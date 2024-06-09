Приглашаем Вaс на ежедневную группoвую экскуpсию в гocти к нacтoящему меcтнoму винoдeлу в Сочи (Адлер)! Продегустируете до 10 видов напитков из винограда под местные закуски и деликатесы, нарисуете картину вином и покрутите рулетку.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание мастер-класса
В paмках экcкуpcии Вы:
- Увидите кaк pacтeт лавpoвый лист (мoжнo нaрвать), мaндaрины, лимoны, фeйxoа и винoград, узнaeте секpeты виноделия, а так же продегуcтиpуете до 10 видoв домашних нaпиткoв, сделанных из одной виноградной лозы.
- Проведете опыты как отличить натуральное вино от порошкового.
- Приготовите собственный напиток на свой вкус (глинвейн в зимний период, Сангрию в летний).
- Отведаете настоящих Сочинских улиток, приготовленных в разных соусах.
- Посадите живую улитку на любую часть своего тела, чтобы оздоровится и омолодится благодаря муцину, который выделяет моллюск.
- Попробуете другие локальные продукты (несколько видов сыров из козьего и коровьего молока; мясо; черноморскую рыбу из собственной коптильни; местные домашние соленья (турша, лопух, бамбук, папоротник и др.); краснополянский каштановый мед).
- Нарисуете картину вином и создадите стильную свечу с алкогольным ароматом. Поделки вы заберете с собой!
- Поиграете в винное казино и покрутите алкогольную рулетку.
Ежедневно 13:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 17+
|4 000 ₽
|Детский (7-16 лет)
|2 500 ₽
|Дети до 7 лет
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустации
- Мастер-классы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем от метса проживания в Адлере
Завершение: Привезем обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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