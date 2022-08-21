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Описание
Что вас ожидает
В море на каяках
Из Сочи на комфортабельном автомобиле пересекаем границу и первым делом едем любоваться Белыми скалами (их еще называют абхазскими Памуккале). А впереди нас ждет 20-минутное плавание на полностью прозрачных каяках, встреча с дельфинами и купание на одном из самых чистых пляжей Абхазии. Вас никто не будет торопить, и вы сможете вдоволь насладиться моментом.
С октября по май, когда кататься на каяках холодно, мы поедем любоваться Белыми скалами, их еще называют Абхазским Памуккале. Я сварю вам вкусный кофе в турке, угощу круассанами. Будем любоваться морем и ждать встречи с дельфинами на одном из самых чистых пляжах Абхазии. Вас никто не будет торопить и вы насладитесь моментом.
Гагра курортная
А теперь отправимся на смотровую площадку, откуда полюбуемся красивым видом на Гагру. Спустимся ниже и познакомимся с главными достопримечательностями города. Увидим замок самого принца Ольденбургского, который в далеком 1903 году основал курорт. Пообедаем в легендарном ресторане Гагрипш, где трапезничал сам Сталин. А затем посетим заброшенный Зимний театр и знаменитую Колоннаду.
Захватывающие дух панорамы
Выезжаем из города и отправляемся в красивейший заброшенный пансионат «Скала». Там находится удивительный балкон Джульетты — берите с собой нарядные платья и доставайте телефоны: сделаем атмосферные фото. Далее нас ждет высокогорная смотровая Мамзышха. На краю пропасти стоят качели, на которых мы будем летать и визжать. А завершим путешествие, прокатившись на колесе обозрения. Но не спешите расслабляться — кабинки в нем с полностью прозрачным полом. Наконец, пришло время возвращаться домой.
Организационные детали
Заберу вас от места проживания (Сочи, Адлер) и потом привезу обратно
Путешествие проходит на моей машине Kia Rio X-Line
Дополнительные расходы
Плавание на каяке — 300 руб. за 20 мин (за 2 человека)
Вход в замок принца Ольденбургского — 150 руб.
Качели над пропастью — 500 руб.
Колесо обозрения — 350 руб. (обычная кабинка), 500 руб. (кабинка с прозрачным полом)
Обед в ресторане «Гагрипш» — опционально
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Сочи
Меня зовут Жанна, работаю гидом с 2018 года, провожу индивидуальные туры по Сочи, Абхазии и Красной Поляне. У меня есть авторские маршруты, которые вы не встретите на просторах интернета. Водительский стаж 11 лет, в прошлом занималась автоспортом. Сделаю один день вашего отдыха самым незабываемым.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
21 авг 2022
Очень душевная экскурсия, если Вы хотите и поплавать, и посетить заброшенные, колоритные здания, и прокатится на колесе обозрения! Время пролетает незаметно, а по итогу у Вас море впечатлений и фотографий (в этом Жанна поможет). И ещё вы познакомитесь с Гагрой, старой и новой, Жанна интересно расскажет о прошлом и настоящем Абхазии. Рекомендую тем, кто хочет от поездки получить немного релакса и много фото📸
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Татьяна
21 авг 2022
Очень понравилась экскурсия! Спасибо Жанне за интересные рассказы, за потрясающие дух локации (качели над пропастью вызвали полный восторг), за исполнение наших желаний (мы попросились в винодельню и нас тут же отвезли), за потрясающие фотографии!!!
Анна-Мария
1 авг 2022
Отличная поездка! Лёгкое сопровождение, интересные локации, эпизодические вкрапления исторических фактов, без перегрузки. Жанна – приятная девушка и отличный водитель. А ещё, по совместительству, хороший фотограф, благодаря чему у меня есть отличные фотографии из поездки!