух, неторопливый треккинг -Сегодня мы прошли путь по хребтам Аибги. Потрясающие виды на вершины, чистый воздух, неторопливый треккинг -
Екатерина
18 июля 2023
Одна из запоминающихся экскурсий нашего отдыха. Нашим гидом был Алексей, были вдвоем с мужем, мы неподготовленные. До конца маршрута мы не дошли, слава богу не стали рисковать, а то бы не спустились наверно. Алексей шел с нами в нашем темпе, фотографировал нас. Теперь цель подготовить себя к следующим походам.
Ну и обязательно для похода трекинговая обувь, палки для спусков спасали
Одна из запоминающихся экскурсий нашего отдыха. Нашим гидом был Алексей, были вдвоем с мужем, мы неподготовленные.Одна из запоминающихся экскурсий нашего отдыха. Нашим гидом был Алексей, были вдвоем с мужем, мы неподготовленные.Одна из запоминающихся экскурсий нашего отдыха. Нашим гидом был Алексей, были вдвоем с мужем, мы неподготовленные.Одна из запоминающихся экскурсий нашего отдыха. Нашим гидом был Алексей, были вдвоем с мужем, мы неподготовленные.
С
28 июля 2022
Необычная, достаточно сложная для неподготовленного человека экскурсия. Но она того стоит!!! Проверка своих собственных возможностей. Спасибо гиду Алексею - шли в удобном для нас темпе, с частыми привалами. Рекомендую всем!
Необычная, достаточно сложная для неподготовленного человека экскурсия. Но она того стоит!!! Проверка своих собственных возможностей. СпасибоНеобычная, достаточно сложная для неподготовленного человека экскурсия. Но она того стоит!!! Проверка своих собственных возможностей. СпасибоНеобычная, достаточно сложная для неподготовленного человека экскурсия. Но она того стоит!!! Проверка своих собственных возможностей. СпасибоНеобычная, достаточно сложная для неподготовленного человека экскурсия. Но она того стоит!!! Проверка своих собственных возможностей. СпасибоНеобычная, достаточно сложная для неподготовленного человека экскурсия. Но она того стоит!!! Проверка своих собственных возможностей. Спасибо
М
15 июля 2021
Ходили по хребту Аибга с гидом Алексеем. Очень понравилось, особенно чаек от гида - то что надо, во время перекуса на вершине горы. Скучать не пришлось - мало того, что
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виды потрясающие, так еще и Алексей подбадривал всех своими шуточками, так что шли весело. Как бонус - получили отличные фотографии всей нашей команды, которые Алексей делал во время всего путешествия с самых разных ракурсов! Получились прекрасные воспоминания.

А
24 окт 2020
Отличный трекинг! Виды Кавказского хребта впечатляют. Спасибо Александру за насыщенный день!

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