в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:30, в пятницу в 07:30 и 07:45

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Достопримечательности Гагры
Один из ближайших к границе с Россией городов Абхазии встретит нас видами, известным по широко растиражированным фото и фильмам. Вы увидите Приморский парк со знаменитой колоннадой, замок принца Ольденбургского, ресторан «Гагрипш». Проникнетесь курортной атмосферой и местным колоритом.
Ущелье реки Бзыбь
Часть пути в горные районы пролегает вдоль русла реки. Его красота завораживает. Сделаем несколько остановок: посмотрим Голубое озеро, несколько водопадов — Мужские слёзы и Девичьи слёзы. Любителям экстремальных ощущений понравятся качели над горной рекой, тарзанка и первый в Абхазии стеклянный мост. Здесь же можно пообедать (за дополнительную плату).
Юпшарский каньон
Воздух становится прохладнее, скалы поднимаются выше — мы в Юпшарском каньоне. Исполинские камни, на которые можно взобраться, поросшие вековыми самшитами, мхом и плющом карнизы производят неизгладимое впечатление.
Озеро Рица
Много лет назад на его месте протекала горная речка, но после землетрясения и обрушения горного массива вода оказалась взаперти, образовав естественный водоём. Начнём со смотровой площадки, далее изучим окрестности и само озеро с других точек.
Новый Афон
Это известный исторический район Абхазии, который неизменно популярен среди путешественников. Тут есть чем заняться: мы посетим Новоафонский монастырь, осмотрим близлежащий парк с лебединым озером. Освежимся возле рукотворного водопада и реки, орошающей мандариновые плантации. По желанию можно добавить в программу Новоафонскую пещеру.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Забираем по месту проживания, уточняйте свой адрес при бронировании
Перед выездом проверьте возможные задолженности через службу судебных приставов
Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт, детям свидетельство о рождении. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.
Дополнительные расходы
Билеты в Рицинский национальный парк: взрослый — 700 руб., дети от 12 до 18 лет — 200 руб., дети до 12 лет — бесплатно
Посещение Новоафонской пещеры (по желанию группы): взрослые — 700 руб. /чел., дети до 8 лет бесплатно
Обед от 700 руб. /чел.
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:30, в пятницу в 07:30 и 07:45
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по месту проживания в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:30, в пятницу в 07:30 и 07:45
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Сочи
Мы команда гидов-водителей, носители абхазской культуры. Постараемся, чтобы вы влюбились в нашу Апсны. С нами Вы окунётесь в атмосферу Абхазии и узнаете то, о чём не пишут в интернете.