Самые интересные отели Сочи в которых обязательно есть бассейн, а так же они находятся рядом с морем, некоторые из них имеют частные пляжи и находятся на берегу. Почти во всех есть система шведского стола, как минимум на завтраки, но есть и полная система "всё включено"

Подборка отелей Сочи в центральном курортном районе

Сочи ежегодно посещают миллионы туристов. Центральный Сочи — наиболее популярный район курорта. Здесь развитая инфраструктура и множество достопримечательностей.

Путешественники заранее выбирают варианты проживания. ХорошоТАМ изучил особенности отелей в центре Сочи по следующим критериям:

место расположения;

номерной фонд;

особенности питания;

близость к морю;

транспортная доступность;

наличие дополнительных услуг.

Мы составили список лучших отелей, чтобы помочь вам сориентироваться в многообразии и определиться с выбором.

Гранд-отель Жемчужина

Бассейн «Жемчужины» Мелкий бассейн, используется для анимации и детей

Гранд-отель «Жемчужина» – гостиничный комплекс уровня 4*. Находится на первой линии по адресу: ул. Черноморская, 3 в 25 минутах езды от аэропорта.

17 этажей включают в себя более 800 номеров, где с балкона доступен прекрасный вид на море. Есть собственный пляж, бассейн, водные аттракционы. Гостям предлагается 3-разовое питание «шведский стол». Имеется прокат автомобилей, детская анимация, бесплатный Wi-Fi.

Проверить цены в Жемчужину выберите дату вашего приезда

Особенности:

Общая площадь — 70 тыс. кв. м.

SPA, салон красоты;

Спортивные залы;

Галечный пляж, рассчитанный на 2000 чел.

Бассейн на 8 дорожек с морской водой.

Рядом находятся Дендрарий, Зимний театр, Сочинский Цирк, музеи и парки. Среди партнеров гостиничного комплекса — международный союз КВН. Участники ежегодного зимнего фестиваля останавливаются в «Жемчужине».

Swissotel Resort Сочи Камелия

Swissotel Сочи, открытый бассейн

Пятизвездочный отель занимает здание легендарного пансионата «Интурист». Сейчас оно оформлено в современном изысканном стиле, характерном для швейцарской сети Swissotel. «Сочи Камелия» раскинулся рядом с морским побережьем на территории природного заповедника, бережно сохраненного при реконструкции.

Отель располагает 203 номерами с видом на Черное море. «Люксы» отличаются комфортом и стильным интерьером. Дополнительно гости могут заказать программу Wellness, которая включает специальное питание, косметические процедуры, физические упражнения.

Кстати, в этом отеле снимали фильм Одноклассницы 2016 года.

Кадры из фильма Одноклассницы в бассейне Сочи Камелия Кадры из фильма Одноклассницы в бассейне Сочи Камелия

Постояльцев порадует благоустроенный песчаный пляж, открытый подогреваемый бассейн, спа-комплекс, тренажерный зал, 3 ресторана с международной и авторской кухней. Отель стоит по адресу: Курортный проспект, 89. От аэропорта можно доехать за 30 минут.

Pullman Sochi Centre

Открытый бассейн в Пуллмане Сочи Детский бассейн в Pullman Sochi Centre

Расположен по ул. Орджоникидзе, 11, в самом центре города. В шаговой доступности: центральная набережная, концертные площадки, магазины, кафе.

Отель премиум-класса французской компании Accor отличается европейским уровнем обслуживания. Постояльцам предлагаются:

150 номеров повышенного уровня комфорта;

собственный пляж в 50 м от Pullman;

бассейн;

оздоровительный центр;

ресторан средиземноморской кухни, круглосуточный бар.

Pullman Сочи Центр 5* поможет совместить бизнес и отдых. Для организации различных мероприятий служит конференц-центр, имеющий площадь 2300 кв.м.

Hyatt Regency Sochi

Hyatt Regency Sochi Небольшой открытый бассейн

Хаятт Ридженси — новый отель 5*, открытый в 2014 году. Расположен на ул. Орджоникидзе, 17, на первой линии в нескольких минутах ходьбы от торгового центра «Гранд-Марина», Морского порта, клубов. Недалеко находятся Художественный музей, парк развлечений Ривьера, Дендрарий и самый популярный центральный пляж Маяк.

Для размещения гостей служат 198 просторных номеров, из них 28 «люксов» с панорамным видом на морской берег. Постояльцам предоставляется бесплатный Wi-Fi. Имеется собственный пляж, а также открытый бассейн площадью 312 кв.м.

Посетителям спа-центра Evania доступны сеанс ароматерапии, омолаживающие процедуры, массаж. Тренажерный зал с современным оборудованием работает круглосуточно для гостей Хаятт Ридженси Сочи.

Лазурная Отель и СПА (бывшая Рэдиссон Лазурная)

Большой крытый бассейн в Lazurnaya Открытый бассейн Лазурной

Четырехзвездочный отель раскинулся на побережье, по Курортному проспекту, 103. Принадлежит отельной сети Radisson, что гарантирует комфортные условия. Недалеко от «Лазурной» находятся гора Бытха, Мацестинский лесопарк.

Особенности:

286 комфортабельных номеров, в том числе виллы и президентские люксы;

4 ресторана с различной кухней;

пляж, доступный только для гостей «Лазурной»;

2 бассейна: открытый и малый крытый;

игровая площадка и анимация для детей;

трехэтажный комплекс для отдыха SPA&Wellness Lazurnaya;

фитнес-центр, тренажерный зал;

ночной клуб "Клеопатра".

Одно из направлений отеля — деловой туризм. "Лазурная" предоставляет условия для проведения корпоративных мероприятий, семинаров и конференций. В распоряжении гостей 3 конференц-зала, конгресс-холл, 3 офиса для бизнес-встреч.

Sanremo

Бассейн отеля находится на городском пляже

Небольшой апарт-отель расположен между Зимним театром и Дендрарием, по адресу: ул. Черноморская, 13 г. Его главное преимущество: галечный пляж находится буквально в нескольких метрах от гостиницы. Постояльцев Санремо порадует и открытый бассейн, работающий в теплые месяцы.

29 просторных номеров имеют вид на море и свободный доступ в интернет. Завтрак включен в стоимость. Ресторан Sanremo состоит из основного зала и террасы для трапезы на свежем воздухе. За дополнительную плату можно насладиться блюдами из разных культур.

SPA-центр отеля предлагает более 70 программ для расслабления. Дополнительно гостям доступны экскурсионные услуги. Есть возможность заказать экскурсию, билеты на мероприятия.

Sea Galaxy Hotel Congress & Spa

Бассейн с солёной водой

Комплекс находится рядом с городской набережной, на ул. Черноморской, 4. Вблизи расположены Дендрарий, городской цирк, парки, театры. Расстояние до ж/д вокзала — 4 км.

В каждом из 350 номеров четырехзвездочного отеля имеются:

балкон с видом на море;

кондиционер;

плазменный ТВ;

бесплатный Wi-Fi.

В SPA-комплексе гостям доступны расслабляющие, омолаживающие процедуры. Есть тренажерный зал, экскурсионное обслуживание. 4 зала конгресс-центра вмещают от 50 до 600 участников мероприятий.

Ресторанному комплексу по силам обслужить до 800 человек одновременно. Здесь есть ресторан высокой кухни, банкетные залы, шведскую линию, круглосуточные бары. Посетителям предлагаются оригинальные авторские блюда европейской и русской кухни. Изюминка Sea Galaxy — собственный кондитерский цех.

SPA-Отель Ostrova

Открытый бассейн на пляже в отеле Ostrova Частный пляж Бассейн у отеля

Уникальная элитная гостиница в Сочи на берегу моря расположена на первой пляжной линии, а уникальна она своей территорией и обширными услугами, здесь и несколько бассейнов и частный пляж, СПА и мед. центр. Основные преимущества:

собственный пляж;

бассейны, крытый и открытые с подогревом, даже водопад есть;

ухоженная территория с экзотическими растениями;

для спуска на пляж предусмотрен лифт;

водные развлечения;

аквапарк;

анимация.

Очень чистый пляж, в 2020 году даже получил международную награду «Голубой флаг». Элитный отель, как вы поняли из названия, так же имеет SPA-центр, то есть, это не просто название, сюда действительно даже оформляют SPA-туры для оздоровления.

Denart

Был открыт в 2014 году, имеет 4 звезды. Находится по переулку Горького, 16, недалеко от Морвокзала, парка Ривьера, Дельфинария, Музея истории города.

Это городской отель, находится в центре, своего открытого бассейна нет, но можно рассмотреть отель, как комфортный и недорогой.

Номера гостиницы отличаются индивидуальным дизайном. Окна выходят на город, а номера «люкс» имеют вид на море. На территории доступен бесплатный Wi-Fi. Завтрак включен в стоимость проживания. В кафе и лобби-баре можно заказать блюда европейской кухни.

Denart располагает конференц-залом, вмещающим до 150 человек. Здесь можно провести деловую встречу, различные корпоративные мероприятия. Миссия отеля — давать место для отдыха и восстановления сил, превосходя ожидания гостей.

Апарт-отель Метрополь

Апарт-отель расположен по ул. Депутатской 10Б/1, в экологичном районе рядом с Дендрарием. Номера гостиничного комплекса имеют современный интерьер, панорамный вид на море, бесплатный доступ в Интернет. Расстояние от аэропорта — 21 км. Возможен трансфер за дополнительную плату.

Бассейна своего нет, так как это апапт-отель и он находится в жилом здании, но его можно рассмотреть из-за близости к центральным пляжам и достопримечательностям, типа Зимний театр или Дендрарий.

80% апартаментов объединены межкомнатной дверью и имеют возможность коннекта. Это плюс для размещения семьи, большой компании. Безопасность и уровень шумоизоляции при этом сохраняются. На территории комплекса есть площадка для детей. Гостям доступны услуги няни, что позволит освободить время для досуга.

На крыше здания расположен бассейн под открытым небом. Отдыхающие могут плавать, любоваться пейзажами, а также использовать площадку в качестве оригинальной фотозоны. Бассейн на высоте 60 метров организован в соответствии с требованиями безопасности.

Вилла Полианна

Мини-отель Вилла Полианна Крытый бассейн

Находится по Курортному проспекту, 105/5, по соседству с комплексом "Лазурная Отель и СПА", это не совсем центр Сочи, отсюда пешком на центральный пляж всё же не попадёшь. Территорию Виллы укрыли от городского шума зеленые массивы. Недалеко доступны достопримечательности: знаменитая 5-километровая Тропа здоровья, дача Сталина, один из символов Сочи — гора Ахун.

4-этажное здание включает в себя 19 номеров. Предоставляется завтрак, действует бесплатный Wi-Fi. Гости отеля могут посещать крытый бассейн с морской водой, находящийся в санатории "Актер". На территории Виллы имеются: стоянка для автомобилей, кафе, бар, салон красоты.

Общественный галечный пляж Заря расположен в 150 м от гостиницы. Расстояние до центра города — 6.3 км, до ж/д вокзала — 7 км, аэропорт — в 17 км от отеля.