Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Знакомство с главными достопримечательностями начнем с горы Ахун с панорамной площадкой на смотровой башне, откуда открывается совершенно потрясающий вид. Прокатимся до дачи И. В. Сталина, где вы сможете увидеть его личный кабинет и интерьеры комнат, которые не изменились до сих пор. Посетим субтропическое Агурское ущелье с разнообразием растительности и завораживающих видов. Заглянем в легендарную долину реки Мацеста. 5 7 отзывов

Сергей Ваш гид в Сочи Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 18 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 7 отзывов 5 часов 1-6 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Знакомство с главными достопримечательностями Данная экскурсия позволит гостям Сочи познакомиться с самыми главными и культовыми историческими и природными объектами города-курорта. Гора Ахун и дача «Отца народов» Вершина горы Ахун 663 метра с панорамной площадкой на смотровой башне. Спроектирована так, чтобы кроны деревьев не загораживали совершенно потрясающий вид. Любимая дача «Отца народов» И. В. Сталина, откуда порой вершилась судьба великой страны. Вы сможете увидеть его личный кабинет и интерьеры комнат, которые не изменились до сих пор. Агурское ущелье и сероводородный источник На экскурсии в красивейшее Агурское ущелье вы будто побываете в субтропическом лесу с каньоном, рекой и водопадом с весьма недобрым названием «Чертова купель». Затем заглянем в легендарную долину реки Мацеста со знаменитым сероводородным источником.

Ежедневно в 10:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гора большой Ахун

Смотровая башня

Дача Сталина

Агурское ущелье с каньоном и водопадом «Чертова купель»

Мацестинский сероводородный источник Что включено Автомобильное и экскурсионное обслуживание. Что не входит в цену Трансфер в центр Сочи из Адлера и обратно

Входные билеты на объекты Сочинского Национального парка,

Дачу Сталина, сероводородный источник

Экскурсия по чайной фабрике

Обед. Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 10:00 Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.