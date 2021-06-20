Отель 🏨 Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 4* находится в Сочи по адресу ул. Черноморская, д. 4 рядом с набережной Черного Моря 🌊. Подробное описание отеля с фото и ценами на номера которые можно забронировать

Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 4 ⭐️ в Сочи Sea Galaxy рядом с пальмами и фонтаном Въезд к отелю

В настоящее время, в связи с ситуаций коронавируса, не просто найти комфортное жилье в Сочи по доступной цене. Но все же, есть одно привлекательное предложение! ХорошоТАМ его подробно изучил...

Sea Galaxy Hotel Congress & Spa был построен в 1981 году. В 2014 году он принимал гостей Олимпиад. Получил 4 звезды. В 18-ти этажном здании имеется 350 номеров. В районе отеля всегда можно найти кафе или ресторан на любой вкус.

Отель Sea Galaxy радушно готов принять гостей, даже в период коронавирусной эпидемии. Соблюдаются все рекомендации по профилактике от COVID-19.

Особенности и преимущества отеля «Sea Galaxy»

Вид из отеля Sea Galaxy в сторону Абахзии Вид в сторону центральной набережной и мор. порта Сочи

Удобное расположение. Расстояние от отеля до аэропорта – 25 км, до железнодорожного вокзала – 4 км. В непосредственной близости находится Курортный проспект, парк имени Фрунзе. До Сочинского дендрария можно дойти пешком за 10 минут, а до городского цирка - за 3 минуты.

Бесплатная парковка. Для путешественников на своем автомобиле предусмотрены парковочные места. ;

; Наличие достопримечательностей поблизости. К примеру, любители театра могут посетить Летний или Зимний театр, а художники могут отправиться в музей. Центральная набережная находится в 100 метрах от отеля. ;

; Наличие конференц-залов. Можно выбрать зал в зависимости от числа людей: от 20 до 600 персон. Если нужно организовать какое-либо мероприятие, то все будет сделано: от расстановки мебели до ужина с партнерами. В залах установлено аудио оборудование и есть проектор.

Где находится отель Sea Galaxy

Где находится Sea Galaxy Hotel Congress & SPA

г. Сочи, ул. Черноморская, д. 4

Виды номеров в отеле

Стандартный номер Номер в Sea Galaxy с видом на море Море действительно рядом Номер с двумя 1-спальными кроватями Ванная комната и душевые принадлежности

Номера отеля идут с хорошей звукоизоляцией, кондиционером. ХорошоТАМ подготовил полный список номеров для бронирования:

Стандарт . Площадь 16 кв.м. Подходит для одноместного или двухместного проживания.

. Площадь 16 кв.м. Подходит для одноместного или двухместного проживания. Суперион . Номер этой категории находится на 14 и 15 этажах. Площадь такая же, как в предыдущем, только еще с дополнительными аксессуарами.

. Номер этой категории находится на 14 и 15 этажах. Площадь такая же, как в предыдущем, только еще с дополнительными аксессуарами. Бизнес стандарт . 17 м2 вполне достаточно, чтобы переночевать ночь в командировке. В номере можно поселиться вдвоем или втроем, разделив кровати.

. 17 м2 вполне достаточно, чтобы переночевать ночь в командировке. В номере можно поселиться вдвоем или втроем, разделив кровати. Джуниор сюит . Просторное помещение площадью 32 кв.м. приятно радует наличием плазменной панели, электронного сейфа, светонепроницаемыми шторами...

. Просторное помещение площадью 32 кв.м. приятно радует наличием плазменной панели, электронного сейфа, светонепроницаемыми шторами... Люкс. Самый комфортабельный вариант. В двух изолированных комнатах можно разместить по два человека. В номере есть вся необходимая мебель: письменный стол, шкаф для одежды, двухспальная кровать, тумбочки...

Sea Galaxy Hotel с гордостью может предложить приятную услугу – аромат в номер! Вот варианты на выбор: инжир, кедр, глинтвейн, амальгама...

