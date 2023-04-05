Эксклюзивный тур пролегает по вырубленной вручную в скалах дороге до недоступного обывателям посёлка.
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Поселок Аибга
- Горные водопады
- Альпийские луга
- Каньоны и ущелья
- Вырубленная в скалах дорога
- Густые тропические леса
- Панорамы и смотровые площадки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
ПодробнееАибга спрятана от внешнего мира высокими горами и крутыми перевалами. Извилистый путь проходит по ущелью реки Псоу, которая тонкими изгибами заводит путешественников вглубь диких лесов. На маршруте встречаются водопады и каньоны, а горы охраняют покой зелёной долины, где расположилось маленькое поселение, живущее только своим фермерским трудом, полностью отрезанное от мира, без света, связи и интернета.
Вы увидите:
- Первозданные горные водопады;
- Альпийские луга, как в Швейцарии;
- Величественные каньоны и ущелья;
- Жизнь местных людей в полной изоляции;
- Панорамные просторные виды и смотровые площадки;
- Экстремальные подъемы и спуски по серпантинам и бездорожью;
- Вырубленную вручную в скалах дорогу над крутым высоким обрывом;
- Густые тропические леса со свисающими плющами и папоротниками над водопадами.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание и другие личные расходы участников
- Место начала и завершения?
- Улица Ленина, 113, Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Тур проходит через пограничные зоны
- На КПП требуют пропуски и паспорта. Забронировав этот эксклюзивный маршрут у меня
- Вы отправляетесь в тур уже на следующий день
- Ведь
- Я сам имею полномочия оформлять пропуски за 1 день. Для уточнения: такие пропуски самостоятельно получать трудно и занимает по времени от 5 дней
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Индивидуальные
На машине
Необычные
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Активный отдых
Экстрим
Выездные
На весь день
Водопады
Заброшенные места
VIP-туры
Треккинг и походы на хребе Аибга
Индивидуальные экскурсии на Красную поляну
Джиппинг на Красной поляне
Хребет Аибга
Популярные места
Похожие туры из Сочи
Групповая
Гарий
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
ближайшая остановка общественного транспорта в Соч...
Завтра
6 апр
7 апр
8 апр
1333600₽ за человека
Индивидуальная
Денис
Необыкновенная Абхазия
Оценить красоту дикой природы с нетуристических ракурсов и посетить затерянные памятники древности
от вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
8 апр
13 апр
14 апр
17 апр
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Гарий
СПА-тур в Абхазию - поездка на источники Кындыг
Автобусно-пешеходная экскурсия в поселок с термальными ваннами с заездом в Гагры, Новый Афон и Сухум
В Адлере ближайшая остановка общественного транспо...
Завтра
6 апр
7 апр
8 апр
2 200₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии