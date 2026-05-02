Целый день мы будем отдыхать душой и телом! Посетим старинные замки, наплаваемся в море, повизжим над пропастью и вкусно поедим на побережье. Я покажу вам Абхазию с неожиданной стороны — без толп туристов, красивую, яркую и незабываемую.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Начало пути

Из Сочи на комфортабельном автомобиле пересекаем границу и первым делом едем любоваться Белыми скалами (их еще называют абхазскими Памуккале). Я сварю вам вкусный кофе в турке и угощу круассанами.

Гагра курортная

А теперь отправимся на смотровую площадку, откуда полюбуемся красивым видом на Гагру. Спустимся ниже и познакомимся с главными достопримечательностями города. Увидим замок самого принца Ольденбургского, который в далеком 1903 году основал курорт. Пообедаем в ресторане, а затем посетим заброшенный Зимний театр и знаменитую Колоннаду.

Захватывающие дух панорамы

Нас ждет высокогорная смотровая Мамзышха. На краю пропасти стоят качели, на которых мы будем летать и визжать. Продолжим путешествие, прокатившись на колесе обозрения. Но не спешите расслабляться — кабинки в нем с полностью прозрачным полом.

По дороге домой

В завершении нас ждет купание в море и плавание на сапах (только с июня по август). По пути мы можем заехать на местный рынок за фруктами и лакомствами. В зимний сезон (с декабря по февраль) заглянем в мандариновые сады и попробуем плоды прямо с дерева.

Организационные детали

Экскурсионная часть проходит на территории Абхазии

Заберу вас от места проживания (Сочи, Адлер) и потом привезу обратно

Путешествие проходит на моей машине Kia Rio X-Line

Дополнительные расходы

Плавание на каяке — от 500 ₽

Качели над пропастью — 500 ₽

Колесо обозрения — 350 ₽ (обычная кабинка), 500 ₽ (кабинка с прозрачным полом)

Обед в кафе — опционально

Пересечение границы