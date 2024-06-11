В дом к виноделу: мастер-классы и кавказское застолье

Нарисовать картину вином, попробовать улиток и потанцевать в винограде
Приглашаем вас на ужин к местному жителю на небольшой живописный виноградник! Под домашние напитки вы отведаете локальные блюда, поучаствуете в различных мастер-классах, потанцуете в винограде и посадите на себя живую улитку.
В дом к виноделу: мастер-классы и кавказское застолье
В дом к виноделу: мастер-классы и кавказское застолье
В дом к виноделу: мастер-классы и кавказское застолье
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Экскурсия проходит в уютной беседке с кондиционерами, которая находится на территории цветущего сада и виноградника.

  • Вы узнаете секреты виноделия, научитесь определять сухость, крепость, а также сорта и регионы происхождения винограда
  • Попробуете до 10 видов напитков, приготовленных из одной виноградной лозы
  • Нарисуете картину не обычными красками, а вином!
  • Сделаете своими руками свечу с ярким ароматом
  • Познакомитесь с местными жителями — сочинскими улитками, узнаете рецепты их приготовления и полакомитесь деликатесом
  • Под виниловые пластинки потанцуете в винограде как Адриано Челентано
  • При желании сыграете в азартные игры — винное казино и алкогольную рулетку, ведь Сочи — одна из официальных игорных зон в России

Для вас будет приготовлен ужин на огне и накрыт богатый стол из местных продуктов. Это будет настоящее кавказское застолье!

Организационные детали

  • В стоимость всё включено
  • Мы встретим вас у отеля в Сириусе, Адлере, Хостинском и Центральном районах на комфортабельном автомобиле Toyota Camry и по окончании программы отвезём обратно. В машине есть кондиционер, зарядные устройства, детские кресла
  • Из Лазаревского района не забираем
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Если у вас большая группа, организуем трансфер на минивэне или микроавтобусе
  • Программа будет интересна участникам всех возрастов, в том числе детям, для которых на площадке есть качели и игрушки
  • Меню включает одно горячее блюдо на огне на выбор (янтарная форель, жидкая хашлама или садж из говядины и овощей), свежие фрукты и овощи, домашние соленья, сырную и мясную тарелки, улиток в разных соусах, хлеб. Вино и домашние компоты без ограничения!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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