в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:30, в пятницу в 07:30 и 07:45

Маршрут этой поездки составлен по вашим просьбам, дорогие путешественники! Гости часто спрашивают нас, можно ли посетить Новый Афон и озеро Рица за один день, не забыв про живописные природные локации по пути. Мы всё предусмотрели. В программе — чудеса природы, исторические памятники и колоритные места.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Достопримечательности Гагры

Один из ближайших к границе с Россией городов Абхазии встретит нас видами, известным по широко растиражированным фото и фильмам. Вы увидите Приморский парк со знаменитой колоннадой, замок принца Ольденбургского, ресторан «Гагрипш». Проникнетесь курортной атмосферой и местным колоритом.

Ущелье реки Бзыбь

Часть пути в горные районы пролегает вдоль русла реки. Его красота завораживает. Сделаем несколько остановок: посмотрим Голубое озеро, несколько водопадов — Мужские Слёзы и Девичьи Слёзы. Любителям экстремальных ощущений понравятся качели над горной рекой, тарзанка и первый в Абхазии стеклянный мост. Здесь же можно пообедать (за дополнительную плату).

Юпшарский каньон

Воздух становится прохладнее, скалы поднимаются выше — мы в Юпшарском каньоне. Исполинские камни, на которые можно взобраться, поросшие вековыми самшитами, мхом и плющом карнизы производят неизгладимое впечатление.

Озеро Рица

Много лет назад на его месте протекала горная речка, но после землетрясения и обрушения горного массива вода оказалась взаперти, образовав естественный водоём. Начнём со смотровой площадки, далее изучим окрестности и само озеро с других точек.

Новый Афон

Это известный исторический район Абхазии, который неизменно популярен среди путешественников. Тут есть чем заняться: мы посетим Новоафонский монастырь, осмотрим близлежащий парк с лебединым озером. Освежимся возле рукотворного водопада и реки, орошающей мандариновые плантации. По желанию можно добавить в программу Новоафонскую пещеру.

Организационные детали

Экскурсия начинается на территории Абхазии, в программу включён трансфер из Сочи и обратно

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Забираем по месту проживания, уточняйте свой адрес при бронировании

Дополнительные расходы

Билеты в Рицинский национальный парк: взрослый — 1000 ₽, дети от 8 до 12 лет — 500 ₽, дети до 8 лет — бесплатно

Посещение Новоафонской пещеры (по желанию группы): взрослые — 1000 ₽, дети до 8 лет бесплатно

Обед от 1000 ₽ за чел.

Пересечение границы