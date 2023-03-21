в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:30, в пятницу в 07:30 и 07:45

Маршрут этой экскурсии составлен по вашим просьбам, дорогие путешественники! Гости часто спрашивают нас, можно ли посетить Новый Афон и озеро Рица за один день, не забыв про живописные природные локации по пути. Мы всё предусмотрели: вас ждёт насыщенная поездка в мини-группе до 6 человек. В программе — чудеса природы, исторические памятники и колоритные места.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Достопримечательности Гагры

Один из ближайших к границе с Россией городов Абхазии встретит нас видами, известным по широко растиражированным фото и фильмам. Вы увидите Приморский парк со знаменитой колоннадой, замок принца Ольденбургского, ресторан «Гагрипш». Проникнетесь курортной атмосферой и местным колоритом.

Ущелье реки Бзыбь

Часть пути в горные районы пролегает вдоль русла реки. Его красота завораживает. Сделаем несколько остановок: посмотрим Голубое озеро, несколько водопадов — Мужские слёзы и Девичьи слёзы. Любителям экстремальных ощущений понравятся качели над горной рекой, тарзанка и первый в Абхазии стеклянный мост. Здесь же можно пообедать (за дополнительную плату).

Юпшарский каньон

Воздух становится прохладнее, скалы поднимаются выше — мы в Юпшарском каньоне. Исполинские камни, на которые можно взобраться, поросшие вековыми самшитами, мхом и плющом карнизы производят неизгладимое впечатление.

Озеро Рица

Много лет назад на его месте протекала горная речка, но после землетрясения и обрушения горного массива вода оказалась взаперти, образовав естественный водоём. Начнём со смотровой площадки, далее изучим окрестности и само озеро с других точек.

Новый Афон

Это известный исторический район Абхазии, который неизменно популярен среди путешественников. Тут есть чем заняться: мы посетим Новоафонский монастырь, осмотрим близлежащий парк с лебединым озером. Освежимся возле рукотворного водопада и реки, орошающей мандариновые плантации. По желанию можно добавить в программу Новоафонскую пещеру.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Забираем по месту проживания, уточняйте свой адрес при бронировании

Перед выездом проверьте возможные задолженности через службу судебных приставов

Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт, детям свидетельство о рождении. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.

Дополнительные расходы