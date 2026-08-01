в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:30, в пятницу в 07:30 и 07:45

Большое путешествие по Золотому кольцу Абхазии + трансфер из Сочи
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь
Маршрут этой поездки составлен по вашим просьбам, дорогие путешественники! Гости часто спрашивают нас, можно ли посетить Новый Афон и озеро Рица за один день, не забыв про живописные природные локации по пути. Мы всё предусмотрели. В программе — чудеса природы, исторические памятники и колоритные места.
Один из ближайших к границе с Россией городов Абхазии встретит нас видами, известным по широко растиражированным фото и фильмам. Вы увидите Приморский парк со знаменитой колоннадой, замок принца Ольденбургского, ресторан «Гагрипш». Проникнетесь курортной атмосферой и местным колоритом.
Ущелье реки Бзыбь
Часть пути в горные районы пролегает вдоль русла реки. Его красота завораживает. Сделаем несколько остановок: посмотрим Голубое озеро, несколько водопадов — Мужские Слёзы и Девичьи Слёзы. Любителям экстремальных ощущений понравятся качели над горной рекой, тарзанка и первый в Абхазии стеклянный мост. Здесь же можно пообедать (за дополнительную плату).
Юпшарский каньон
Воздух становится прохладнее, скалы поднимаются выше — мы в Юпшарском каньоне. Исполинские камни, на которые можно взобраться, поросшие вековыми самшитами, мхом и плющом карнизы производят неизгладимое впечатление.
Озеро Рица
Много лет назад на его месте протекала горная речка, но после землетрясения и обрушения горного массива вода оказалась взаперти, образовав естественный водоём. Начнём со смотровой площадки, далее изучим окрестности и само озеро с других точек.
Новый Афон
Это известный исторический район Абхазии, который неизменно популярен среди путешественников. Тут есть чем заняться: мы посетим Новоафонский монастырь, осмотрим близлежащий парк с лебединым озером. Освежимся возле рукотворного водопада и реки, орошающей мандариновые плантации. По желанию можно добавить в программу Новоафонскую пещеру.
Организационные детали
Экскурсия начинается на территории Абхазии, в программу включён трансфер из Сочи и обратно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Забираем по месту проживания, уточняйте свой адрес при бронировании
Дополнительные расходы
Билеты в Рицинский национальный парк: взрослый — 1000 ₽, дети от 8 до 12 лет — 500 ₽, дети до 8 лет — бесплатно
Посещение Новоафонской пещеры (по желанию группы): взрослые — 1000 ₽, дети до 8 лет бесплатно
Обед от 1000 ₽ за чел.
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт, либо свидетельство о рождении с печатью о гражданстве
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей
Перед выездом в Абхазию необходимо проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не всегда пускает людей с грузинской фамилией
в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00 и 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
4000 ₽
Дети до 5 лет
4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00 и 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1113 туристов
Мы команда носителей абхазской культуры. Постараемся, чтобы вы влюбились в нашу Апсны. С нами вы окунётесь в атмосферу Абхазии.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
С большой благодарностью за невероятно тёплый день в Абхазии! Эрик потрясающий человек, который любит свою страну и готов показывать и рассказывать о городах, людях, обычаях каждому гостю! Спасибо организатору поездки читать дальшеуменьшить
Марине: очень чёткая и своевременная информация, напоминание по документам и необходимым вещам с собой. Мы успели искупаться в Гаграх, нагуляться по парку и даже позавтракать в аутентичной столовой с самыми вкусными сырниками и компотом из фейхоа. Увидели обитель в Новом Афоне. Посетили старинную станцию на железной дороге - именно здесь самое вкусное абхазское мороженое! Рядом с началом пешеходного маршрута по тропе Симеона небольшое, но очень милое кафе на берегу горной реки. Спасибо Эрику за рекомендацию обеда именно здесь. Быстро и очень вкусно! Кофе на песке и мандариновый компот особенно запомнились! Заехали на рынок в Гудауте - это было пожелание нашего папы, именно здесь купить сулугуни и аджику. Вкус детства! Милые бабушки, которые своими руками ухаживают за овощами и фруктами и бережно приносят их на рынок, чтобы предложить посетителям. Дай Бог каждой из них здоровья и многолетия! И в завершении - озеро Рица. Приятная прохлада, катамараны и картинка алпийских горных пейзажей! Невероятно колоритная дорога - с быстрыми реками и ущельями. Эрик, мы обязательно вернёмся сами и будем рекомендовать путешествие с вами всем нашим друзьям! Спасибо за солнечную Абхазию для нас с дочкой!
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Марина
Получилось прекрасное путешествие в детство, по забытым местам. Поставила оценку ниже за соответствие программы не потому что она не соответствует, а потому что она была подстроена под желание клиента, гид читать дальшеуменьшить
спросил куда мы хотим и составил маршрут, это отличное решение в малых группах. комфортная машина, водитель, забрали в отеле в Сочи вовремя, много рассказов о жизни Абхазии, исторических данных, по времени комфортно, немного застряли на российской границе обратно, но зато увидели красивый закат. Советую экскурсию и гида Мишку) фото не грузятся (
+2
Марина
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарю за высокую оценку нашей работы! Будем Рады увидеть Вас снова в Абхазии с нами на других маршрутах.
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А
Анна
Эксурсия с гидом Эриком прошла отлично. Эрик интересно рассказывал о стране, национальных традициях сдабривая рассказ отличными шутками) Экскурсия прошло очень комфортно, мы посетили все локации несмотря на дождь, пообедали в отличном в кафе, не смотря на позднее возвращение с экскурсии Эрик не торопил нас, давал вдоволь насладиться всеми локациями, ждал тех, кто решил посетил пещеры в Новом Афоне, большое спасибо!
+9
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М
Мария
Удивительная, упоительно прекрасная Абхазия! Это не имеет смысла описывать - надо просто ехать туда: дышать туманами гор, слушать грохот водопадов, общаться с местными кошками, собаками, коровами и лошадями, погружаться в читать дальшеуменьшить
сказку карстовых пещер… Светлая и добрая земля красивых людей! Людей, которые умеют любить мир, своих, гостей…
Организация поездки отличная. Гид Миша - волшебный и абсолютно уникальный: ироничный философ, прекрасный водитель, внимательный и заботливый провожатый по древним землям любимой страны. Спасибо!
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Л
Лариса
Мы провели прекрасный, познавательный и тёплый день! Огромное спасибо организаторам и особенно нашему гиду Мише. Познакомились с очень красивой страной и чудесными, гостеприимными и очень добрыми людьми. От души рекомендую, благодарю организаторов и желаю процветания проекту! Спасибо 🫶
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Владимир
Экскурсия отличная, гид Миша (полное имя, абхазское) местный абхазец с двумя высшими образованиями, с чистым русским языком. Гид поддерживает легко разговор на любую тему, подробно рассказывает об истории, геологии, флоре и фауне своей страны и её примечательных мест. Маршрут составлен грамотно.
Марина
Ответ организатора:
Благодарю за высокую оценку работы нашего гида! Приятно встречать таких замечательных гостей и знакомить с нашей страной! Ждём на других маршрутах!
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