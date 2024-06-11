Приглашаем вас на ужин к местному жителю на небольшой живописный виноградник! Под домашние напитки вы отведаете локальные блюда, поучаствуете в различных мастер-классах, потанцуете в винограде и посадите на себя живую улитку.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-2 человека или 6000 руб. за человека, если вас больше

от 15 340 ₽ за 1-2 человека или 6000 руб. за человека, если вас больше

Ваш представитель в Сочи

Екатерина Ваш представитель в Сочи

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Экскурсия проходит в уютной беседке с кондиционерами, которая находится на территории цветущего сада и виноградника.

Вы узнаете секреты виноделия, научитесь определять сухость, крепость, а также сорта и регионы происхождения винограда

Попробуете до 10 видов напитков, приготовленных из одной виноградной лозы

Нарисуете картину не обычными красками, а вином!

Сделаете своими руками свечу с ярким ароматом

Познакомитесь с местными жителями — сочинскими улитками, узнаете рецепты их приготовления и полакомитесь деликатесом

Под виниловые пластинки потанцуете в винограде как Адриано Челентано

При желании сыграете в азартные игры — винное казино и алкогольную рулетку, ведь Сочи — одна из официальных игорных зон в России

Для вас будет приготовлен ужин на огне и накрыт богатый стол из местных продуктов. Это будет настоящее кавказское застолье!

Организационные детали

В стоимость всё включено

Мы встретим вас у отеля в Сириусе, Адлере, Хостинском и Центральном районах на комфортабельном автомобиле Toyota Camry и по окончании программы отвезём обратно. В машине есть кондиционер, зарядные устройства, детские кресла

Из Лазаревского района не забираем

С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Особенности формата