Сочный О. проводит ещё 5 экскурсий

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Загадки древнего леса

Сочный О.
Сочный О. – Гид из Сочи
Увлекательная прогулка 👣 вглубь веков в сопровождении опытного гида.

Этот маршрут подойдёт опытным и неподготовленным туристам, детям и людям старшего возраста.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • ☀️Однодневная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 900 ₽ за человека

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Загадки древнего леса
Загадки древнего леса
Что вас ожидает:Мы пройдём по «большому кольцу» знаменитой тисо-самшитовой рощи. Увидим деревья 🌳, которые помнят ещё динозавров. Насладимся прохладой реки Хоста. Посетим музей 🖼 природы Кавказа.
Реликтовые доледниковые леса, покрывавшие Европу 18–25 млн лет назад, почти в первозданном виде чудом сохранились в тисо-самшитовой роще.
Большинство туристов, в том числе с экскурсией, проходят по так называемому «малому кольцу» и видят только часть сокровищ тисо-самшитовой рощи. Мы же приглашаем вас пройти по «большому кольцу» и увидеть не только древний лес, но и развалины средневековой крепости, пещеру, каньон реки Хоста, а также посетить музей природы Кавказа.
Гид не просто проведёт вас по маршруту, но обратит внимание на самые интересные его уголки, расскажет о необычных растениях рощи и поможет сделать яркие фотографии 📸 на память. Важная информация:• Обязательна спортивная одежда и обувь, защита от солнца и дождя;
  • С собой необходимо взять продукты для пикника;
  • Если есть желание искупаться в реке, то берите купальные принадлежности;
  • Минимальный размер группы для проведения похода — 2 человека;
  • Поход может быть перенесён на другой день при неблагоприятных погодных условиях;
  • В случае, если вы не сможете принять участие в походе в другой день, сумма предоплаты будем вам возвращена.
Что входит
  • Услуги гида
  • Аренда рюкзака (по запросу)
  • Чаепитие.
Что не входит
  • Проезд
  • Входной билет на территорию — 300₽ взрослый/150₽ дети 7-14 лет
Начало и место завершения
🚩 Сочи, улица Шоссейная, 15
Загадки древнего леса
Загадки древнего леса
Загадки древнего леса
Загадки древнего леса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сочный О.
Сочный О.
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