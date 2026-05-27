Тех, кто любит погорячее, приглашаем на адреналиновые покатушки на спортивных мотоциклах по асфальтированным шоссе Сочи и его окрестностей. За рулём — опытные пилоты: они умеют ездить безопасно, но при этом достаточно экстремально! Драйв, живые эмоции и невероятные виды включены в программу.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

от 7200 ₽ за человека

Подберём для вас шлем и другую экипировку и расскажем, как сидеть на мотоцикле, держаться за водителя и вести себя в дороге.

Помчимся по шоссе в сторону Красной Поляны через горные ущелья и вдоль реки.

Остановимся на смотровой площадке с видами на вантовый мост и ущелье. Тут же сделаем ваши классные фото с мотоциклом.

Поедем дальше по старому Краснополянскому шоссе и извилистой горной дороге.

На обратном пути сделаем остановку в селе Монастырь, чтобы полюбоваться ущельем Ахцу и немножко отдохнуть.

