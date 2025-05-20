В «Розу Хутор» - через посёлок Красная Поляна

Поездка из Сочи на курорт и в Олимпийскую деревню с остановками в живописных местах
Цель нашего путешествия — горнолыжный курорт «Роза Хутор». Мы осмотрим его главные символы — Ратушу и набережную.

А затем помчим на высоту 1100 метров в горную Олимпийскую деревню по дороге, которая ведёт через старый посёлок Красная Поляна. По пути поговорим о развитии курорта и сделаем несколько фотостопов в живописных ущельях.
В «Розу Хутор» - через посёлок Красная Поляна
В «Розу Хутор» - через посёлок Красная Поляна
В «Розу Хутор» - через посёлок Красная Поляна
Ближайшие даты:
20
мая21
мая22
мая23
мая24
мая25
мая26
мая
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

  • Роза Долина — нижняя территория курорта (560 м. над уровнем моря), разделённая горной рекой Мзымта, — самая популярная среди приезжих. Здесь много отелей, ресторанов и магазинов, но есть и открыточные достопримечательности — шикарная набережная и Ратуша, а также тропа здоровья, родник и горный пляж.
  • Смотровая площадка «Коготь» — деревянная беседка с панорамным, почти на 360 градусов видом на долину реки Мзымта.
  • Олимпийская деревня (горный кластер), где проживали спортсмены во время Олимпиады в 2014 году.
  • Аллея флагов — очень красивая улочка в Олимпийской деревне с флагами стран-участниц Олимпиады.
  • Олимпийские кольца на высоте 1170 метров.
  • При желании вы можете подняться по канатной дороге на самую высокую точку курорта — 2320 метров над уровнем моря.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Kia Optima. Есть детское кресло.
  • Дополнительно оплачивается подъём на канатной дороге (по желанию): билет взрослым — от 1350 до 1950 ₽, детям — от 800 до 1200 ₽.
  • Возможен трансфер из Адлера и Сириуса — подробности в переписке.

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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