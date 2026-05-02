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Авторская индивидуальная вайб-экскурсия в Абхазию

Поплавать на сапах или в море, отобедать в легендарном ресторане и полетать над краем пропасти
Целый день мы будем отдыхать душой и телом! Посетим старинные замки, наплаваемся в море, повизжим над пропастью и вкусно поедим на побережье. Я покажу вам Абхазию с неожиданной стороны — без толп туристов, красивую, яркую и незабываемую.
4.7
35 отзывов
Авторская индивидуальная вайб-экскурсия в Абхазию
Авторская индивидуальная вайб-экскурсия в Абхазию
Авторская индивидуальная вайб-экскурсия в Абхазию

Описание экскурсии

Начало пути

Из Сочи на комфортабельном автомобиле пересекаем границу и первым делом едем любоваться Белыми скалами (их еще называют абхазскими Памуккале). Я сварю вам вкусный кофе в турке и угощу круассанами.

Гагра курортная

А теперь отправимся на смотровую площадку, откуда полюбуемся красивым видом на Гагру. Спустимся ниже и познакомимся с главными достопримечательностями города. Увидим замок самого принца Ольденбургского, который в далеком 1903 году основал курорт. Пообедаем в ресторане, а затем посетим заброшенный Зимний театр и знаменитую Колоннаду.

Захватывающие дух панорамы

Нас ждет высокогорная смотровая Мамзышха. На краю пропасти стоят качели, на которых мы будем летать и визжать. Продолжим путешествие, прокатившись на колесе обозрения. Но не спешите расслабляться — кабинки в нем с полностью прозрачным полом.

По дороге домой

В завершении нас ждет купание в море и плавание на сапах (только с июня по август). По пути мы можем заехать на местный рынок за фруктами и лакомствами. В зимний сезон (с декабря по февраль) заглянем в мандариновые сады и попробуем плоды прямо с дерева.

Организационные детали

  • Экскурсионная часть проходит на территории Абхазии
  • Заберу вас от места проживания (Сочи, Адлер) и потом привезу обратно
  • Путешествие проходит на моей машине Kia Rio X-Line

Дополнительные расходы

  • Плавание на каяке — от 500 ₽
  • Качели над пропастью — 500 ₽
  • Колесо обозрения — 350 ₽ (обычная кабинка), 500 ₽ (кабинка с прозрачным полом)
  • Обед в кафе — опционально

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля в Сочи или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна
Жанна — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 504 туристов
Меня зовут Жанна, работаю гидом с 2018 года, провожу индивидуальные туры по Сочи, Абхазии и Красной Поляне. У меня есть авторские маршруты, которые вы не встретите на просторах интернета. Водительский стаж 11 лет, в прошлом занималась автоспортом. Сделаю один день вашего отдыха самым незабываемым.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
2
3
2
1
1
1
В
Большое спасибо гиду Виталику, за интересную экскурсию. Приятное общение, много рассказывал об истории того или иного объекта, подстраивал экскурсию под мои предпочтения. Водит машину максимально безопасно. Рекомендую организатора Жанну и гида Виталия.
Большое спасибо гиду Виталику, за интересную экскурсию. Приятное общение, много рассказывал об истории того или иного
Большое спасибо гиду Виталику, за интересную экскурсию. Приятное общение, много рассказывал об истории того или иного
Большое спасибо гиду Виталику, за интересную экскурсию. Приятное общение, много рассказывал об истории того или иного
Большое спасибо гиду Виталику, за интересную экскурсию. Приятное общение, много рассказывал об истории того или иного
Большое спасибо гиду Виталику, за интересную экскурсию. Приятное общение, много рассказывал об истории того или иного
Большое спасибо гиду Виталику, за интересную экскурсию. Приятное общение, много рассказывал об истории того или иного
Большое спасибо гиду Виталику, за интересную экскурсию. Приятное общение, много рассказывал об истории того или иного
Большое спасибо гиду Виталику, за интересную экскурсию. Приятное общение, много рассказывал об истории того или иного+2
Большое спасибо гиду Виталику, за интересную экскурсию. Приятное общение, много рассказывал об истории того или иного
Большое спасибо гиду Виталику, за интересную экскурсию. Приятное общение, много рассказывал об истории того или иного
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A
Экскурсию проводил Виталий.
Машина хорошая, кондиционер работал. Экскурсовод очень внимательный, менял маршрут в зависимости от моих интересов и пожеланий.
Информации поступило от него очень много, все в легкой форме беседы.
Очень рекомендую!
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Оксана
Замечательная экскурсия! Узнали много нового и интересного, увезли огромную коллекцию чудесных фотографий. Жанна - отличный водитель, весь день в поездке было спокойно и комфортно. Увлечённо рассказывала факты и легенды в
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каждом пункте наших остановок, поэтому было вдвойне интересней очутиться в каждом из мест.
Жаль, что не получилось покататься на лодках, но зато мы чудесно провели время на берегу моря в окружении пенных брызг и белых скал, выбрав данный пункт остановки из нескольких вариантов, предложенных гидом на замену.
Благодарю за экскурсию и море впечатлений, которые будут согревать меня долгими сибирскими зимними вечерами)

