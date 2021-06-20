В настоящее время, в связи с ситуаций коронавируса, не просто найти комфортное жилье в Сочи по доступной цене. Но все же, есть одно привлекательное предложение! ХорошоТАМ его подробно изучил...
Sea Galaxy Hotel Congress & Spa был построен в 1981 году. В 2014 году он принимал гостей Олимпиад. Получил 4 звезды. В 18-ти этажном здании имеется 350 номеров. В районе отеля всегда можно найти кафе или ресторан на любой вкус.
Отель Sea Galaxy радушно готов принять гостей, даже в период коронавирусной эпидемии. Соблюдаются все рекомендации по профилактике от COVID-19.
Особенности и преимущества отеля «Sea Galaxy»
- Удобное расположение. Расстояние от отеля до аэропорта – 25 км, до железнодорожного вокзала – 4 км. В непосредственной близости находится Курортный проспект, парк имени Фрунзе. До Сочинского дендрария можно дойти пешком за 10 минут, а до городского цирка - за 3 минуты.
- Бесплатная парковка. Для путешественников на своем автомобиле предусмотрены парковочные места.;
- Наличие достопримечательностей поблизости. К примеру, любители театра могут посетить Летний или Зимний театр, а художники могут отправиться в музей. Центральная набережная находится в 100 метрах от отеля.;
- Наличие конференц-залов. Можно выбрать зал в зависимости от числа людей: от 20 до 600 персон. Если нужно организовать какое-либо мероприятие, то все будет сделано: от расстановки мебели до ужина с партнерами. В залах установлено аудио оборудование и есть проектор.
Где находится отель Sea Galaxy
Виды номеров в отеле
Номера отеля идут с хорошей звукоизоляцией, кондиционером. ХорошоТАМ подготовил полный список номеров для бронирования:
- Стандарт. Площадь 16 кв.м. Подходит для одноместного или двухместного проживания.
- Суперион. Номер этой категории находится на 14 и 15 этажах. Площадь такая же, как в предыдущем, только еще с дополнительными аксессуарами.
- Бизнес стандарт. 17 м2 вполне достаточно, чтобы переночевать ночь в командировке. В номере можно поселиться вдвоем или втроем, разделив кровати.
- Джуниор сюит. Просторное помещение площадью 32 кв.м. приятно радует наличием плазменной панели, электронного сейфа, светонепроницаемыми шторами...
- Люкс. Самый комфортабельный вариант. В двух изолированных комнатах можно разместить по два человека. В номере есть вся необходимая мебель: письменный стол, шкаф для одежды, двухспальная кровать, тумбочки...
Sea Galaxy Hotel с гордостью может предложить приятную услугу – аромат в номер! Вот варианты на выбор: инжир, кедр, глинтвейн, амальгама...
Кухня в «Sea Galaxy»
В бронирование проживания включен завтрак по системе «шведский стол». Отдельно есть опции с трехразовым питанием или завтраком + ужин. Выбор еды обширный.
Рестораны и бары отеля идеально подходят для ужина, семейных посиделок, банкетов, корпоративов. Для мероприятия подберется подходящее помещение: зал «Панорама», лобби-бар, летняя беседка...
Вам хочется порадовать себя чем-то вкусненьким? Шведский стол в Сочи позволит это сделать. Чтобы вкусно накормить гостей шеф Сергей Селиверстов сам примет участие в разработке меню и поделиться своими секрета вкусности любых блюд. Гости еще долгое время останутся в восторге от угощений и работы первоклассного сервиса!
Услуги для отдыхающих
Как и в других солидных отелях, действует услуга трансфера. С аэропорта или железнодорожного вокзала до отеля можно с комфортом и удобством доехать на машине. В холле на 1 этаже имеется багажная комната, где заселяющиеся могут оставить на время вещи, сумки. Первые сутки услуга предоставляется бесплатно.
А вы знали, что в этом отели можно работать в тишине и умиротворении? Гость может воспользоваться бизнес-комнатой, в которой есть все для работы за компьютером, распечатывания документов, выхода в интернет.
Sea Galaxy Hotel совсем не против домашних питомцев. Правда, услуга платная и только, если у собаки или кошки имеется ветеринарный паспорт.
Экскурсионное бюро, на 1 этаже гостиничного комплекса, с радостью может рассказать как добраться до основных достопримечательностей города. Вы представляете, сколько в курортном городе Сочи есть мест, где можно испытать яркие и незабываемые эмоции?
Проживающие в отеле смогут заглянуть в прачечную отеля. Стирка и глажка вещей к вашим услугам!
Поддержать хорошую физическую форму можно прямо в этом же здании. На 3 этаже отеля есть тренажерный зал с фитнес-оборудованием: велотренажером, пресс-брусья, машина Смита-Олимп. Для занятий ворк-аутом есть определенная площадка на свежем воздухе.
А вечером, SPA-комплекс предлагает гостям приятно провести время, с пользой для здоровья. Различные виды массажа, пилинги, косметологические услуги, джакузи в этом помогут!
А чтобы гости не скучали, предусмотрен «Открытый бар», в котором можно попробовать местные кубинские вина, крепкие или безалкогольные напитки. В любое время суток Room Service доставит прямо в номер напитки, десерты, закуски или блюда.
«Sea Galaxy» может сделать сюрприз: украсить номер гелевыми шариками, устроить романтический вечер с лепестками роз, приготовить торт со свечами или цветочную композицию. Одно слово и все будет готово!
Приятные плюсы
В номере отеля есть бутилированная вода, фен, тапочки, косметичка... Дизайн в классическом стиле в пастельных тонах располагает к спокойному времяпровождению. Вид на море с балкона - прямо как за границей! Ежедневно проходит уборка номера, а белье и полотенца меняются 1 раз в 3 дня.
В здании на 1 этаже стоит банкомат. Проблем со снятием наличных, переводом денежных средств точно не будет! Впрочем, как и с интернетом, потому что везде доступна сеть Wi-Fi до 30 Мбит/с.
В холле отеля расположился магазинчик. В нем туристам предлагают купить сувениры из Сочи: дождевик, набор для путешествий, пляжное полотенце, кружку с логотипом и др.
Для детей на территории отеля Sea Galaxy есть детский игровой комплекс.
На самом популярном сайте по бронированию отель оценили на 8,5 баллов. О нем в интернете есть много положительных отзывов. Может он вправду очень хороший.