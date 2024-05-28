Джиппинг на Красной поляне – экскурсии в Сочи

Найдено 9 экскурсий в категории «Джиппинг на Красной поляне» в Сочи, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
586 отзывов
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Расписание: Ежедневно, 7-30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600 за человека
Джип-тур по Абхазии: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
559 отзывов
Экскурсия на джипе: Абхазия, Гагра, Рица
Получите незабываемые впечатления от поездки по Абхазии, посетив её живописные уголки на внедорожнике
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
от 1 600 за человека
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
12 часов
22 отзыва
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
Начало: От границы или брать трансфер к отелю
Расписание: Время согласуется
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 16 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур в Солохаул
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
49 отзывов
Джип-тур в Солохаул
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
2 400 за человека
Увлекательный джип-тур в Сочи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
6 часов
135 отзывов
Джип-Сафари в Сочи: Приключение по каньонам и самшитовым лесам
Погрузитесь в приключение по дикой природе Сочи, исследуя каньоны и скалы на мощном внедорожнике
Начало: Адлер и Сириус, забираем от остановок
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:15
9 июня в 13:15
от 1 800 за человека
Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
12 часов
189 отзывов
Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
Начало: Ближайшая остановка или граница согласно билету
Расписание: Забираем с 6:00 с остановок по центральным улицам или на КПП 7:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 1 600 за человека
Квадроциклы (Старое Краснополянское шоссе)
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
1.5 часа
52 отзыва
Квадроциклы (Старое Краснополянское шоссе)
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
Расписание: ежедневно в 10.00, 14.00,
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 3 999 за всё до 10 чел.
Offroad-тур на УАЗе кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
Offroad-тур на УАЗе кабриолете
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 7 чел.
Затерянный поселок Аибга
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Затерянный поселок Аибга
Начало: Защитников Кавказа 116
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
29 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Увлекательный джип-тур в Сочи
    Экскурсия супер, водитель очень хороший, всё расказывает всё показывает, музыку включает веселую, ездили с детьми, они в восторге особенно им
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    понравилось стоять в машине. Самшитовый лес прекрасное место, там и купались и по скалам лазили, море впечатлений, на обратном пути заехали пещеру смотреть тоже очень красиво, высота и красота мест не забываемы. Сервис покупки путевки очень удобный, менеждер перезвонил в короткие сроки и подробно всё рассказал, вообщем рекомендую поездку, не пожалеете☺☺👍

  • Ж
    Жанна
    27 мая 2024
    Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
    Я впервые побывала в Абхазии😍 Экскурсия оказалось спонтанной и такой получилась душевной 👍 очень понравилась организация 👍Отдельное спасибо гиду Инару
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    👍😀 показал, рассказал, покатал по таким красивейшим местам … просто сказочным … природа Абхазии завораживает 😍 обязательно вернусь на полноценный отпуск в Абхазию😍😍😍

  • Р
    Радик
    26 мая 2024
    Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
    Очень понравилось, незабываемые впечатления. Адресу большое спасибо за экскурсию.
  • М
    Мадина
    25 мая 2024
    Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
    Очень классно провели время, водитель веселый, самый запоминающийся день из всех на отдыхе!!!
  • Т
    Таис
    24 мая 2024
    Джип-тур в Солохаул
    Сама поездка отличная! Кратко но информативно по месту все рассказал водитель. Места очень красивые. Берите зиплайн! Эмоции только в +!
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    Никто ничего не навязывал купить в поездке(за что спасибо). Хотите покупаете, хотите нет. Дегустация вино сыр мед бесплатно. Обед отличный. Форель свежайшая! Но организация пока хромает. На ваши вопросы и заявку организатор не спешит отвечать, может ответить через день-два. Так что пишите стучите чаще сами. Собирали всех час и только потом поехали. Имейте ввиду что это не лакшери поездка с мягкими подушками. А джип сафари с неудобствами. И у кого дети (как прошла семья с тремя! Детьми и устроили разборки где кому сидеть) сидеть им возможно придется не в салоне, а в багажнике на запасных местах.

  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Джип-тур по Абхазии: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
    Я уже писала, что всё отлично! Спасибо что есть джип тур!
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
    Супер,водитель вежливый и ждал нас всегда. Виды просто шикарные,дегустации интересные
  • Д
    Диана
    21 мая 2024
    Увлекательный джип-тур в Сочи
    Здравствуйте! 20.05.24 были на экскурсии «Увлекательный джип-тур в Сочи». Бронировали через сайт SPUTNIK, внушило доверие подробное описание экскурсии. Не смотря на
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    позднее время брони, коммуникации были моментальные (понятное дело, что бот, но на вопросы в вотсап отвечал сразу живой человек, также подробно и исчерпывающе). Бронь бесплатная, оплата была уже в день экскурсии на месте. Машина чистая, водитель одновременно и водитель и гид, представился Андреем. Вежливый, флегматичный но с харизмой, водит аккуратно, историческую информацию преподносил с шутками, что было забавно. Ехали без сильной тряски и под музыку. Перед отправлением с каждой остановки всегда проверял, все ли на месте. В целом, все понравилось, единственное, что места, которые посещали, были замусоренные туристами, что очень жаль и это главный минус, конечно, не относящийся к организаторам экскурсии. На Каньоне Псахо между скал окурки и салфетки использованные, при нас пара, после купания спокойно оставила после себя тоже самое. На подвесном мосту, который крепился тросами за трубы, в эти самые трубы туристы складывают бутылки, стаканчики и мусор. Возможно, из-за отсутствия рядом мусорных баков, но и скорее всего- своего воспитания. Спасибо организаторам за экскурсию! Добавлю, что было бы не плохо, гидам напоминать туристам своей группы о поддержании чистоты посещаемых мест.

  • Ю
    ЮЛИЯ
    9 мая 2024
    Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
    Нам все очень понравилось. Водитель Тарас очень веселый.
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Джип-тур в Солохаул
    Экскурсия отличная, очень динамичная. Летом она бы зашла на "ура", т. к. очень много источников для купания)

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Джиппинг на Красной поляне»

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  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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