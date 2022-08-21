Целый день мы будем отдыхать душой и телом! Посетим старинные замки, наплаваемся в море, повизжим над пропастью и вкусно поедим на побережье. Я покажу вам Абхазию с неожиданной стороны — без толп туристов, красивую, яркую и незабываемую.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В море на каяках

Из Сочи на комфортабельном автомобиле пересекаем границу и первым делом едем любоваться Белыми скалами (их еще называют абхазскими Памуккале). А впереди нас ждет 20-минутное плавание на полностью прозрачных каяках, встреча с дельфинами и купание на одном из самых чистых пляжей Абхазии. Вас никто не будет торопить, и вы сможете вдоволь насладиться моментом.

С октября по май, когда кататься на каяках холодно, мы поедем любоваться Белыми скалами, их еще называют Абхазским Памуккале. Я сварю вам вкусный кофе в турке, угощу круассанами. Будем любоваться морем и ждать встречи с дельфинами на одном из самых чистых пляжах Абхазии. Вас никто не будет торопить и вы насладитесь моментом.

Гагра курортная

А теперь отправимся на смотровую площадку, откуда полюбуемся красивым видом на Гагру. Спустимся ниже и познакомимся с главными достопримечательностями города. Увидим замок самого принца Ольденбургского, который в далеком 1903 году основал курорт. Пообедаем в легендарном ресторане Гагрипш, где трапезничал сам Сталин. А затем посетим заброшенный Зимний театр и знаменитую Колоннаду.

Захватывающие дух панорамы

Выезжаем из города и отправляемся в красивейший заброшенный пансионат «Скала». Там находится удивительный балкон Джульетты — берите с собой нарядные платья и доставайте телефоны: сделаем атмосферные фото. Далее нас ждет высокогорная смотровая Мамзышха. На краю пропасти стоят качели, на которых мы будем летать и визжать. А завершим путешествие, прокатившись на колесе обозрения. Но не спешите расслабляться — кабинки в нем с полностью прозрачным полом. Наконец, пришло время возвращаться домой.

Организационные детали

Заберу вас от места проживания (Сочи, Адлер) и потом привезу обратно

Путешествие проходит на моей машине Kia Rio X-Line

Дополнительные расходы