Приглашаем вас на ужин к местному жителю на небольшой живописный виноградник! Под домашние напитки вы отведаете локальные блюда, поучаствуете в различных мастер-классах, потанцуете в винограде и посадите на себя живую улитку.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Экскурсия проходит в уютной беседке с кондиционерами, которая находится на территории цветущего сада и виноградника.
- Вы узнаете секреты виноделия, научитесь определять сухость, крепость, а также сорта и регионы происхождения винограда
- Попробуете до 10 видов напитков, приготовленных из одной виноградной лозы
- Нарисуете картину не обычными красками, а вином!
- Сделаете своими руками свечу с ярким ароматом
- Познакомитесь с местными жителями — сочинскими улитками, узнаете рецепты их приготовления и полакомитесь деликатесом
- Под виниловые пластинки потанцуете в винограде как Адриано Челентано
- При желании сыграете в азартные игры — винное казино и алкогольную рулетку, ведь Сочи — одна из официальных игорных зон в России
Для вас будет приготовлен ужин на огне и накрыт богатый стол из местных продуктов. Это будет настоящее кавказское застолье!
Организационные детали
- В стоимость всё включено
- Мы встретим вас у отеля в Сириусе, Адлере, Хостинском и Центральном районах на комфортабельном автомобиле Toyota Camry и по окончании программы отвезём обратно. В машине есть кондиционер, зарядные устройства, детские кресла
- Из Лазаревского района не забираем
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Если у вас большая группа, организуем трансфер на минивэне или микроавтобусе
- Программа будет интересна участникам всех возрастов, в том числе детям, для которых на площадке есть качели и игрушки
- Меню включает одно горячее блюдо на огне на выбор (янтарная форель, жидкая хашлама или садж из говядины и овощей), свежие фрукты и овощи, домашние соленья, сырную и мясную тарелки, улиток в разных соусах, хлеб. Вино и домашние компоты без ограничения!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 668 туристов
Экскурсии проводят: Екатерина — опытный гид с чувством юмора и лёгкой подачей материала; Олег — коренной житель, знающий множество интересных историй и секретных мест. Стаж вождения гидов более 15 лет. Вам будет комфортно, безопасно, весело и познавательно.Задать вопрос
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