Кухня в «Sea Galaxy»

Шведский стол Шведский стол включает десерты Шведский стол в Sea Galazy Эклеры на фоне I Love Sea Galaxy

В бронирование проживания включен завтрак по системе «шведский стол». Отдельно есть опции с трехразовым питанием или завтраком + ужин. Выбор еды обширный.

Рестораны и бары отеля идеально подходят для ужина, семейных посиделок, банкетов, корпоративов. Для мероприятия подберется подходящее помещение: зал «Панорама», лобби-бар, летняя беседка...

Вам хочется порадовать себя чем-то вкусненьким? Шведский стол в Сочи позволит это сделать. Чтобы вкусно накормить гостей шеф Сергей Селиверстов сам примет участие в разработке меню и поделиться своими секрета вкусности любых блюд. Гости еще долгое время останутся в восторге от угощений и работы первоклассного сервиса!

Услуги для отдыхающих

Тренажерный зал в отеле Спортивный инвентарь Разные виды зало для конференций Конференц зал в Sea Galaxy с панарамными окнами Большой конференц зал

Как и в других солидных отелях, действует услуга трансфера. С аэропорта или железнодорожного вокзала до отеля можно с комфортом и удобством доехать на машине. В холле на 1 этаже имеется багажная комната, где заселяющиеся могут оставить на время вещи, сумки. Первые сутки услуга предоставляется бесплатно.

А вы знали, что в этом отели можно работать в тишине и умиротворении? Гость может воспользоваться бизнес-комнатой, в которой есть все для работы за компьютером, распечатывания документов, выхода в интернет.

Sea Galaxy Hotel совсем не против домашних питомцев. Правда, услуга платная и только, если у собаки или кошки имеется ветеринарный паспорт.

Экскурсионное бюро, на 1 этаже гостиничного комплекса, с радостью может рассказать как добраться до основных достопримечательностей города. Вы представляете, сколько в курортном городе Сочи есть мест, где можно испытать яркие и незабываемые эмоции?

Проживающие в отеле смогут заглянуть в прачечную отеля. Стирка и глажка вещей к вашим услугам!

Поддержать хорошую физическую форму можно прямо в этом же здании. На 3 этаже отеля есть тренажерный зал с фитнес-оборудованием: велотренажером, пресс-брусья, машина Смита-Олимп. Для занятий ворк-аутом есть определенная площадка на свежем воздухе.

А вечером, SPA-комплекс предлагает гостям приятно провести время, с пользой для здоровья. Различные виды массажа, пилинги, косметологические услуги, джакузи в этом помогут!

А чтобы гости не скучали, предусмотрен «Открытый бар», в котором можно попробовать местные кубинские вина, крепкие или безалкогольные напитки. В любое время суток Room Service доставит прямо в номер напитки, десерты, закуски или блюда.

«Sea Galaxy» может сделать сюрприз: украсить номер гелевыми шариками, устроить романтический вечер с лепестками роз, приготовить торт со свечами или цветочную композицию. Одно слово и все будет готово!

Приятные плюсы

В номере отеля есть бутилированная вода, фен, тапочки, косметичка... Дизайн в классическом стиле в пастельных тонах располагает к спокойному времяпровождению. Вид на море с балкона - прямо как за границей! Ежедневно проходит уборка номера, а белье и полотенца меняются 1 раз в 3 дня.

В здании на 1 этаже стоит банкомат. Проблем со снятием наличных, переводом денежных средств точно не будет! Впрочем, как и с интернетом, потому что везде доступна сеть Wi-Fi до 30 Мбит/с.

В холле отеля расположился магазинчик. В нем туристам предлагают купить сувениры из Сочи: дождевик, набор для путешествий, пляжное полотенце, кружку с логотипом и др.

Для детей на территории отеля Sea Galaxy есть детский игровой комплекс.