Замечательная экскурсия! Узнали много нового и интересного, увезли огромную коллекцию чудесных фотографий. Жанна - отличный водитель,
Замечательная экскурсия! Узнали много нового и интересного, увезли огромную коллекцию чудесных фотографий. Жанна - отличный водитель,
Замечательная экскурсия! Узнали много нового и интересного, увезли огромную коллекцию чудесных фотографий. Жанна - отличный водитель,
Замечательная экскурсия! Узнали много нового и интересного, увезли огромную коллекцию чудесных фотографий. Жанна - отличный водитель,
Замечательная экскурсия! Узнали много нового и интересного, увезли огромную коллекцию чудесных фотографий. Жанна - отличный водитель,
Замечательная экскурсия! Узнали много нового и интересного, увезли огромную коллекцию чудесных фотографий. Жанна - отличный водитель,
Замечательная экскурсия! Узнали много нового и интересного, увезли огромную коллекцию чудесных фотографий. Жанна - отличный водитель,
Замечательная экскурсия! Узнали много нового и интересного, увезли огромную коллекцию чудесных фотографий. Жанна - отличный водитель,
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К
Приятная экскурсия, очень удобно то, что старт прямо от отеля. Интересно было узнать факты об Абхазии от Жанны, очень красивое место для купания с чистой водой, в отличии от Адлера,
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потрясающая природа Абхазии, красивые локации. По нашему запросу Жанна привезла нас пообедать в аутентичное место с потрясающей едой, это мероприятие и купание сделало всю поездку. К Жанне, как к экскурсоводу, вопросов вообще нет. Но сама Абхазия оставила слегка удручающее впечатление - развалины, не совсем приветливые местные жители, нам показалось всё очень уныло.

Приятная экскурсия, очень удобно то, что старт прямо от отеля. Интересно было узнать факты об Абхазии
Приятная экскурсия, очень удобно то, что старт прямо от отеля. Интересно было узнать факты об Абхазии
Приятная экскурсия, очень удобно то, что старт прямо от отеля. Интересно было узнать факты об Абхазии
Приятная экскурсия, очень удобно то, что старт прямо от отеля. Интересно было узнать факты об Абхазии
Приятная экскурсия, очень удобно то, что старт прямо от отеля. Интересно было узнать факты об Абхазии
Приятная экскурсия, очень удобно то, что старт прямо от отеля. Интересно было узнать факты об Абхазии
Приятная экскурсия, очень удобно то, что старт прямо от отеля. Интересно было узнать факты об Абхазии
Приятная экскурсия, очень удобно то, что старт прямо от отеля. Интересно было узнать факты об Абхазии+1
Приятная экскурсия, очень удобно то, что старт прямо от отеля. Интересно было узнать факты об Абхазии
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Мария
Атмосферное путешествие в Абхазию, а точнее в Гагру и её окрестности. Жанна великолепный рассказчик и собеседник. Экскурсия началась с белых скал, где Жанна сварила кофе. Солнце, морская волна, свежесваренный кофе
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и отсутствие людей, что может быть лучше для доброго утра)), затем мы поехали по смотровым площадкам и по заброшенным старинным зданиям, каждое из которых имеет свою историю и свою легенду. Также мы заехали на плантацию с мандариновыми деревьями, наелись мандарин и в конце экскурсии было нерграниченное время для прогулки по набережной в центре Гагры, где расположено колесо обозрения. С погодой повезло,было тепло и солнечно. Единственное в феврале мало работающих кафе и выбрать где пообедать не получилось, но в Абхазию я ехала не за едой, а за положительными эмоциями и я их получила. Спасибо Жанне за великолепный день!

Атмосферное путешествие в Абхазию, а точнее в Гагру и её окрестности. Жанна великолепный рассказчик и собеседник.
Атмосферное путешествие в Абхазию, а точнее в Гагру и её окрестности. Жанна великолепный рассказчик и собеседник.
Атмосферное путешествие в Абхазию, а точнее в Гагру и её окрестности. Жанна великолепный рассказчик и собеседник.
Атмосферное путешествие в Абхазию, а точнее в Гагру и её окрестности. Жанна великолепный рассказчик и собеседник.
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Светлана
Брали экскурсию в октябре 2022, погода была пасмурная, но без дождя (повезло).
Экскурсия началась с прекрасных видов на пляже Белые камни (и кофе от гида Жанны) ☺. Очень вкусно и приятно…
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Маршрут не избитый, много красивых и необычных видов. Открыла для себя новую Абхазию. . Летом планирую ещё☺ А главное, индивидуально!!! Сколько хочешь столько и гуляй, никого не ждём, никто нас не гонит. Очень комфортно… Ну и конечно вино☺ прекрасную винодельню показала нам. . Жанна, Благодарю за прекрасно проведённый день☀!!!

Брали экскурсию в октябре 2022, погода была пасмурная, но без дождя (повезло).
Брали экскурсию в октябре 2022, погода была пасмурная, но без дождя (повезло).
Брали экскурсию в октябре 2022, погода была пасмурная, но без дождя (повезло).
Брали экскурсию в октябре 2022, погода была пасмурная, но без дождя (повезло).
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