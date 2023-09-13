Наше приключение начнется с подъема по канатной дороге курорта Роза Хутор: пролетев над горными ландшафтами, вы окажетесь у хребта Аибга, по которому пройдет наш маршрут. Мы пересечем альпийские луга, усеянные цветущими рододендронами, поймаем в объективы захватывающие дух панорамы Главного Кавказского хребта, массивов Ачишхо, Псеашхо, Аишхо и Чёрного моря. На скальном карнизе с головокружительным видом на горные пики и олимпийские объекты утроим привал с чаем из ароматных трав. А после поиграем в снежки на нерастаявшем снежнике, пройдем между четырьмя пиками хребта Аибга и, если повезет, встретим на пути здешних обитателей — стадо диких серн.
Приключения на высоте
Если вы будет чувствовать в себе достаточно сил и решимости, то можете продолжить путь и в компании опытного гида-инструктора по оборудованной тропе виа-феррата подняться на одну из вершин хребта Аибга — Черную пирамиду. Любители острых ощущений также смогут опробовать самый длинный в горах России зип-лайн: мчаться навстречу горизонту среди склонов Кавказских гор — от одной мысли об этом бегут мурашки! Обратно, к подножию хребта, мы спустимся по канатке, любуясь с высоты роскошными панорамами в лучах закатного солнца.
Кому подойдет поход
Наш маршрут не предполагает сложных подъемов и спусков. Его осилят путешественники любого возраста, поэтому можно отправиться в горы всей семьей.
Организационные детали
Важно позаботиться о спортивной обуви, взять с собой ветровку/дождевик, бутылочку воды и перекус (по желанию)
В стоимость экскурсии входят аптечка и травяной чай
Отдельно оплачивается билет на канатную дорогу к старту маршрута (стоимость около 1450 руб. в зависимости от сезона)
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дарья
13 сен 2023
Трекинг прошел идеально. Нам повезло увидеть красоту гор и ощутить разные эмоции от перепада погоды в горах: от солнца до снега (и это в середине сентября). Александр прекрасный рассказчик и читать дальше
собеседник, с ним было очень комфортно всю дорогу. С момента бронирования был всегда на связи, отвечал на вопросы и оказывал помощь. Однозначно рекомендую трекинг в компании Александра. У нас остались только положительные эмоции и много красивых фотографий.
О
Ольга
4 сен 2023
Экскурсия началась, прямо скажем, в экстремальных погодных условиях. В горах нас застал ливень с грозой и молнией!!! К сожалению, пришлось спускаться с горы. Казалось, что день безвозвратно пропал!!! Но мы читать дальше
с гидомрешили не унывать! Приняли решение продолжить нашу экскурсию на другой горе. Переждали непогоду за вкусным чаем и отправились гулять по горам. Не даром говорят, что лучше гор могут быть только горы!!! Нам открылись потрясающие виды, которые хотелось снимать и снимать на фото! Дышать этим великолепным воздухом! День удался на славу, за что огромное спасибо Александру!!!
Е
Елена
22 авг 2023
Сегодня мы прошли путь по хребтам Аибги. Потрясающие виды на вершины, чистый воздух, неторопливый треккинг - то, что нужно, чтобы начать знакомство с курортом и национальным парком. Ребята выбрали отличный маршрут, читать дальше
подойдёт и не самым подготовленным. Рекомендуем взять палки, они помогут распределить нагрузку, т. к. в общей сложности идти около 7 часов:) Нашим гидом был Добрыня (мы назвали его Капитан Добрый). Супер позитивный парень, лёгкий в общении, внимательный. Мы шли в своём темпе, никуда не торопились, собрали чернику:) И ещё он - отличный фотограф)). В общем, мы отлично провели этот день в хорошей компании. Спасибо!
Екатерина
18 июля 2023
Одна из запоминающихся экскурсий нашего отдыха. Нашим гидом был Алексей, были вдвоем с мужем, мы неподготовленные. До конца маршрута мы не дошли, слава богу не стали рисковать, а то бы не спустились наверно. Алексей шел с нами в нашем темпе, фотографировал нас. Теперь цель подготовить себя к следующим походам. Ну и обязательно для похода трекинговая обувь, палки для спусков спасали
С
Светлана
28 июля 2022
Необычная, достаточно сложная для неподготовленного человека экскурсия. Но она того стоит!!! Проверка своих собственных возможностей. Спасибо гиду Алексею - шли в удобном для нас темпе, с частыми привалами. Рекомендую всем!
М
Мария
15 июля 2021
Ходили по хребту Аибга с гидом Алексеем. Очень понравилось, особенно чаек от гида - то что надо, во время перекуса на вершине горы. Скучать не пришлось - мало того, что читать дальше
виды потрясающие, так еще и Алексей подбадривал всех своими шуточками, так что шли весело. Как бонус - получили отличные фотографии всей нашей команды, которые Алексей делал во время всего путешествия с самых разных ракурсов! Получились прекрасные воспоминания.
А
Алексей
24 окт 2020
Отличный трекинг! Виды Кавказского хребта впечатляют. Спасибо Александру за насыщенный день!