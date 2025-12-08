Мои заказы

Что скрывает Хоста? Лёгкий треккинг по каньону, пещере и чайным плантациям

К природным легендам Сочи - от самшитового леса до подземных гротов в Воронцовской пещере
Приглашаю в путешествие по скрытым уголкам Хосты — туда, где природа сохранила первозданную силу.

Мы спустимся в древнее подземелье, увидим, как растёт самый северный чай, и пройдём по самшитовому лесу, который тянется вдоль кристально чистой реки.
Описание экскурсии

Эта программа подойдёт тем, кто ищет новые впечатления вдали от городской суеты, любит активный отдых на природе и готов к лёгким прогулкам (не более 30 минут в одну сторону). На всём маршруте — чистый воздух, живые краски субтропиков и предвкушения настоящих открытий.

Где проходит программа

  • Голубая лагуна — живописное место, где можно отдохнуть душой и телом. По желанию — купание в прозрачной, удивительно чистой реке
  • Самая северная плантация чая — здесь чай выращивают и собирают вручную, как сто лет назад
  • Воронцовская пещера — в её прохладных залах мы увидим фантастические сталактиты и сталагмиты и прикоснёмся к тайнам, спрятанным в камне

О чём мы поговорим

  • История сочинского чая — от первых кустов до современных плантаций
  • Легенды голубых каньонов и рассказ о «железном дереве»
  • Подземный мир Воронцовских пещер — мифы, открытия и загадки, о которых вы узнаете в пути

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён трансфер на автомобиле BMW 3 серии
  • При необходимости можно установить детское кресло

Дополнительные расходы

  • Билет в национальный парк: 250 ₽ взрослый. Дети до 18 лет / пенсионеры / многодетные / участники СВО – бесплатно при предоставлении документа
  • Билет в пещеру: 500 ₽ взрослый, 350 ₽ детский
  • Обед (по желанию): от 500 ₽ с чел.

Наталья
Наталья — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 376 туристов
Я гид-экскурсовод, организатор, водитель с большим стажем. Покажу вам прекрасный город Сочи в комфортных условиях, без толпы людей, без ограничений по времени и только лучшие локации! Приеду за вами на комфортабельном авто прямо к отелю, проведу лучшую экскурсию и верну вас в отель. Гарантирую классные фото и видео!

Входит в следующие категории Сочи

