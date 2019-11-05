24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Старое-доброе абхазское

Начнётся знакомство с Абхазией с курортного городка Гагра. Здесь, в старом городе гордо стоит самая узнаваемая абхазская достопримечательность — Гагрская колоннада. А неподалёку вы заметите и известный ресторан «Гагрипш» рядом с Приморским парком, и незнакомый вроде бы город станет вам ближе и роднее, ведь эти «декорации» вы наверняка много раз видели на телеэкранах. Из Гагры отправимся в ещё одно популярное место: к «Холодной речке» на дачу вождя. Если захотите зайти внутрь, вас встретят те же интерьеры, в которых с трубкой во рту расхаживал Иосиф Виссарионович!

Водная стихия страны

Всю экскурсию вы будете открывать для себя визитные карточки Абхазии, и следующей станет неповторимое озеро Рица. Его водная гладь зачаровывает в любое время года, а на пути к нему вам встретятся речка Бзыбь, романтичные водопады «Мужские слёзы» и «Женские слёзы», легенды о которых вы услышите, и глубокое Голубое озеро. А в ещё одном курортном городке под названием Пицунда вы прогуляетесь по приятной набережной, почувствуете запах реликтового соснового леса, перекусите и нырнёте в чистую морскую воду на городском пляже.

Сокровища Нового Афона

А далее вы отправитесь к подножию Иверской горы, чтобы познакомиться с Новым Афоном. Must have там — монастырь Святого апостола Симона Кананита со своей любопытной историей и, конечно, карстовые пещеры. Это настоящий подземный город! Прогулка по подземелью обернётся настоящим приключением, которое понравится и взрослым, и детям, и станет достойным завершением дня.