Авторская вайб-экскурсия в Абхазию

Поплавать на прозрачных каяках, отобедать в легендарном ресторане и полетать над краем пропасти

5
3 отзыва
Целый день мы будем отдыхать душой и телом! Посетим старинные замки, наплаваемся в море, повизжим над пропастью и вкусно поедим на побережье. Я покажу вам Абхазию с неожиданной стороны — без толп туристов, красивую, яркую и незабываемую.
Авторская вайб-экскурсия в Абхазию
Авторская вайб-экскурсия в Абхазию
Авторская вайб-экскурсия в Абхазию
Авторская вайб-экскурсия в Абхазию
Авторская вайб-экскурсия в Абхазию
Авторская вайб-экскурсия в Абхазию
Авторская вайб-экскурсия в Абхазию
Авторская вайб-экскурсия в Абхазию
Авторская вайб-экскурсия в Абхазию
Авторская вайб-экскурсия в Абхазию
Авторская вайб-экскурсия в Абхазию
Авторская вайб-экскурсия в Абхазию
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Описание

Что вас ожидает

В море на каяках

Из Сочи на комфортабельном автомобиле пересекаем границу и первым делом едем любоваться Белыми скалами (их еще называют абхазскими Памуккале). А впереди нас ждет 20-минутное плавание на полностью прозрачных каяках, встреча с дельфинами и купание на одном из самых чистых пляжей Абхазии. Вас никто не будет торопить, и вы сможете вдоволь насладиться моментом.

С октября по май, когда кататься на каяках холодно, мы поедем любоваться Белыми скалами, их еще называют Абхазским Памуккале. Я сварю вам вкусный кофе в турке, угощу круассанами. Будем любоваться морем и ждать встречи с дельфинами на одном из самых чистых пляжах Абхазии. Вас никто не будет торопить и вы насладитесь моментом.

Гагра курортная

А теперь отправимся на смотровую площадку, откуда полюбуемся красивым видом на Гагру. Спустимся ниже и познакомимся с главными достопримечательностями города. Увидим замок самого принца Ольденбургского, который в далеком 1903 году основал курорт. Пообедаем в легендарном ресторане Гагрипш, где трапезничал сам Сталин. А затем посетим заброшенный Зимний театр и знаменитую Колоннаду.

Захватывающие дух панорамы

Выезжаем из города и отправляемся в красивейший заброшенный пансионат «Скала». Там находится удивительный балкон Джульетты — берите с собой нарядные платья и доставайте телефоны: сделаем атмосферные фото. Далее нас ждет высокогорная смотровая Мамзышха. На краю пропасти стоят качели, на которых мы будем летать и визжать. А завершим путешествие, прокатившись на колесе обозрения. Но не спешите расслабляться — кабинки в нем с полностью прозрачным полом. Наконец, пришло время возвращаться домой.

Организационные детали

  • Заберу вас от места проживания (Сочи, Адлер) и потом привезу обратно
  • Путешествие проходит на моей машине Kia Rio X-Line

Дополнительные расходы

  • Плавание на каяке — 300 руб. за 20 мин (за 2 человека)
  • Вход в замок принца Ольденбургского — 150 руб.
  • Качели над пропастью — 500 руб.
  • Колесо обозрения — 350 руб. (обычная кабинка), 500 руб. (кабинка с прозрачным полом)
  • Обед в ресторане «Гагрипш» — опционально

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Евгения
21 авг 2022
Очень душевная экскурсия, если Вы хотите и поплавать, и посетить заброшенные, колоритные здания, и прокатится на колесе обозрения!
Время пролетает незаметно, а по итогу у Вас море впечатлений и фотографий (в этом Жанна поможет).
И ещё вы познакомитесь с Гагрой, старой и новой, Жанна интересно расскажет о прошлом и настоящем Абхазии.
Рекомендую тем, кто хочет от поездки получить немного релакса и много фото📸
Очень душевная экскурсия, если Вы хотите и поплавать, и посетить заброшенные, колоритные здания, и прокатится на колесе обозрения!Очень душевная экскурсия, если Вы хотите и поплавать, и посетить заброшенные, колоритные здания, и прокатится на колесе обозрения!Очень душевная экскурсия, если Вы хотите и поплавать, и посетить заброшенные, колоритные здания, и прокатится на колесе обозрения!Очень душевная экскурсия, если Вы хотите и поплавать, и посетить заброшенные, колоритные здания, и прокатится на колесе обозрения!Очень душевная экскурсия, если Вы хотите и поплавать, и посетить заброшенные, колоритные здания, и прокатится на колесе обозрения!
Т
21 авг 2022
Очень понравилась экскурсия! Спасибо Жанне за интересные рассказы, за потрясающие дух локации (качели над пропастью вызвали полный восторг), за исполнение наших желаний (мы попросились в винодельню и нас тут же отвезли), за потрясающие фотографии!!!
Анна-Мария
1 авг 2022
Отличная поездка! Лёгкое сопровождение, интересные локации, эпизодические вкрапления исторических фактов, без перегрузки. Жанна – приятная девушка и отличный водитель. А ещё, по совместительству, хороший фотограф, благодаря чему у меня есть отличные фотографии из поездки!
Отличная поездка! Лёгкое сопровождение, интересные локации, эпизодические вкрапления исторических фактов, без перегрузки. Жанна – приятная девушкаОтличная поездка! Лёгкое сопровождение, интересные локации, эпизодические вкрапления исторических фактов, без перегрузки. Жанна – приятная девушкаОтличная поездка! Лёгкое сопровождение, интересные локации, эпизодические вкрапления исторических фактов, без перегрузки. Жанна – приятная девушка

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