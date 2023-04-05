Затерянный поселок Аибга

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Эксклюзивный тур пролегает по вырубленной вручную в скалах дороге до недоступного обывателям посёлка.
Затерянный поселок Аибга
Затерянный поселок Аибга
Затерянный поселок Аибга
Затерянный поселок Аибга
Затерянный поселок Аибга
Затерянный поселок Аибга
Затерянный поселок Аибга
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Что вас ожидает:

  • Поселок Аибга
  • Горные водопады
  • Альпийские луга
  • Каньоны и ущелья
  • Вырубленная в скалах дорога
  • Густые тропические леса
  • Панорамы и смотровые площадки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

Аибга спрятана от внешнего мира высокими горами и крутыми перевалами. Извилистый путь проходит по ущелью реки Псоу, которая тонкими изгибами заводит путешественников вглубь диких лесов. На маршруте встречаются водопады и каньоны, а горы охраняют покой зелёной долины, где расположилось маленькое поселение, живущее только своим фермерским трудом, полностью отрезанное от мира, без света, связи и интернета.

Вы увидите:

  • Первозданные горные водопады;
  • Альпийские луга, как в Швейцарии;
  • Величественные каньоны и ущелья;
  • Жизнь местных людей в полной изоляции;
  • Панорамные просторные виды и смотровые площадки;
  • Экстремальные подъемы и спуски по серпантинам и бездорожью;
  • Вырубленную вручную в скалах дорогу над крутым высоким обрывом;
  • Густые тропические леса со свисающими плющами и папоротниками над водопадами.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание и другие личные расходы участников
Место начала и завершения?
Улица Ленина, 113, Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Тур проходит через пограничные зоны
  • На КПП требуют пропуски и паспорта. Забронировав этот эксклюзивный маршрут у меня
  • Вы отправляетесь в тур уже на следующий день
  • Ведь
  • Я сам имею полномочия оформлять пропуски за 1 день. Для уточнения: такие пропуски самостоятельно получать трудно и занимает по времени от 5 дней
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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