В главной роли - Адлер: поездка из Сочи

Лучшие виды, закаты, шоу фонтанов и неизменный адлерский вайб
Отправимся в Адлер — самый контрастный район Сочи.

Отыщем самые красивые места для фотографий, погуляем по набережной, попробуем знаменитые пончики, полюбуемся самолётами. А ещё постоим под пальмами, побываем на шоу фонтанов в Олимпийском парке. И многое другое!
Описание экскурсии

Заглянем в Курортный городок — некогда самое крупное курортное объединение СССР. Здесь вы увидите знаменитый «Коралловый городок», построенный Зурабом Церетели.

Заедем на смотровую площадку у аэропорта, где вы сделаете красивые фотографии на фоне взлетающих самолётов.

Погрузимся в атмосферу адлерских Черёмушек. Вы сможете распробовать локальные гастрономические шедевры — пончики или знаменитые адлерские сувлаки.

Отправимся на роскошный пляж Сочифорния, именно тут чаще всего встречаются дельфины. А ещё он известен фотолокацией с трубами-опорами Имеретинского морпорта.

Проедем по всему Олимпийскому парку и сделаем небольшую остановку среди калифорнийских пальм — здесь вы почувствуете вкус роскошной жизни.

В финале — яркое шоу фонтанов на Медальной площади. Послушаете музыку и полюбуетесь подсвеченными струями воды.

А ещё я расскажу:

  • Почему сочинский аэропорт находится в Адлере
  • По какой причине Адлер был присоединён к Сочи в 1961 году
  • Какое отношение к становлению Олимпийского парка имеет Булавинское восстание
  • Какие растения выращивали на том месте, где сейчас находится Орнитологический парк
  • Почему все самолёты взлетают и садятся со стороны моря

И многое другое!

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Volkswagen Polo или Chery Tiggo Pro4 в зависимости от количества участников
  • Шоу фонтанов в редких случаях может быть отменено по причинам, не зависящим от гида
  • Если вы захотите попробовать сувлаки или пончики, заказ оплачивается дополнительно по меню

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 2410 туристов
Добрый день, путешественники! Меня зовут Антон, я гид, переводчик, журналист, историк и педагог. Родился и живу в Сочи, поэтому смогу рассказать вам самые интересные факты о нашем южном крае.

