Сочный О. проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает:Мы пройдём по «большому кольцу» знаменитой тисо-самшитовой рощи. Увидим деревья 🌳, которые помнят ещё динозавров. Насладимся прохладой реки Хоста. Посетим музей 🖼 природы Кавказа.

Реликтовые доледниковые леса, покрывавшие Европу 18–25 млн лет назад, почти в первозданном виде чудом сохранились в тисо-самшитовой роще.

Большинство туристов, в том числе с экскурсией, проходят по так называемому «малому кольцу» и видят только часть сокровищ тисо-самшитовой рощи. Мы же приглашаем вас пройти по «большому кольцу» и увидеть не только древний лес, но и развалины средневековой крепости, пещеру, каньон реки Хоста, а также посетить музей природы Кавказа.

Гид не просто проведёт вас по маршруту, но обратит внимание на самые интересные его уголки, расскажет о необычных растениях рощи и поможет сделать яркие фотографии 📸 на память. Важная информация:• Обязательна спортивная одежда и обувь, защита от солнца и дождя;