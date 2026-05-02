Поплавать на сапах или в море, отобедать в легендарном ресторане и полетать над краем пропасти
Целый день мы будем отдыхать душой и телом! Посетим старинные замки, наплаваемся в море, повизжим над пропастью и вкусно поедим на побережье. Я покажу вам Абхазию с неожиданной стороны — без толп туристов, красивую, яркую и незабываемую.
Из Сочи на комфортабельном автомобиле пересекаем границу и первым делом едем любоваться Белыми скалами (их еще называют абхазскими Памуккале). Я сварю вам вкусный кофе в турке и угощу круассанами.
Гагра курортная
А теперь отправимся на смотровую площадку, откуда полюбуемся красивым видом на Гагру. Спустимся ниже и познакомимся с главными достопримечательностями города. Увидим замок самого принца Ольденбургского, который в далеком 1903 году основал курорт. Пообедаем в ресторане, а затем посетим заброшенный Зимний театр и знаменитую Колоннаду.
Захватывающие дух панорамы
Нас ждет высокогорная смотровая Мамзышха. На краю пропасти стоят качели, на которых мы будем летать и визжать. Продолжим путешествие, прокатившись на колесе обозрения. Но не спешите расслабляться — кабинки в нем с полностью прозрачным полом.
По дороге домой
В завершении нас ждет купание в море и плавание на сапах (только с июня по август). По пути мы можем заехать на местный рынок за фруктами и лакомствами. В зимний сезон (с декабря по февраль) заглянем в мандариновые сады и попробуем плоды прямо с дерева.
Организационные детали
Экскурсионная часть проходит на территории Абхазии
Заберу вас от места проживания (Сочи, Адлер) и потом привезу обратно
Путешествие проходит на моей машине Kia Rio X-Line
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Сочи или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 504 туристов
Меня зовут Жанна, работаю гидом с 2018 года, провожу индивидуальные туры по Сочи, Абхазии и Красной Поляне. У меня есть авторские маршруты, которые вы не встретите на просторах интернета. Водительский стаж 11 лет, в прошлом занималась автоспортом. Сделаю один день вашего отдыха самым незабываемым.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
2
3
–
2
1
1
1
В
Вера
Большое спасибо гиду Виталику, за интересную экскурсию. Приятное общение, много рассказывал об истории того или иного объекта, подстраивал экскурсию под мои предпочтения. Водит машину максимально безопасно. Рекомендую организатора Жанну и гида Виталия.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
A
Anna
Экскурсию проводил Виталий. Машина хорошая, кондиционер работал. Экскурсовод очень внимательный, менял маршрут в зависимости от моих интересов и пожеланий. Информации поступило от него очень много, все в легкой форме беседы. Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
Замечательная экскурсия! Узнали много нового и интересного, увезли огромную коллекцию чудесных фотографий. Жанна - отличный водитель, весь день в поездке было спокойно и комфортно. Увлечённо рассказывала факты и легенды в читать дальшеуменьшить
каждом пункте наших остановок, поэтому было вдвойне интересней очутиться в каждом из мест. Жаль, что не получилось покататься на лодках, но зато мы чудесно провели время на берегу моря в окружении пенных брызг и белых скал, выбрав данный пункт остановки из нескольких вариантов, предложенных гидом на замену. Благодарю за экскурсию и море впечатлений, которые будут согревать меня долгими сибирскими зимними вечерами)
Вам был полезен этот отзыв?
К
Ксения
Приятная экскурсия, очень удобно то, что старт прямо от отеля. Интересно было узнать факты об Абхазии от Жанны, очень красивое место для купания с чистой водой, в отличии от Адлера, читать дальшеуменьшить
потрясающая природа Абхазии, красивые локации. По нашему запросу Жанна привезла нас пообедать в аутентичное место с потрясающей едой, это мероприятие и купание сделало всю поездку. К Жанне, как к экскурсоводу, вопросов вообще нет. Но сама Абхазия оставила слегка удручающее впечатление - развалины, не совсем приветливые местные жители, нам показалось всё очень уныло.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Атмосферное путешествие в Абхазию, а точнее в Гагру и её окрестности. Жанна великолепный рассказчик и собеседник. Экскурсия началась с белых скал, где Жанна сварила кофе. Солнце, морская волна, свежесваренный кофе читать дальшеуменьшить
и отсутствие людей, что может быть лучше для доброго утра)), затем мы поехали по смотровым площадкам и по заброшенным старинным зданиям, каждое из которых имеет свою историю и свою легенду. Также мы заехали на плантацию с мандариновыми деревьями, наелись мандарин и в конце экскурсии было нерграниченное время для прогулки по набережной в центре Гагры, где расположено колесо обозрения. С погодой повезло,было тепло и солнечно. Единственное в феврале мало работающих кафе и выбрать где пообедать не получилось, но в Абхазию я ехала не за едой, а за положительными эмоциями и я их получила. Спасибо Жанне за великолепный день!
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Брали экскурсию в октябре 2022, погода была пасмурная, но без дождя (повезло). Экскурсия началась с прекрасных видов на пляже Белые камни (и кофе от гида Жанны) ☺. Очень вкусно и приятно… читать дальшеуменьшить
Маршрут не избитый, много красивых и необычных видов. Открыла для себя новую Абхазию. . Летом планирую ещё☺ А главное, индивидуально!!! Сколько хочешь столько и гуляй, никого не ждём, никто нас не гонит. Очень комфортно… Ну и конечно вино☺ прекрасную винодельню показала нам. . Жанна, Благодарю за прекрасно проведённый день☀!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Авторская индивидуальная вайб-экскурсия в Абхазию»