Олимпийское наследие: гранд-тур по всей Красной Поляне

Приглашаем вас в тур по главным горнолыжным курортам Краснодарского края! Вас ждут невероятные виды на лучших смотровых

4.8
5 отзывов
Приглашаем вас в тур по главным горнолыжным курортам Краснодарского края! Вас ждут невероятные виды на лучших смотровых площадках и катание по канатной дороге, дегустация меда на горной пасеке и минеральный источник с нарзаном, бьющим прямо из-под земли.

Кроме того, вам расскажут об основных архитектурных объектах, построенных к Олимпиаде-2014, и о достижениях наших спортсменов.
Олимпийское наследие: гранд-тур по всей Красной Поляне
Олимпийское наследие: гранд-тур по всей Красной Поляне
Олимпийское наследие: гранд-тур по всей Красной Поляне
Олимпийское наследие: гранд-тур по всей Красной Поляне
Олимпийское наследие: гранд-тур по всей Красной Поляне
Олимпийское наследие: гранд-тур по всей Красной Поляне

Что вас ожидает 🤩

  • Ахштырский каньон
  • Ущелье Ахцу
  • Минеральный источник Чвижепсе
  • Поселок Красная Поляна
  • Курорт Красная Поляна
  • Курорт Роза Хутор
  • Курорт Газпром

Что вас ждет

Ущелья, старинная дорога, смотровые площадки, нарзановый источник и чистейший горный медок
По дороге к курорту мы остановимся на смотровых площадках с потрясающими видами. Окажемся в теснине Ахштырского ущелья, где когда-то было дно мирового океана Тетис. Высота белых «Корабельных скал» над рекой Мзымтой достигает 300 метров! Между ними размещен первый в России парк приключений на высоте — Скайпарк, историю которого вы услышите. А еще увидите самый длинный в России подвесной мост.
После попадем в ущелье Ахцу — это природная граница между климатическими зонами. Нам откроется вид на Главный Кавказский хребет и места, где снимали фильмы «Кавказская пленница» и «Роман и Франческо».
Следом последует остановка у Нарзанного источника — единственного в РФ с такой минерализацией — вы устроите «природную диагностику» своего организма. Далее будет дегустация меда и вина и обед в уютном кафе.

Олимпийское наследие и пейзажи Кавказа

Курорты Красной Поляны встретят вас в своем спортивном великолепии: здесь каждый метр пропитан историями побед олимпийцев. Вы узнаете, почему комплекс трамплинов «Русские горки» является одним из самых дорогих олимпийских объектов в мире, почувствуете себя чемпионом, взобравшись на пьедестал победителей Олимпиады, и сделаете снимки на фоне знаменитой Ратуши с часами. А после сможете полюбоваться панорамами Кавказских гор, проплывая в кабинке канатной дороги на макушками деревьев.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсовод
  • Дегустация
Что не входит
  • Обед
  • Канатная дорога
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас с ближайшей к вам остановки, КПП отеля
Завершение: Доставляем туда, откуда забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Тур проходит ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Доброго времени суток
  • Подскажите откуда вас забирать?
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур проходит ежедневно

Отзывы от туристов

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