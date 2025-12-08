Приглашаю в путешествие по скрытым уголкам Хосты — туда, где природа сохранила первозданную силу.
Мы спустимся в древнее подземелье, увидим, как растёт самый северный чай, и пройдём по самшитовому лесу, который тянется вдоль кристально чистой реки.
Описание экскурсии
Эта программа подойдёт тем, кто ищет новые впечатления вдали от городской суеты, любит активный отдых на природе и готов к лёгким прогулкам (не более 30 минут в одну сторону). На всём маршруте — чистый воздух, живые краски субтропиков и предвкушения настоящих открытий.
Где проходит программа
- Голубая лагуна — живописное место, где можно отдохнуть душой и телом. По желанию — купание в прозрачной, удивительно чистой реке
- Самая северная плантация чая — здесь чай выращивают и собирают вручную, как сто лет назад
- Воронцовская пещера — в её прохладных залах мы увидим фантастические сталактиты и сталагмиты и прикоснёмся к тайнам, спрятанным в камне
О чём мы поговорим
- История сочинского чая — от первых кустов до современных плантаций
- Легенды голубых каньонов и рассказ о «железном дереве»
- Подземный мир Воронцовских пещер — мифы, открытия и загадки, о которых вы узнаете в пути
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер на автомобиле BMW 3 серии
- При необходимости можно установить детское кресло
Дополнительные расходы
- Билет в национальный парк: 250 ₽ взрослый. Дети до 18 лет / пенсионеры / многодетные / участники СВО – бесплатно при предоставлении документа
- Билет в пещеру: 500 ₽ взрослый, 350 ₽ детский
- Обед (по желанию): от 500 ₽ с чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 376 туристов
Я гид-экскурсовод, организатор, водитель с большим стажем. Покажу вам прекрасный город Сочи в комфортных условиях, без толпы людей, без ограничений по времени и только лучшие локации! Приеду за вами на комфортабельном авто прямо к отелю, проведу лучшую экскурсию и верну вас в отель. Гарантирую классные фото и видео!
