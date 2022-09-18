Знакомство с главными достопримечательностями начнем с горы Ахун с панорамной площадкой на смотровой башне, откуда открывается совершенно потрясающий вид. Прокатимся до дачи И. В. Сталина, где вы сможете увидеть его личный кабинет и интерьеры комнат, которые не изменились до сих пор. Посетим субтропическое Агурское ущелье с разнообразием растительности и завораживающих видов. Заглянем в легендарную долину реки Мацеста.
Описание экскурсииЗнакомство с главными достопримечательностями Данная экскурсия позволит гостям Сочи познакомиться с самыми главными и культовыми историческими и природными объектами города-курорта. Гора Ахун и дача «Отца народов» Вершина горы Ахун 663 метра с панорамной площадкой на смотровой башне. Спроектирована так, чтобы кроны деревьев не загораживали совершенно потрясающий вид. Любимая дача «Отца народов» И. В. Сталина, откуда порой вершилась судьба великой страны. Вы сможете увидеть его личный кабинет и интерьеры комнат, которые не изменились до сих пор. Агурское ущелье и сероводородный источник На экскурсии в красивейшее Агурское ущелье вы будто побываете в субтропическом лесу с каньоном, рекой и водопадом с весьма недобрым названием «Чертова купель». Затем заглянем в легендарную долину реки Мацеста со знаменитым сероводородным источником.
Ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора большой Ахун
- Смотровая башня
- Дача Сталина
- Агурское ущелье с каньоном и водопадом «Чертова купель»
- Мацестинский сероводородный источник
Что включено
- Автомобильное и экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Трансфер в центр Сочи из Адлера и обратно
- Входные билеты на объекты Сочинского Национального парка,
- Дачу Сталина, сероводородный источник
- Экскурсия по чайной фабрике
- Обед.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Отличный насыщенный день в приятной компании! Сергей великолепный рассказчик: погрузил в историю, рассказал легенды и много интересных фактов о Сочи и окрестностях. Особенно понравилось, что никаких «доборов» группы, мы как
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П
Отличный насыщенный день в приятной компании! Сергей великолепный рассказчик: погрузил в историю, рассказал легенды и много интересных фактов о Сочи и окрестностях. Особенно понравилось, что никаких «доборов» группы, мы как
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М
Здравствуйте! Нам очень понравилась экскурсия! Сергей грамотный экскурсовод, знающий своё дело! Было интересно и легко с ним общаться! Дал нам много нужных советов. Ездили на автомобиле минивэн, рассчитанный на 2 семьи. Комфортно и безопасно было на нём путешествовать. Забрал нас и высадил в удобном для нас месте. Рекомендую тем, кто хочет за короткий срок посмотреть основные достопримечательности г. Сочи.
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В
Понравилось абсолютно всё - программа экскурсии и, конечно же, гид Сергей - доброжелательный, эрудированный, весёлый и внимательный к гостям. Машина большая и удобная, а манера вождения у Сергея очень комфортная, несмотря на то что много ездили по горному серпантину. Всю экскурсию любовались прекрасными видами, Сергей подсказывал удачные ракурсы для фото, а очень красиво было по всему маршруту.
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Т
22.04 Побывали на экскурсии с Сергеем. Несмотря на плохую погоду, остались очень довольны. Сергей не только грамотный экскурсовод, знающий много интересных исторических фактов но и прекрасный организатор,. Удобный минивэн для передвижения, быстрый доступ посещения мест, указанных в экскурсии. Доброжелателен, прост в общении. От души рекомендуем посетить значимые места Сочи с Сергеем.
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М
Экскурсия прошла на 5+, спасибо огромное. Все очень полно рассказали, не смотря на дождливую погоду, настроение было отличное. Гид сделал наш отдых комфортным и предусмотрительно даже взял зонты.))) если еще будем в Сочи, а еще есть, что посмотреть, только к вам Сергей!!!
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