24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Гагрская колоннада, озеро Рица, пляжи Пицунды и пещера в Новом Афоне — навстречу прекрасному!

Рута
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Рута – экскурсионное агентство
Абхазия, называясь «Страной души», — совершенно не то место, которое может оставить кого-то равнодушным.

Вы влюбитесь с первого взгляда в её горы и чистые ручьи, зелень лесов и аромат магнолий и кипарисов.

Любуясь чудесами природы, вы узнаете историю этой колоритной страны, увидите самые известные достопримечательности, не раз мелькавшие в советском кино, заглянете на дачу вождя, попробуете местный сулугуни и искупаетесь в прозрачных водах моря.

Добро пожаловать!
1800 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча в центральном районе Сочи
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии24 отзыва
4.63
Все краски Абхазии за один день
Все краски Абхазии за один день

Что вас ожидает

Старое-доброе абхазское
Начнётся знакомство с Абхазией с курортного городка Гагра. Здесь, в старом городе гордо стоит самая узнаваемая абхазская достопримечательность — Гагрская колоннада. А неподалёку вы заметите и известный ресторан «Гагрипш» рядом с Приморским парком, и незнакомый вроде бы город станет вам ближе и роднее, ведь эти «декорации» вы наверняка много раз видели на телеэкранах. Из Гагры отправимся в ещё одно популярное место: к «Холодной речке» на дачу вождя. Если захотите зайти внутрь, вас встретят те же интерьеры, в которых с трубкой во рту расхаживал Иосиф Виссарионович!

Водная стихия страны
Всю экскурсию вы будете открывать для себя визитные карточки Абхазии, и следующей станет неповторимое озеро Рица. Его водная гладь зачаровывает в любое время года, а на пути к нему вам встретятся речка Бзыбь, романтичные водопады «Мужские слёзы» и «Женские слёзы», легенды о которых вы услышите, и глубокое Голубое озеро. А в ещё одном курортном городке под названием Пицунда вы прогуляетесь по приятной набережной, почувствуете запах реликтового соснового леса, перекусите и нырнёте в чистую морскую воду на городском пляже.

Сокровища Нового Афона
А далее вы отправитесь к подножию Иверской горы, чтобы познакомиться с Новым Афоном. Must have там — монастырь Святого апостола Симона Кананита со своей любопытной историей и, конечно, карстовые пещеры. Это настоящий подземный город! Прогулка по подземелью обернётся настоящим приключением, которое понравится и взрослым, и детям, и станет достойным завершением дня.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение Дачи Сталина – 200 рублей, посещение Пещеры – 500 рублей, дегустация – 50 рублей.
  • Время начала экскурсии уточните у гида после бронирования. Продолжительность экскурсии: около 14 часов.
Все краски Абхазии за один день
Все краски Абхазии за один день
Все краски Абхазии за один день
Все краски Абхазии за один день

Экскурсия проводится в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура в центральном районе Сочи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Рута
Рута
В туризме более 15 лет. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку, Красной Поляне. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 ноября 2019
Не было посещения дачи Сталина, хотя было заявлено
5 ноября 2019
Мне понравилась экскурсия, отличный вариант для первого визита в Абхазию. Природа потрясающая!
Экскурсовод Светлана очень хорошо держит аудиторию, рассказывает с чувством юмора, не слишком перегружает историческими фактами, даёт дельные советы по поводу рынков и покупок (мы ей не поверили и потом пожалели:))).
Я бы посоветовала брать еду с собой (по крайней мере что-то), остановки с предлагаемым питанием средние. Ещё хочу отметить, что почти все туалеты на остановках платные и представляют собой дырку в полу (готовьтесь морально://).
Последний этап экскурсии - пещеры. На мой вкус вообще неинтересно, посмотрите заранее видео, оцените. Мы поддались на уговоры и пошли, но это были выброшенные деньги. Просто большая не особенно живописная пещера, экскурсию ведут местные гиды, без особого энтузиазма. Ничего интересного или запоминающегося, просто тупо гуляешь по пещере час... Я бы предпочла побродить по рынку и посидеть спокойно отдохнуть после активного дня. Но это конечно дело вкуса.
Также осталось непонятным ценообразование. Все остальные туристы в автобусе бронировали не через трипстер видимо и им называли сумму 2100 с учётом посещения пещеры. Та комиссия, которую мы заплатили на трипстере никак в этой сумме не учитывалась. И Светлана с ходу мне сказала, что ее не волнует, как мы бронивали и что у нас было написано в описании, ее дело собрать с нас 2100.
Вообще экскурсия правда хорошая, то что нужно для первого раза. Светлана здорово следила за всеми организационными вопросами и в целом была внимательна к группе.
27 октября 2019
Ездили на экскурсию «Все краски Абхазии за один день» с гидом Нестором. Очень интересно!Сам Нестор местный житель Абхазии с большим интересом и абсолютной любовью рассказывает о своей стране, что невозможно не проникнуться. И я прониклась) Абхазию нужно увидеть обязательно и услышать о ней именно того, кто живет в ней и любит её. Спасибо!
20 октября 2019
Нам все очень понравилось. Светлана молодец!
13 октября 2019
Хорошая обзорная экскурсия. Для первого раза в Абхазии - в самый раз. Почти все показано, рассказано и понятно. Теперь можно будет выбирать тематические экскурсии, основываясь на этом базисе. Хорошая обзорная экскурсия - это лучше, чем слушать рассказы продавцов билетов и читать отзывы в Интернете. Вообще было интересно. Сама поездка четко спланирована. Берите с собой пустой рюкзак, там цены меньше. Алкоголя не вывозите больше 3 литров на человека, в этом деле нужен взвешенный подход. Из двух дегустационных залов лучше второй, с домашним вином, чачей и коньяком. Во втором и берите. На рынках брать алкоголь не рекомендую, второй дегустационный вас завалит хорошими домашними напитками по нормальной цене.. Поставил 5.
28 августа 2019
Гид Ирина понравилась. Все четко, понятно, хорошо организовано. Но... Омрачило настроение то, что билеты, заказанные здесь оказались с огромной наценкой. Плюс неприятный салон автобуса с застарелым запахом табака и не очень хорошие динамики.
27 августа 2019
Светлана великолепна! Много путешествую, но впервые знания и эрудированность гида превзошли все ожидания! Мои поздравления!
Сергей
19 августа 2019
Гид плохо ориентируется в природных условиях и истории края. Маршрут в целом хороший, живописный.
21 июля 2019
Экскурсия понравилась. Очень понравилась озеро Рица, монастырь мужской. В Пицунде
море очень чистое ребенок был в восторге. Правда времени очень мало. Экскурсоводд Ирина знает места и рассказ ее тоже очень был познавателен. Был первый раз в Абхазии. Рекомендую съездить познакомится с Абхазией.
18 июля 2019
Экскурсия понравилась, особенно гид Светлана - очень интеллигентная и образованная женщина)
И конечно всем советую побывать в Абхазии - особенно понравились озеро Рица и Юпшарский каньон. Это должен увидеть каждый.
Ещё 14 отзывов

Рута проводит ещё 1 экскурсию

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