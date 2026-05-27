Тех, кто любит погорячее, приглашаем на адреналиновые покатушки на спортивных мотоциклах по асфальтированным шоссе Сочи и его окрестностей.
За рулём — опытные пилоты: они умеют ездить безопасно, но при этом достаточно экстремально! Драйв, живые эмоции и невероятные виды включены в программу.
Описание экскурсии
Подберём для вас шлем и другую экипировку и расскажем, как сидеть на мотоцикле, держаться за водителя и вести себя в дороге.
Помчимся по шоссе в сторону Красной Поляны через горные ущелья и вдоль реки.
Остановимся на смотровой площадке с видами на вантовый мост и ущелье. Тут же сделаем ваши классные фото с мотоциклом.
Поедем дальше по старому Краснополянскому шоссе и извилистой горной дороге.
На обратном пути сделаем остановку в селе Монастырь, чтобы полюбоваться ущельем Ахцу и немножко отдохнуть.
Организационные детали
- Выдадим шлем, подшлемник, куртку и перчатки
- Поездка подойдёт девушкам от 18 лет и весом до 70 кг
- С вами будут водители из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|7200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Мира
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 166 туристов
Мы команда профессиональных проводников-водителей. Не первый год мы развиваем новое туристическое направление — пассажирский мототуризм, чтобы показать людям красоты южного региона с седла двухколёсного мотоцикла. 100% наших пассажиров получили новый опыт и положительные эмоции, ведь с седла байка привычный окружающий мир выглядит иначе!
Входит в следующие категории Сочи
